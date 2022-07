Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua asesinado por ETA hace 25 años, tendrá una calle o espacio público con su nombre en La Vila Joiosa. Así se ha aprobado en el pleno de este jueves después de que el grupo municipal popular en la oposición presentara la propuesta. Pero no todos han estado de acuerdo ya que se ha aprobado con la mayoría mínima de 11 votos al sumarse al sí Ciudadanos (Cs), también en la oposición, y Gent per La Vila, miembro del gobierno local. PSOE se abstuvo y Compromís votó en contra.

Este asunto es el que ha generado más debate en la sesión plenaria ordinaria de julio. Tras una serie de puntos que apenas han generado controversia entre los grupos municipales, dedicarle o no un espacio a Blanco sí ha hecho que los grupos políticos se posicionaran ante la moción presentada por el PP quienes expusieron . El portavoz popular, Jaime Lloret, explicó que "son numerosos los espacios públicos dedicados a Miguel Ángel Blanco en diversas localidades de España" y que La Vila debería ser uno de ellos.

Pero también indicó que el 60% de la gente joven no conoce a esta figura o qué ocurrió, por lo que ese espacio serviría además para ese fin. "Tristemente Miguel Ángel Blanco se convirtió en referente de todas las víctimas de ETA y representa la lucha contra el terrorismo que mató durante décadas en nuestro país", destacó para añadir que "ese asesinato fue el detonante del espíritu de Ermua".

La primera en tomar la palabra fue la portavoz del PSOE, Isabel Perona, quien explicó que "el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después" porque fue cuando "se dijo basta al terrorismo de ETA" pero que "también hay otras víctimas" y recordó que hay 850 muertos a manos de banda terrorista. "Entendemos que se quiera recordar la figura de Miguel Ángel pero también habría que hacerse con el resto de personas".

Por ello, la propuesta socialista era la de que "se haga un monolito, calle o espacio público en La Vila en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo" porque "todos los familiares lo sufren". Pero también criticó la propuesta del PP: "A los muertos no se les puede utilizar para un rédito político, porque esto es eso".

El concejal de Gent per La Vila, Pedro Alemany, miembro del tripartito que gobierna en el municipio, indicó que apoyaba la propuesta del PP y que el concejal de Ermua merecía un reconocimiento. Por su parte, desde Cs, Paco Pérez Buigues añadió que "estamos de acuerdo en lo que dice el PSOE pero también en lo de tener un recuerdo a Miguel Ángel Blanco porque fue un hecho muy impactante para todos". El concejal del PP defendió la propuesta de personalizarlo en el concejal asesinado como "se ha hecho otra veces en La Vila que hemos dado nombres a personas, no genéricos" e indicó que mantendría la moción tal y como estaba: "Miguel Ángel fue un símbolo y como símbolo queremos que esté en La Vila".

Por su parte, el concejal de Compromís en el gobierno, José Carlos Gil, apuntó que "nosotros entenderíamos una moción dedicada a todas las víctimas del terrorismo" pero que la propuesta solo nombraba a una "y deja fuera a todos los demás, no lo vemos claro" porque "no hay víctimas de primera o de segunda; no vamos a participar en eso". Finalmente la propuesta salió adelante con el voto en contra de Compromís y la abstención del PSOE.

Bonificación del ICIO a las obras del Hospital Comarcal

En el pleno se aprobó también, por unanimidad, la bonificación del 95% del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) de las obras de ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa. El concejal de Hacienda, José Ramón Uclés, explicó que esa exención se debe a que es una obra de "especial interés" y que cumple con una "importante función social". Así, esa bonificación ha sido solicitada por la Generalitat Valenciana, quien realiza la actuación, y supondrá que el Ayuntamiento dejará de ingresar 1,5 millones de euros por ese concepto. Sí ingresará el 5% restante de cerca de 85.000 euros. El edil añadió que la propuesta venía avalada por todos los informes técnicos.

Pero la oposición mostró sus dudas. El portavoz del PP indicó que el Ayuntamiento ya ha hecho una gran inversión para esa ampliación: "Se han gastado cerca de un millón de euros en varias cuestiones como el alquiler de la parcela del parking, realizar el propio aparcamiento o en expropiaciones". Y recalcó que la inversión siempre la ha hecho el consistorio vilero "y ninguno más de la comarca", aunque es cierto que especificó que "porque no pueden". Recordó que se trata de una infraestructura comarcal y que "La Vila no es quien más la utiliza".

Lloret recalcó que en el pliego de la licitación de la obra sí se incluía ese importe a pagar por la Generalitat: "Si se ha licitado es justo que se pague; ese dinero debería ser municipal". Y explicó que la Generalitat "sí lo paga pero se beneficia una empresa privada". Por su parte, Cs se pronunció en la misma línea: "La Vila ha pagado todo y el ICIO era una forma de recuperar todo lo invertido". El concejal explicó que es un trámite que "no se escapa de lo normal" y que "está reglado y la Generalitat lo ha solicitado.