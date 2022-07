Nueva campaña de vacunación y desparasitación de los animales de compañía en Altea. La Concejalía de Sanidad y Bienestar Animal ha iniciado una cruzada para que los perros, gatos y hurones del municipio sean vacunados contra la rabia y se les desparasite. El concejal responsable del área, José Luis León Gascón, ha señalado este jueves que “continuamos con las actuaciones dirigidas al bienestar y protección de los animales domésticos recordando a los propietarios de las mascotas y animales de compañía que son de obligado cumplimiento su registro mediante chips de identificación, su vacunación contra la rabia, y su desparasitación”.

El edil ha explicado que en esta campaña “colaboran con el Ayuntamiento seis clínicas veterinarias del municipio". Estas clínicas -ha afirmado León- trabajan todo el año para garantizar la salud de nuestras mascotas, y la campaña de rabia está financiada por ellas, que asumen su coste desde hace años en Altea”. En este sentido, José Luís León ha aseverado que “quien decide tener un animal de manera responsable, ha de ser consciente de que tendrá que asumir unos gastos económicos para una correcta atención higiénico-sanitaria de su peludo”.

El concejal ha recordado que la normativa actual “obliga al responsable del animal a acatar la ley que exige identificar mediante microchip a los perros (Decreto 158/1996), y vacunar de rabia y desparasitar, tanto a perros, gatos y hurones (Orden 3/2016). La identificación mediante microchip de los animales, incluso de los gatos aun no siendo obligatoria, puede ser de vital para su seguridad, como ocurre en casos de pérdida de algún animal” pues llevar o no llevar el chip “puede marcar la diferencia entre encontrarlo o no y que pueda regresar a casa”.

León Gascó ha indicado que Altea “cuenta con protocolos las 24 horas de los 365 días del año en donde colaboran conjuntamente la Policía Local, una empresa especializada y la protectora de animales, que hacen posible que los animales extraviados regresen lo antes posible a sus hogares. Para ello, dotarlo del chip identificativo es de suma importancia”.

Por otro lado, la veterinaria municipal, Ana Ferrando, ha explicado que la rabia “ya está erradicada en España”, aunque sigue siendo “obligado vacunar a los animales para evitar su rebrote”. En cuanto al abandono de animales domésticos, Ferrando ha indicado que “es uno de los problemas más graves en la actualidad”, y León ha añadido que por ese motivo “nuestra intención es seguir trabajando en la erradicación de este problema”. Ana Ferrando ha dicho, por su parte, que “según el último estudio realizado por la Fundación Affinity, el primer motivo de abandono animal son las camadas no deseadas”.

Por dicho motivo, José Luís León ha aseverado que los nuevos retos y proyectos en desarrollo de la Concejalía de Bienestar Animal “van enfocados a este nuevo propósito de lucha contra el abandono y la sobrepoblación, fomentando la castración y esterilización de nuestros animales”, y es por ello que la siguiente campaña de la Concejalía de Sanidad y Bienestar Animal “será de esterilización durante este año. Esperamos que podamos llevarla a cabo con éxito, y así comenzar a dar los primeros pasos en la erradicación de esta lacra como es el abandono”, ha concluido.