La subida del precio de la gasolina "ahoga" a las autoescuelas: un 50% más de coste en combustible

La subida del precio de la gasolina está afectando de forma considerable a usuarios y a sectores productivos. Entre ellos, al de las autoescuelas para el que llenar el depósito es clave para poder desarrollar su actividad. El incremento del precio del combustible "ahoga" a los profesionales quienes están pagando por encima de un 50% más de coste para poder poner los coches de prácticas en marcha. Pero no acaba ahí. El aumento del precio de la luz, entre otros, también está dejándoles sin aire.

Llenar el depósito de gasolina se hacía hace unos meses por entre 50 y 55 euros, dependiendo el modelo de coche utilizado para las prácticas de los alumnos que quieren sacarse le carné de conducir. Esa cifra se ha más que duplicado con la subida que sufrió el carburante. Por ejemplo, ahora puede subirse hasta los 90 euros (sin contar el descuento de 20 céntimos que se aplica a todos los conductores).

Así, un turismo con el que se realizan prácticas suele llenar el depósito cada dos o tres días. El cálculo que hace el sector es de entre 500 y 600 euros al mes cada vehículo; un coste que se incrementa si las prácticas son en vehículos más pesados como camiones. Antonio Delegido es propietario de la autoescuela El Cid en Petrer indicó que "una autoescuela puede tener como mínimo dos coches para realizar prácticas". Por lo que el coste al mes es de unos 1.200 euros. Pero "las de mayor tamaño pueden tener cuatro o cinco", así que la factura sube más.

El responsable de este negocio apuntó que en el caso de Elda y Petrer sí tienen una ventaja más: un 10% de rebaja en combustible que se aplica en esta zona, lo que no alivia la situación pero es un añadido. Pero lo que se ahorra en este caso se va por otro lado: los desplazamientos a realizar los exámenes a Almansa o Alicante al no poderse realizar en la zona. "Son unos 70 kilómetros de ida y vuelta que también suponen un aumento de gasolina", añadió.

Lola Mula, propietaria de la autoescuela Máster de Alicante, indicó que "antes llenaba el depósito con 55 euros, ahora con 50 euros se me queda en la mitad; no cunde". Y así les pasa al resto de negocios donde se pueden hacer prácticas para el carné de conducir. "El coste del combustible ha subido entre un 60-70%", indicó Javier Cánovas, de Benivial en Benidorm.

Y ¿cuánto cuesta una clase práctica de conducir? La media de precio en la provincia está entre 30 y 32 euros, un coste que varía según la zona en la que se realice, si es en zonas de costa, grandes ciudades o municipios más pequeños. El tiempo de cada lección encima del coche es de 45 minutos y hay veces que se realizan dos seguidas. Así, muchas autoescuelas han subido el precio de dichas prácticas en los últimos meses para intentar hacer frente a todos los costes. Pero no ha sido mucho ya que la gran mayoría lo ha incrementado en un euro, según las fuentes consultadas por este diario. Aún así, muchos aseguran que no se cubren aún todos los costes.

"Muchos se están echando a la espalda ese incremento", indicó a este diario Mula. Ella subió un euros los precios de las prácticas a principios de año en un euro "para afrontar la subida del IPC", aunque asegura que "no había tocado los precios en cuatro años". Pero la situación no le dejó otra alternativa y ahora se plantea si más adelante tendrá que volver a cambiar el coste. "Desde que subió el gasoil en febrero-marzo, estamos muertos", añadió.

Delegido asegura que la subida del precio del combustible "nos está fastidiando mucho". En su caso, subió el precio de las prácticas un euro a principio de año y hace dos meses tuvieron una reunión en la que se acordó subir otro euros más. "La gente lo entiende por como está el precio de todo", indicó. Cánovas también aplicó la subida de un euros para intentar "frenar" un mínimo la situación. "Estamos asumiendo una parte de los costes sin subir más los precios", añadió.

La responsable de la autoescuela de Alicante explica también que "tenemos muchos contratos cerrados que tienen la duración de un año que son inamovibles" en cuanto al precio; algo que también indicó Cánovas: "Tenemos contratos de un año que no se pueden subir". Con todo, "no nos salen las cuentas" entre el incremento del coste de la gasolina, la luz (que aumenta más en verano con el aire acondicionado) o el mantenimiento de los vehículos: "Va subiendo todo", indicó Mula. Así, como ejemplo, la factura ha pasado de unos 80 euros en invierno a 170 euros en verano.

Menos gente y sin ayudas

Pero además, julio está siendo un mes "raro", según afirman varios profesionales del sector. Normalmente con la llegada del verano y el finde las clases para los estudiantes, estas semanas eran en las que más trabajo había por ese ímpetu de los jóvenes por sacarse el carné de conducir. "Es un mes muy bueno pero está siendo raro", afirman desde una de las autoescuelas. Porque no solo sube el precio para los profesionales sino también para las familias y "prefieren gastar ese dinero en otras cuestiones porque muchas veces tener el carné no es imprescindible". Con todo, Delegido indicó que junio ha sido mejor mes y que julio está siendo diferente en su caso. Cánovas añadió que "estamos notando menos gente este año".

Con todo el sector está dispuesto a aguantar a pesar del aumento de coste tras coste que, como a otros sectores, hace muy difícil que las cuenta salgan. Pero además, el sector no cuenta con ayudas como las aprobadas para el transporte profesional para "aliviar" el precio de llenar el depósito. "No estamos considerados transporte profesional por lo que no tenemos bonificaciones" aseguraron. Solo los 20 céntimos de descuento que el Gobierno central aplica a todos los usuarios.