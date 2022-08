Unas vacaciones inolvidables. Un grupo de amigas siempre tendrán un hueco en su memoria para el viaje que realizaron este verano a Benidorm. Las chicas decidieron alquilar un piso para disfrutar de unos días de descanso en la capital turística, unos días que recordarán toda la vida y no precisamente por el placer de la experiencia.

Ha sido una de las integrantes del grupo quien ha narrado lo sucedido. Sara Galindo -@98_saragalindo en Twitter, plataforma donde ha narrado los hechos- ha sido la encargada de poner la voz para contar la historia de sus vacaciones por la capital de la Costa Blanca, y en concreto, para compartir con pelos y señales (y manchas) todo lo que se fueron encontrando en la vivienda en la que se alojaron.

La joven inicia su testimonio calificando de "timo" la experiencia vivida y denunciando que "podrían haber pillado de todo", en alusión a las condiciones del piso. Tras una breve presentación inicial en la que la chica señala que la casa "tenía buena pinta" cuando la vieron por Airbnb (portal en el que realizaron la operación). "El precio era bastante aceptable y tenía buenas reseñas", indica y añade: "Algo normalito, nada del otro mundo". Y de otro mundo acabó siendo lo que se encontraron.

#abrohilo de como nos timaron en Benidorm a mis amigas y a mí, y podríamos haber pillado de todo en esa casa, que puto asco: — Sara Galindo / Ilustradora y Community Manager (@98_saragalindo) 26 de julio de 2022

Pronto comenzaron a aparecer los problemas. Lo que en un principio pueden parecer asuntos molestos, pero quizá, menores (ausencia del casero, el baño sin luz o una cafetera rota), se acabaron convirtiendo en la punta de un iceberg enorme que acabó hundiendo las expectativas de sus vacaciones.

La chica afirma que en un primer momento tiraron de paciencia y no le dieron demasiada importancia a la primera impresión: "Estábamos un poco quemadas, pero bueno, son cosas que pueden pasar". Pero poner buena cara al mal tiempo no les sirvió de mucho. Nuevos inconvenientes no tardaron en aparecer, y cada vez, de mayor magnitud: "La cocina hecha una mierda, café con mofo, horno sucio, olor a aceite quemado, los enchufes hechos polvo, cubiertos y platos sucios, y el suelo lleno de agua con un color raro".

Muchos contratiempos, demasiados como para ser ignorados o enterrados bajo la más firmes de las ilusiones de disfrutar de unas vacaciones, por mucho que el destino sea Benidorm. Pero lo peor estaba por llegar. Todo lo detallado hasta ahora fue un primer vistazo de la vivienda, y ante tal panorama, las chicas decidieron irse a dormir con la esperanza de que el amanecer trajera mejores noticias, pero antes de que llegaran a la cama, la realidad volvió a girar de forma cruel.

Contra todo pronóstico, el sofá cama "también estaba roto", lo que obligó al grupo de amigas a sacar el colchón y dormir en el suelo. Lo que no son precisamente unas vacaciones de ensueño se transformó en una pesadilla cuando fueron a coger las sábanas, y que según les aseguró la mujer de la limpieza, que fue la persona que les entregó las llaves, acababan de ser lavadas.

Vale, abrimos la sabana y lo primero que vemos es una mancha enorme, estaban todas manchadas de lo que creemos que es SEMEN, pero no solo la sábana, los cojines del sofá también tenían manchas blancas bastantes sospechosas. pic.twitter.com/XoSlvvgHao — Sara Galindo / Ilustradora y Community Manager (@98_saragalindo) 26 de julio de 2022

Lo primero que vieron al abrirlas fue una enorme mancha de un color amarillento, tal como se puede apreciar en el vídeo que Galindo ha compartido en medio de su hilo. No fue el único rastro de suciedad sospechoso con el que se toparon, ya que, según detallan, los cojines del sofá también tenían manchas similares. La joven que articula la historia apunta que en este momento no llevaban ni una hora en el interior de la casa y que no les quedó otra que limpiar ("no queríamos vivir entre la mierda") y utilizar las toallas que llevaban para la playa como improvisado elemento de descanso.

Ante tal situación, las jóvenes no tardaron en intentar ponerse en contacto con el propietario del inmueble. No recibieron respuesta hasta el día en el que abandonaron la casa y su contestación, vía llamada, fue que les regalaría una semana gratis por las molestias, una oferta que quisieron tener por escrito. Según cuenta la chica, todo hace indicar que ese mensaje nunca llegó: "Al final les escribimos nosotras diciéndole que queríamos el dinero de vuelta porque no queremos volver a la casa".

El propietario se volvió a hacer de rogar en su respuesta y en un primer momento solo Airbnb les ayudó a encontrar una solución y les ofreció una devolución del 30% del precio total, algo "que no equivale ni a la primera noche", lamenta la autora de esta denuncia. La compañía de alquiler vacacional fue el único clavo al que se pudieron agarran las afectadas durante la estancia, ante el mutismo del casero, que varios días después de haber sido publicada esta queja, ha dado al fin señales de vida.

La joven que ha publicado todo lo acontecido ha informado de la esperada respuesta dada por el propietario, que en un inesperado giro de los acontecimientos, parece que ha retirado la oferta de una semana gratis y ha pedido a las jóvenes 150 euros más por haber sido una persona más de las que indicaron en la reserva, algo que, según da a entender la responsable del hilo, fue notificado en su llegada a la vivienda.

Nos quiere cobrar 150€ por dormir en el suelo.



Plataformas como Booking y Expedia dan soluciones ante este tipo de problemas, @airbnb_es no nos ofreció ni reubicarnos sin costes y de momento tampoco nos devuelve el importe íntegro de la reserva. — Sara Galindo / Ilustradora y Community Manager (@98_saragalindo) 29 de julio de 2022

"Nos quiere cobrar 150 euros por dormir en el suelo", es la amarga queja con la que Galindo cierra su testimonio cuyo último tuit está fechado del 29 de julio, pero dista mucho de ser el final de esta historia titulada como #PesadillaEnBenidorm y que también ha sido difundida en forma de vídeo en TikTok por otra integrante del grupo. La autora que vertebra el testimonio principal concluye su publicación con una queja y una crítica a la plataforma por no ofrecerles una reubicación debido a las condiciones insalubres de la vivienda, y argumenta que otras compañías como Booking y Expedia sí dan soluciones ante este tipo de problemas. "De momento Airbnb tampoco nos devuelve el importe íntegro de la reserva". Su lucha sigue y el verdadero desenlace aún tendrá que esperar