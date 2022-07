Dos empresas vuelven a pedir la compensación de suelo por los convenios de Serra Gelada de hace 20 años

Hace solo unos días, era el empresario Antonio Manuel Puchades el que volvía a la carga en su intención de que el Ayuntamiento de Benidorm le indemnice por los terrenos de su propiedad en Serra Gelada. Para ello recurrió la apertura de una nueva revisión de oficio de los acuerdos de 2003 e instaba al archivo de esta decisión que tomó el pleno en el mes de mayo. Ahora, otras dos empresas, FPO y Rucalaf, han solicitado al pleno que les asigne el aprovechamiento edificatorio que les corresponde a cambio del que se les privó en esa misma zona, la APR-7 y reclaman el aprovechamiento de 87.000 metros cuadrados útiles que recogía el acuerdo de 2001 y el convenio suscrito en 2003.

Así lo han explicado en un escrito que se ha registrado en el Ayuntamiento en el que explican su intención de que la administración local cumpla lo recogido en los convenios que se firmaron hace dos décadas. Se trata de la "compensación estipulada y aprobada para indemnizar a los propietarios de solares urbanos consolidados en Serra Gelada", que está pendiente desde hace casi veinte años. Según los propios criterios compensatorios aprobados por el Ayuntamiento, a estas dos empresas les corresponde un aprovechamiento de 87.384 m2 útiles.

FPO y Rucalaf son copropietarias, junto al empresario Antonio Puchades, de las fincas registrales 19.009 y 19.013 en Serra Gelada. En su escrito, detallan que el Ayuntamiento tiene posibilidad de "asignar a los propietarios de Serra Gelada el suelo que les corresponde para su aprovechamiento urbanístico en diferentes ámbitos de futura expansión urbanística del municipio". Y hacen referencia al Plan Parcial 1/1 Armanello del Plan General de Benidorm, ahora Ensanche Levante; en el PAU 1 Murtal y en el Plan Parcial 2/1 Poniente, entre otros.

Cabe recordar que este proceso de los convenios del APR-7 de Serra Gelada arrancó hace cerca de 20 años. Puchades y otras empresas firmaron con el Ayuntamiento en 2003 un convenio por el cual el consistorio compensaría a los dueños con unidades de aprovechamiento en otro plan parcial, ya que el de Serra Gelada iba a ser protegido al ser declarado Parque Natural. Ese acuerdo lo firmó el popular Vicente Pérez Devesa cuando era alcalde y se modificó dos veces más: una en 2010 y otra en 2013, con el PSOE en la Alcaldía. Así, caducó en 2018, pero reclamaron reclamó porque esa compensación no llegó nunca.

Desde entonces, ha habido varias reclamaciones, también en el juzgado. Varios empresarios, entre ellos los que ahora han vuelto a presentar el escrito, llegaron a pedir hasta 283 millones de euros por esos terrenos; 57,5 de ellos le corresponderían a Antonio Manuel Puchades, el 25% del total. Pero una sentencia falló que no era así. El pleno desestimó esa reclamación millonaria y fijó en 636.116 euros la cuantía a percibir por los terrenos que sí se cedieron al Ayuntamiento en agosto de 2004; una cuantía que sí se consignó en el presupuesto. Pero el proceso ha seguido adelante porque el Ayuntamiento está convencido de que esos convenios son nulos.

Según explican los propietarios en su escrito que ahora han presentado en el Ayuntamiento ese acuerdo plenario "no ha sido objeto de procedimiento de revisión de oficio y que es el origen del derecho de sus propietarios a ser indemnizados". El acuerdo municipal dice textualmente: “La variación del planeamiento que implique la privación de posibilidades edificatorias a este suelo, que se halla clasificado como suelo urbano desde mucho tiempo atrás, generaría derecho a indemnización a favor de los propietarios del suelo, razón por la cual se estima necesario alcanzar alguna fórmula de convenio urbanístico… compensando a los propietarios del suelo el aprovechamiento urbanístico en otras zonas… con que el Ayuntamiento pueda compensar a los propietarios cedentes”.

Así indicaron que el convenio urbanístico aprobado en 2003 "marca los coeficientes de equivalencia para la compensación a los propietarios de suelo en el APR7 en otros sectores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm". Y reconoce que, “en tanto la compensación no se produzca se mantendrán los derechos derivados de la clasificación de suelo urbano del sector APR-7 que corresponden a sus propietarios, teniéndolos por consolidados a todos los efectos, ya que su no programación y correspondiente solicitud de licencia de construcción no se ha efectuado por causas Administrativas no imputables a los propietarios afectados".

Por todo ello, estas dos empresas consideran que la administración local "ha incumplido el convenio, sin realizar las cesiones convenidas, a pesar de que en 2004 llegó a ceder una reserva de suelo municipal en el sector Armadello (Ensanche Levante) que no se ha materializado al no haberse aprobado la reparcelación de este sector". A petición del consistorio, "se ha prorrogado el convenio urbanístico de 2003 dos veces, con informes municipales favorables, y su último plazo venció en 2016". Los diferentes escritos registrados por los propietarios de suelo en Serra Gelada ante la administración municipal "desde entonces, reclamando el cumplimiento del acuerdo, no han tenido ninguna respuesta".

Por todo ello, los propietarios de esas dos parcelas reclaman esos 87.000 metros cuadrados en otros planes parciales de nuevo. Así, fuentes municipales explicaron que los servicios jurídicos del consistorio están "estudiando tanto este último escrito como el de alegaciones" presentado por el empresario Antonio Manuel Puchades para parar la revisión de oficio de los convenios que el Ayuntamiento considera "nulos de pleno derecho". Además, las mismas fuentes recordaron que ese procedimiento sigue abierto y que también hay pendiente un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).