Según cuenta la tradición, el 29 de julio de 1538, los habitantes de La Vila Joiosa, ven peligrar sus hogares, sus huertas, sus vidas... al entrever en alta mar cuarenta galeras sarracenas que quieren conquistar la costa vilera. Las campanas tocan alarma general, los vileros y vileras se preparan para la defensa. Las fustas se acercan, el fuego se intensifica y cuando la invasión sarracena parece cierta los habitantes de La Vila Joiosa ruegan al cielo intercesión y Santa Marta, que es el santo del día, mueve un fuerte vendaval que devuelve mar a dentro las medias lunas.

Desde aquel día los vileros y vileras, en agradecimiento proclaman a Santa Marta Patrona de La Vila Joiosa, y en su honor, cada mes de julio, celebran fiestas de Moros y Cristianos, con un acto único y diferenciador: El Desembarco. Un auténtico espectáculo de luz, pólvora y fiesta en el que los vileros y vileras representan este hecho histórico.

Las fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa, declaradas de Interés Turístico Internacional, se convierten cada año, del 24 al 31 de julio, en un punto de encuentro para miles de personas que descubren en ellas una combinación perfecta de tradición, historia, espectáculo y fiesta en el sentido más amplio de la palabra. Y es que en La Vila Joiosa nadie se siente extraño, cualquier visitante es un festero más.

El carácter abierto y jovial de los vileros y vileras, las calles llenas de bandas de música, los «cuarteles» (locales festeros) abiertos a todos los visitantes propios o foráneos, y el programa de actos, organizado por la Asociación Santa Marta, en el que cada año la historia y la tradición se convierten en fiesta, es lo que caracteriza a esta celebración.

«El Desembarco»

Del 27 al 28 de julio La Vila Joiosa vive su noche mágica. Parece una noche más de fiesta, la música suena en los cuarteles pero a las 3 de la madrugada comienza el ritual. Las tropas moras van al puerto para embarcar en 35 galeras, en las que ondea la media luna, simulando aquellas que se acercaron a las costas vileras aquel julio de 1538. A las 4:30 horas en la Costera la Mar, a los pies de la murallas de la ciudad, tiene lugar «la Baixada dels Cristians» a la playa convertida en un auténtico campamento donde los cristianos esperan al enemigo.

La pólvora se convierte en protagonista y la tranquilidad de una noche de verano en la costa vilera se rompe con los arcabuces, cañones, pirotecnia... Un auténtico espectáculo de cine, sin actores, con personajes reales, vileros y vileras que desean llegar a la tierra prometida, vileros y vileras que defienden su hogar...

En el fragor de la batalla un bandera blanca se acerca a la costa... cesa el fuego. El emisario del Rey Moro llega ante el Rey Cristiano y le entrega el pergamino en el que se pide su rendición para evitar la batalla. El escrito se rompe en mil pedazos, el emisario es devuelto al mar, el fuego se intensifica, la imagen de Santa Marta aparece en el horizonte y de nuevo, casi cinco siglos después comienza la batalla.

Marta Mingot, presidenta de la Asociación Santa Marta: «Tenemos 30 reyes de años anteriores para el desfile»

Marta Mingot, presidenta de la Asociación Santa Marta, entidad organizadora del festejo vilero, encara sus primeras fiestas en el cargo desde el punto de vista del aprendizaje, su principal reto es saber «cómo funciona todo y haberlo organizado estas fiestas con tan poco tiempo».

Estas fiestas de Moros y Cristianos en La Vila Joiosa vienen cargadas de novedades, entre ellas e una de las propuestas que más ha resonado en los últimos meses: los cargos no saldrán hasta 2023. «Esta decisión se tomó en febrero cuando aún estábamos en un momento de mucha incertidumbre. En los desfiles contamos con 30 reyes de años anteriores y en el resto de actos ocuparán esta figura las personas que en 2021 no pudieron disfrutar de dichos actos», explica la presidenta. «La semana de fiestas disfrutas pero se pasa volando... Están los momentos del resto del año que tienen que vivir y estas personas no han podido», matiza.

Otra de las novedades de este año es la feria de atracciones y uno de los actos más emotivos de los Moros y Cristianos del municipio, especialmente este año, es la Entrada de Bandas «por ser el primer día, significa el reencuentro con todos después de dos años sin poder celebrar nuestras fiestas», cuenta Marta.

La presidenta de la entidad festera tiene como objetivo más próximo que del 24 al 31 de julio «salgan todos los actos adelante según lo previsto y de cara al 2023 realizar algún evento nuevo con motivo del 60 aniversario de la Asociación Santa Marta».

