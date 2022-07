En pleno julio, cuando el calor aprieta, las escaleras mecánicas del parque Censal de La Vila Joiosa son un alivio para vecinos y turistas que van o vuelven de la playa del municipio. Las rampas permiten "salvar" la distancia y altura que separa la primera línea de la avenida País Valencià, más cuando se va cargado de todo tipo de objetos playeros; pero sobre todo, para aquellas personas de movilidad reducida que las utilizan para poder desplazarse de una zona a otra. Pero como ocurre prácticamente desde que se inauguraron, el vandalismo ha vuelto a ensañarse con estas escaleras obligando de nuevo al Ayuntamiento a arreglarlas para poder dar servicio a los usuarios. En solo dos semanas, se han registrado dos episodios de vandalismo.

La historia no es nueva. Cada cierto tiempo, los actos vandálicos tienen lugar en este conocido parque en pleno casco urbano. Rotura de cristales, pulsar el botón de parada para que las rampas dejen de funcionar o usarlas como pista de "skate" son algunas de las acciones que aquellos que desean lastimar lo ajeno realizan. Pero hay otra que también se repite: incrustar un balón de juego en el mecanismo de las escaleras para que acaben rompiéndose.

Es lo que pasó hace unos días y provocó que de nuevo las rampas no funcionaran en plena temporada estival. No era la primera vez. Meter un balón en la zona donde arrancan las escaleras es una práctica que parece divertir a los vándalos a pesar de que probablemente sepan desde el primer momento que no va a ser nada bueno para estas instalaciones. Pero además, se había producido unos días antes otro episodio contra las escaleras.

Por todo, la concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha denunciado públicamente estos episodios de vandalismo y mal uso por parte de la población y visitantes de las rampas mecánicas del parque Censal. Un uso indebido, en ocasiones realizado con mala fe, que afecta a su correcto funcionamiento llegando a dejarlas fuera de servicio. "Estas rampas accesibles permiten facilitar el acceso desde la playa Centro de la Vila Joiosa hasta el núcleo urbano a persona con movilidad reducida y ciudadanía en general, pero estos acto vandálicos destrozan el mecanismo de las rampas dejándola inhabilitadas para su principal uso", explicó el edil de Patrimonio Histórico, José Carlo Gil.

Este año, solo desde el pasado mes de abril hasta estos días de julio, en apenas 3 meses, el Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha costeado "más de 30.000 euros en reparaciones de las rampas mecánicas a razón de actos vandálicos". Así añadió que "no podemos permitir que los vecinos estén pagando con sus impuestos continuas reparaciones de esta infraestructura u otros espacios públicos porque a alguien decida paralizar su funcionamiento por diversión", apuntilla el edil de Patrimonio. El edil es consciente de que son numerosas las quejas recibidas en el Ayuntamiento porque las rampas mecánicas están paradas, pero de no ser porque "son continuo objeto de actos vandálicos", las actuaciones técnicas sobre las rampas mecánicas del parque Censal para su reactivación se reducirían en más de la mitad de los casos.

Con todo, el Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y pide la colaboración ciudadanía para que avisen a la Policía Local en caso de ser testigos de actos vandálicos o uso indebido de las rampas mecánicas que atenten contra su funcionalidad.

El Ayuntamiento lleva años luchando contra los incidentes en este parque y, sobre todo, en estas rampas. En 2016, el consistorio decidió mejorar el sistema de videovigilancia de las ocho cámaras en el parque Censal y un videograbador. Todo con el objetivo de evitar los actos vandálicos que se suceden en esta zona. La Policía Local puede ver online la zona y actuar en consecuencia. De hecho, esa vigilancia ha permitido en más de una ocasión identificar a los presuntos autores y cursar la oportuna denuncia contra ellos para que se hagan cargo del coste si así se dictamina.

Un gran cartel en la zona informa precisamente de las normas de uso pero también de que es una zona videovigilada, pero parece que eso no disuade a los vándalos. El Ayuntamiento lleva gastados en los últimos años miles de euros en reparar desperfectos causados por estos actos de los amantes de lo ajeno. Por ejemplo, hace unos años se volvió a romper el mecanismo con otro balón metido dentro. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a tres menores como autores de los hechos; el suceso provocó una reparación de 400 euros. Y así sucesivamente, gasto tras gasto y una incomodidad para los vecinos y turistas que sí utilizan de forma correcta estas instalaciones cada día.

Las rampas mecánicas del Parque Censal se inauguraron en febrero de 2008, y desde entonces no ha parado de darle quebraderos de cabeza al consistorio que tampoco quiere desistir de ofrecer este servicio a los usuarios. Así, solo en 2018, se invirtieron 30.000 euros en renovar todos los pasamanos de las 4 instalaciones así como algunas partes mecánicas de las mismas.

Con todo, más allá de las rampas, el Ayuntamiento tiene previsto la rehabilitación integral del parque Censal. La intervención global reactivará el uso de las terrazas existentes y dotará de accesos con itinerario adaptado a las plataformas principales con las que cuente el parque. Una actuación que contará con un presupuesto de cerca de 1 millón de euros.