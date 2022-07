Quisiera empezar, hoy que estamos aquí en lo alto de un edificio tan icónico como el Intempo, con una reflexión puede que polémica, una «hot take» como la llaman ahora.

Quisiera romper una lanza en favor de mantener la mente abierta cuando hablamos de urbanismo. Como bien saben los arquitectos y arquitectas y profesionales aquí presentes, la concepción urbanística de Benidorm ha sido largamente criticada, en muchas ocasiones con razón.

Pero eso no significa que esta ciudad eminentemente vertical no tenga sus hallazgos en materia de concepción de espacios. Los arquitectos Carlos Ferrater y Xavier Martí han escrito: «visto en la actualidad en comparación con los diferentes asentamientos turísticos de la costa española, cabe preguntarnos qué tiene el modelo Benidorm».

Benidorm podría entenderse como una alternativa «frente a la destrucción sistemática del litoral con urbanizaciones invasivas, extensivas y ciudades fantasma, con el consiguiente esfuerzo para mantener infraestructuras, viarios, servicios y seguridad».

Podríamos verlo así por el poco territorio consumido y el respeto a la topografía original en pendiente, manteniendo el curso natural del agua de lluvia. No lo digo yo, lo dicen sendos Premios Nacionales de Arquitectura como Ferrater y Martí, también responsables de proyectos como el del Paseo de la Playa de Poniente.

Aquí apenas se utiliza transporte privado porque los vecinos van a la playa caminando. Esta ciudad ocupa, realmente, pocas hectáreas en comparación con municipios de mayor superficie y menor población de Alicante. Municipios que vivieron un urbanismo salvaje, como señala un preocupante informe de Greenpeace sobre la destrucción de las costas españolas.

No digo, no me malinterpreten, que Benidorm sea el modelo a seguir. Lo que quiero decir con esto es que es importante mantener la mente abierta, ser sensibles y valientes con respecto a la innovación, para transformar el parque edificado alicantino y adaptar el sector residencial, en toda su complejidad, a los retos que enfrentamos en la actualidad.

Retos urgentes como la sostenibilidad energética y la transición ecológica y su íntima vinculación con la concepción de un urbanismo más respetuoso con el medio ambiente y más amable con la ciudadanía.

Retos como la emergencia habitacional en zonas tensionadas y la despoblación en zonas de una Comunidad Valenciana vacía que reclama medidas eficientes.

Retos como el fomento de la vivienda colaborativa para facilitar el acceso a la vivienda y alternativas a la soledad y el individualismo.

Y frente a esos retos, considero de vital importancia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Un plan en el que destaca un componente clave: el componente 2 orientado al impulso de la rehabilitación y mejora del parque edificado. Y en el que los Fondos Next Generation para la rehabilitación de edificios y viviendas juegan un papel fundamental.

Fondos Next Generation: 44,7 millones de euros

Unos fondos que, con la aportación de la Generalitat, se traducen en ayudas a la rehabilitación que en Alicante, prevemos que podrían llegar a 44,7 millones de euros para este ejercicio, y puede que más en los siguientes si el sector consigue movilizarse. Porque estamos hablando de cambiarlo todo. Y lo digo conocedor de lo que implica esta frase.

Hablamos de adaptar un parque edificado envejecido, en el que la mitad de los edificios de uso residencial son anteriores a 1980 y el 81% se sitúan en las más bajas calificaciones en términos de emisiones de CO2.

No podemos seguir así, necesitamos adaptar nuestros entornos a los retos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad. Y eso pasa necesariamente por insuflar una nueva vida al sector de la rehabilitación en su conjunto, generando así ocupación y actividad en el corto plazo pero también, y esto es importante, garantizando un ritmo de renovación óptimo del parque edificado en el medio y largo plazo. Eso necesita de una nueva relación entre los sectores públicos y privados, que afronte los retos que vivimos desde la valentía. Con una perspectiva innovadora, pero integradora.

Porque considero que hablar de eficiencia y ahorro energético que, insisto, son temas muy importantes, no puede ser óbice para olvidarnos de otros retos importantes.

Los Fondos Next Generation para la rehabilitación de edificios y viviendas han de tener en cuenta las necesidades especiales de los municipios alicantinos en riesgo de despoblación, han de valorar las propuestas innovadoras en términos de construcción y accesibilidad y las soluciones creativas en términos de perspectiva de género o de sostenibilidad.

Y todo esto representa una oportunidad histórica porque exigirá de una movilización del sector residencial en su conjunto. Porque es cosa de todos y todas, porque repercutirá en el bienestar de todos y todas, aprovechar este momento para renovar y rehabilitar conjuntamente el parque edificado de la Comunidad en su conjunto y de Alicante en particular.

Entendería que se preguntasen por qué tanta urgencia, por qué ahora. Pero les diré que esta transformación necesaria viene motivada por la emergencia climática, la crisis del coronavirus y ahora la guerra en Europa. Todas ellas realidades que van a afectar y cambiar muchos de nuestros hábitos.

Estamos ante las puertas de una profunda transformación que convertirá viejas certezas en nuevas dudas. Y ante tal desafío histórico, los líderes de la edificación de nuestro país deberán asumir el signo de los tiempos y ser capaces de transformar los problemas en oportunidades.

Son muchos los frentes que tiene abiertos el sector para afrontar este momento histórico e incidir en él de forma positiva. Lo hemos podido escuchar en las intervenciones anteriores de las voces más expertas. Pero me consta que muchos de los asistentes a este evento han asumido todos estos asuntos como retos que afrontar con responsabilidad.

Nuestros esfuerzos y nuestras políticas están enfocadas en hacer frente a estos mismos desafíos, sin dejar a nadie atrás. En nuestra tierra, estamos dando respuesta a estos retos abrazando nuevas formas de concebir los espacios que habitamos.

Con el firme objetivo de desarrollar nuevas iniciativas público-privadas para el sector de la edificación. Iniciativas que apuesten por la innovación técnica, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Solo así estaremos a la altura del signo de los tiempos que nos ha tocado vivir y del que encuentros como este, facilitado por Información, son la punta de lanza. Solo así podremos convertir los retos que tenemos por delante, en oportunidades en beneficio de la mayoría.

Este es el camino que debe recorrer el sector en Alicante. Y que hoy podemos recorrer juntos gracias a encuentros tan especiales como este, celebrado en un lugar tan simbólico de todo lo que hemos hablado hoy.

Muchas gracias a la organización de este evento, y muchas gracias a todos por escucharme.