Andreu Verdú, alcalde de La Vila Joiosa: «La Vila se prepara para retomar la fiesta con fuerza y vigor»

¿Cómo se han retomado estas fiestas tras dos años sin celebrarse?

Precisamente por el hecho de que los dos últimos años no hemos podido vivir la fiesta por culpa de la pandemia es que este año lo hemos retomado con una enorme ilusión y con unos deseos enormes de que la fiesta y la música inunde de nuevo las calles de La Vila. Por tanto, con inmejorables expectativas, deseosos de que llegue el momento.

¿Qué ambiente se respira en el calle?

La calle está ansiosa de que volvamos a poder vivir unas fiestas de Moros y Cristianos como era habitual hasta la llegada de la pandemia. Obviamente, La Vila está engalanándose y preparándose para retomar la fiesta con fuerza y vigor, y recuperar el espíritu dormido estos años.

¿Cuál es el acto más especial para usted?

Yo aprecio todos y cada uno de los actos que componen la fiesta, porque todos tienen una significación concreta y todos ocupan un puesto imprescindible en ellas. Pero si tuviera que destacar un acto en concreto, lógicamente me referiría al Desembarco, que es seña de identidad de nuestras fiestas.

A nivel turístico, ¿qué relevancia tienen las fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa?

Fundamental, claro está. Los Moros y Cristianos de La Vila Joiosa son fiestas que fueron declaradas de Interés Turístico Internacional, y ello hace que sea uno de los atractivos fundamentales de nuestra población. Gracias a la fiesta, muchos visitantes conocen la ciudad y regresan en otros momentos para vivir unos días entre nosotros, disfrutando de los múltiples atractivos de los que disponemos.

¿Qué afluencia de visitantes se esperan recibir este año?

Lo cierto es que este es un año complicado en cuanto a las previsiones, porque hay muchos factores de influencia, pero estoy seguro que, como siempre, serán muchos los visitantes que deseen acompañarnos estas fiestas. De hecho, me consta que hay muchos visitantes que esperan también la vuelta de nuestra festividad para visitarnos, pues las viven como algo especial.

¿Qué repercusión económica tienen estas fiestas para el municipio?

Como es lógico, la afluencia de muchos visitantes con motivo de los Moros y Cristianos tiene una enorme repercusión en el ámbito económico, ya que cuantos nos visitan son consumidores de nuestros servicios destinados al turismo. Y, como digo, eso lo saben bien los hosteleros, la repercusión es muy importante para los negocios del municipio.

Un deseo para los vileros en estas fiestas...

Muy sencillo: que disfruten la fiesta al máximo, y que lo hagan con responsabilidad. De ese modo, todo seguirá los cauces que deseamos. Y felices fiestas a vileros y visitantes.

Programa de actos de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa 2022

viernes 22

21:00h. En el Auditorio de la finca la Barbera de los Aragonés, concierto de música festera a cargo de la Agrupación Musical Mediterráneo.

domingo 24

21:00h. Inauguración de la iluminación artística.

21:00h. Entrada de bandas. A ritmo de pasodoble se presentan las bandas que acompañarán durante los días de fiesta precedidas por el capitán/a de cada compañía festera.

lunes 25

20:30h. Entrada mora.

martes 26

20:30h. Entrada cristiana.

miércoles 27

18:00h. Concentración de las compañías de Pescadores, Marinos, Piratas Corsarios y Contrabandistas en la glorieta del Barranquet.

19:00h. Concentración de tropas cristianas en el parque del Censal frente a la calle Pizarro para dirigirse al recinto de la playa para defender el castillo.

20:00h. Alijo y Embajada de Contrabandistas y Piratas Corsarios.

21:00h. Presentación de tropas moras a su Rey y Embajada Beduina.

jueves 28

03:00h. Hasta el amanecer «Nit del Fester», Una noche de fiesta a la espera del Desembarc.

06:00h. Toque de alarma general en la playa, llegada del emisario frente al castillo, lectura del alegado y a las 6:15h, embajada mora. A continuación Desembarc moro.

21:00h. Embajada cristiana y reconquista del castillo. Disparada de 21 salvas de honor.

viernes 29

12:00h. Misa solemne en honor a Santa Marta.

20:00h. Solemne procesión en honor a Santa Marta.

00:30h. Castillo de fuegos artificiales.

sábado 30

13:00h. Concurso de paellas

domingo 31

20:00h. Desfile de carrozas con la participación de los niños y niñas de las diferentes compañías festeras.