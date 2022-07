1 de septiembre. Esa será la fecha de inicio de las obras de soterramiento de la avenida Beniardà de Benidorm que conllevarán la supresión del paso a nivel del tren y mejorarán el tráfico rodado de esta vía, una de las principales entradas de la ciudad y por la que circulan al día una media de 30.000 vehículos. La actuación llevará aparejada el corte total del paso tanto de vehículos como de trenes, una medida que se ha tomado para reducir el tiempo de ejecución de las mismas de 16 a 10 meses.

Por tanto, el plazo estimado de finalización es el 30 de junio. La razón no es otra que intentar acelerar los plazos para no afectar a la temporada estival de 2023. Esa reducción de seis meses y los plazos se han establecido este martes durante la reunión de coordinación que han mantenido los técnicos del Ayuntamiento y los de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El presupuesto de esta actuación, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, asciende a 5.287.983 euros.

Así, de los 16 meses inicialmente previstos se pasa a los 10 meses que está previsto que dure la obra, "de modo que los trabajos no afecten a la temporada alta del año que viene", según explicó el alcalde Toni Pérez. Esto supondrá que la vía estará cortada al tráfico de vehículos y de trenes de FGV durante todo el tiempo que duren las obras. De cualquier forma, los trabajos de reurbanización continuarían posteriormente sin afectar en este caso al paso de los vehículos por la avenida.

Esta modificación se plantea con la finalidad de mejorar la movilidad global de la ciudad, sobre todo en época estival, cuando el número de vehículos que circulan por la avenida de Beniardà puede superar los 30.000 diarios, al verse incrementada de forma muy considerable la intensidad de paso por la población estacional.

La nueva propuesta, según se ha sabido, conllevaría un corte del servicio ferroviario de 3-4 semanas entre las estaciones de Benidorm y Benidorm Intermodal a lo largo del invierno del 2023, periodo en el que el número de viajeros de la Línea 9 es el más reducido del año. El servicio entre estas dos estaciones durante esas semanas se podrá realizar con un autobús sustitutorio puesto en servicio por la empresa pública.

El primer edil ha avanzado también que "habrá desvíos de tráfico". Así será a lo largo del mes de agosto cuando se ofrecerá toda la información sobre las vías alternativas. En cuanto al aparcamiento, "se mantiene el 90% junto a la Estación y se garantiza el acceso a los vados de los vecinos residentes en Colonia Madrid".

El alcalde ha pedido a los vecinos y conductores "mucha comprensión, paciencia y un esfuerzo extra puesto se trata de una obra muy importante para la ciudad y para solucionar un problema que tenemos desde hace mucho tiempo que se ha visto agravado con los cambios operados en el último lustro en la movilidad ferroviaria". Esta actuación comprende la transformación del actual paso a nivel del TRAM de Alicante ubicado en la propia avenida, en un paso a nivel peatonal, protegido por señales luminosas y acústicas, y que contará con un paso inferior para vehículos.

La supresión del paso a nivel romperá además la barrera que suponen las vías para acceder a la ciudad, tanto para sus vecinos como para los muchos visitantes que recibe Benidorm a lo largo del año. El nuevo paso inferior dispondrá de una sección tipo de dos carriles por sentido con mediana central, mientras que los itinerarios para ciclistas y peatones se conservarán en la superficie. A su vez, la actuación se culminará con la ejecución de carriles de servicios secundarios que permitan el acceso a la calle de la Estación, a parcelas privadas y al aparcamiento disuasorio municipal situado junto a la estación de Benidorm.