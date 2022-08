Ni la temperatura ni el gasto frenan la llegada de británicos a la provincia

¿Las nuevas medidas del Gobierno van a frenar a los británicos a venir de vacaciones a la Costa Blanca y a Benidorm? Parece que no. Todo a pesar de que la prensa inglesa lleva días criticando y alarmando sobre algunas de estas cuestiones. Por un lado, la decisión del Ejecutivo central de aplicar a partir de ahora a los turistas de Reino Unido la misma política fronteriza que rige para todos los viajeros que llegan desde terceros países (el conocido como espacio No Schengen). Por otro, el plan para reducir el consumo de energía y así controlar la inflación.

Ni el gasto que tengan que hacer en España ni que la temperatura de algunos establecimientos esté regulada a 27 grados les preocupa. En el primer caso, los viajeros ingleses deberán demostrar que, al dividir el coste de su estancia, el gasto es superior a los cien euros diario; deberán enseñar su reserva de estancia y el billete de vuelta. En caso de estar en casa de un amigo o familiar, deberán acreditar que vienen invitados. Así, todo este control se hará en los aeropuertos y será de forma aleatoria.

La prensa británica se encargó de alarmar sobre este asunto; un comportamiento que se repite cada vez que en España sopla el viento y no lo hace a favor del Reino Unido. Lo hacen cada vez que en una tintorera aparece en una playa de Benidorm, por ejemplo. Para ellos, es como si el tiburón de la película nadara a sus anchas. Los medios ingleses aseguran que esta medida de acreditar que los turistas del Reino Unido pueden costearse las vacaciones podría frenar la llegada de turistas. Algo que no piensan desde el sector turístico; pero tampoco parece que ha calado el mensaje en sus compatriotas.

"Es una medida que se puede hacer y se ha anunciado, ahora hay que ver cómo se hará en la práctica y si se pondrá en marcha", indicó a este diario Karen Maling Cowles, presidenta de la Benidorm's British Businesses Association. Ella además trabaja en la parte de extranjería de una gestoría de la ciudad, por tanto, el contacto con los ciudadanos ingleses es constante y sabe de sus preocupaciones. "Es algo que ya se hace con viajeros de otros países como EEUU, con aquellos que no pertenecen al espacio "Schengen"", indicó.

Cowles indicó que la medida sí ha generado algo de preocupación por "cómo acreditar lo que piden"; pero sobre todo en aquellos casos que los turistas acuden a casa de familiares o amigos. "Los británicos que viven aquí preguntan cómo tienen que hacerlo aquellos amigos o familiares que van a pasar unos días en su casa", apuntó. "Les informamos de lo que hay que hacer", añadió.

Pero nadie renuncia a sus vacaciones a pesar de que los trámites burocráticos aumentan. Así, todas estas medidas son consecuencia del Brexit, es decir, de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). El proceso cambió la vida de los ingleses, en el país de origen pero también en aquellos donde tienen segundas residencias, pasan largas estancias o van de vacaciones. Así, los requisitos que ahora pide España no dejan de ser los que se solicitan a cualquier viajero países de fuera de ese espacio llamado "Schengen".

La presidenta de la entidad inglesa afirma que la medida tiene un objetivo claro: "Reducir el número de personas que vienen sin billete de vuelta y que se quedan para buscarse la vida sin un sustento con el que pasar". Así, muchos buscan después un trabajo o un lugar donde vivir sin tener permiso de residencia o visados.

Los turistas británicos son miles en Benidorm, una de las ciudades de la provincia donde más residen y más pasan sus vacaciones. Así, preguntados por las medidas del Gobierno español las opiniones son diversas, a favor o en contra, pero ninguno afirma que renunciaría a venir. "Estoy de acuerdo con ella, es fantástica", afirmó uno de esos turistas quien apuntó que en Reino Unido debería ser similar. Este viajero afirma que en su caso sí puede acreditar todo el gasto de sus vacaciones y que "afecta a la gente que no tiene medios y al final se queda aquí". Con esta norma, "el Gobierno se evita este problema".

Así, dos turistas de Gales opinaron que "es una equivocación" que España imponga la medida aunque sí destacaron que a los que más afectará será a aquellas familias o grupos de amigos con viajes "low cost". "Los que vienen una vez a disfrutar de la piscina del hotel o la playa se verán afectados", afirmaron. Aunque en los casos de "todo incluido" el gasto se podría justificar con la reserva y el billete. Sí reconocieron que "los turistas que vienen con más dinero no tendrán problema".

La noticia corrió como la pólvora por los tabloides británicos, pero ¿afecta a las reservas o a la intención de pasar las vacaciones en Benidorm de los turistas? La gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, aseguró a este diario que "entendemos que no va a afectar porque es algo que ya hacen los británicos y no cambia". Es decir, cuando viajan a España acuden con su reserva y sus billetes de avión y pueden justificar que podrán mantenerse en el país.

"Les piden una reserva y eso ya lo tienen y los que vienen a viviendas de familiares o amigos tienen la posibilidad de la carta de invitación", añadió. Con todo ello "se garantiza que son viajeros que puedan subsistir los días que vienen". Así, Visit Benidorm, el ente público-privado de promoción turística, cuanta con datos actualizados casi al minuto de cómo se comporta el mercado británico a la hora de elegir sus vacaciones. "La gente sigue haciendo reservas" y las de primavera y otoño ya están "y ya sabían que iba a ocurrir".

Así que la alarma que se quiere instaurar, sobre todo de los medios británicos, no debería ser tal. "La gente que lee la prensa británica se pueden asustar porque muchas veces no ponen las cosas como son", indicó Cowles quien afirmó que muchos ingleses ya conocen la forma de comunicar de esos medios. "No hay que entrar al trapo de los tabloides que buscan al enemigo fuera de casa y un 'click' rápido a sus publicaciones", indicó Bilbao. De hecho, al "pinchar" más allá del titular, en muchas realizan una explicación de todo el proceso.

Los titulares sensacionalistas y alarmistas parece que cada vez hacen menos mella en aquellos que conocen las zonas turísticas, sobre todo Benidorm, y que deciden cada año pasar sus vacaciones aquí. Tampoco parece que lo hará que la temperatura esté más alta o más baja. "Prefiero que los sitios estén más fríos porque hace mucha calor", afirmó una inglesa quien también indicó que no dejará de viajar por ese motivo. "Trabajo en la energía y la medida de ahorro me parece un acierto", afirmó un británico. Así que, como pasó con el pez que no era un tiburón u otras noticias que son más "bulos" que realidad, los tabloides ingleses dejarán de hablar de estos temas y sus compatriotas volverán a hacer la maleta para disfrutar de Benidorm y la Costa Blanca.