Un otoño frenético de obras en Benidorm: remodelación de calles e inicio de grandes proyectos

Remodelación de calles para mejorar servicios y accesibilidad, plataformas únicas, mejora de iluminación o el soterramiento de la avenida Beniardà para mejorar el tráfico en esta arteria principal. Benidorm vivirá un otoño frenético de obras que afectarán a varios barrios de la ciudad. Así, algunas de ellas está previsto que arranquen en septiembre, una fecha que se ha elegido para no interrumpir a la temporada estival. Otras tendrán que hacerlo antes de que acabe el año.

La ciudad va a seguir "levantando" calles durante los próximos meses pero también se iniciarán grandes proyectos fuera de zonas de paso de vehículos. En total, se realizarán cinco grandes obras en calles y avenidas; entre ellas, una de las más esperadas por su importancia y que, además, influirá en el desarrollo de algunas otras por el tráfico: la de la avenida Beniardà. El soterramiento de esta calle por donde pasa el Tram es la actuación "estrella" del otoño. Su duración será de 10 meses y obligará a cortar completamente el tráfico de esta arteria principal por la que circulan cada día más de 30.000 vehículos que salen y entran de la ciudad.

Todo está listo sobre el papel para que las obras se inicien. La previsión es comenzar el 22 de agosto con los trabajos para acondicionar las zonas que servirán de itinerarios alternativos. El 12 de septiembre está marcado en el calendario como el día en el que se iniciarán los trabajos sobre esta avenida. El presupuesto de esta actuación, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, asciende a 5.287.983 euros. Es Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) quien la lleva a cabo junto con el Ayuntamiento que realizará parte de la urbanización de la zona.

"Es la obra más importante de los próximos meses y la planificación de muchas de las obras puede verse influenciada por ella", indicó el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate. Porque el corte de Beniardà conllevará reordenar todo el tráfico y eso "afecta a toda la ciudad y hay que verlo en global", apuntó. Aunque esta actuación sea la que más van a notar los vecinos por las molestias e inconvenientes que puede tener, en la ciudad habrá los próximos meses más movimiento de maquinaria y alzado de calles para mejorar servicios o escena urbana.

Es el caso de la avenida Armada Española. En plena primera línea, en el paseo de Poniente, esta vía también se someterá a un cambio con el proyecto de Zona de Bajas Emisiones. Es decir, el tramo donde discurre el paseo de colores pasará a plataforma única y se reducirá aún más el paso de vehículos. La previsión: arrancar el 5 de septiembre. El presupuesto es de 1,2 millones de euros cofinanciado entre la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento.

Estas dos actuaciones no estarán solas. La remodelación de la avenida de Montecarlo también está prevista para septiembre. Una primera fase que costará 1,2 millones de euros y que permitirá la modernización de infraestructuras de agua potable y saneamiento con más de 40 años de antigüedad en el tramo comprendido desde la calle Berlín hasta la calle París, de alrededor de 500 metros de longitud. Será con cargo a los fondos de renovación del servicio de la concesionaria Hidraqua.

Además, se actuará en el barrio de Alfredo Corral y la plaza Neptuno, zonas históricas de Benidorm en las que más vecinos residen alejados de las áreas más turística. El proyecto para remodelar la plaza y ocho calles de este barrio en la zona sur de la avenida Jaime I tiene un presupuesto de 1 millón de euros y el proyecto se enmarca dentro de la Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).

La avenida Severo Ochoa es otra de las actuaciones previstas en el tramo desde la calle Ciudad Real hasta la zona donde se realizó una nueva rotonda hace unos meses. En septiembre, será Iberdrola la que empiece con los primeros trabajos en las aceras a los que se irán sumando el resto de servicios y para finalizar el pavimento. A ella se sumará también con previsión de iniciarse el mismo mes las obras de accesibilidad en entornos escolares (1,4 millones).

"Tenemos que empezar cuanto antes con muchas de estas obras para llegar a Semana Santa y tenerlas terminadas o listas para poder comenzar la temporada", indicó el edil. Pero además, se ha tenido que tener en cuenta la temporada de verano; de ahí que hasta septiembre no se vaya a comenzar con el movimiento en calles y otras zonas. Pero además, como ya ha hecho el Ayuntamiento con otras grandes actuaciones en la ciudad, "no vamos a empezar ninguna obra hasta que no nos garanticen las empresas que están todos los materiales", explicó De Zárate. Porque lo que se quiere evitar este tener que pararlas a mitad por esta cuestión ante la falta de suministros que está afectando al sector.

Más obras hasta diciembre

De septiembre a final de año, el Ayuntamiento tiene que poner en marcha además la reurbanización de la avenida Emilio Ortuño con un presupuesto de 3,5 millones de euros. La actuación incluye mejoras en las redes de agua potable y saneamiento y la implantación de pluviales y plataforma única. También el cambio de toda la catenaria de luces de la playa de Levante que arrancará por una primera fase por 2 millones de euros. La actuación aprobada es una parte de un proyecto mucho más ambicioso, cuyo coste total alcanzará los 4,5 millones, en una renovación que prevé abarcar todo el sistema de iluminación.

A ella se suman otras obras como las de la segunda fase del IDAE en la zona de Levante; el plan de Accesibilidad de Aceras 2022; un parque en el Murtal con la calle Marina Alta, dentro del presupuesto participativo; el cambio de toda la pasarela del paseo de Poniente que lleva años en mal estado; el proyecto de placas solares en edificios; y dos de los proyectos más ambiciosos incluidos en la Edusi: el nuevo albergue juvenil en el parque de la Séquia Mare; y la transformación de la plaza de toros y todo su entorno. Y ya están en marcha y continuarán este otoño la ampliación del cementerio; las obras de la Edusi en el barrio Els Tolls; la construcción del Aula del Mar en pleno paseo de Levante; entre otras pequeñas obras como las de la calle Marina Alta y Marina Baixa.

Se acerca un otoño frenético en obras que arrancarán en 2022 y algunas de ellas acabarán en 2023. Benidorm tiene sobre sus espaldas muchos proyectos con dinero de fondos europeos u otras subvenciones que tiene que acabar a tiempo para cumplir con los calendarios. Así, la temporada estival ha hecho que se retrasen a algunas de ellas a esta recta final de año. Otras, se han planeado precisamente para no entorpecer fechas tan importantes para el turismo como el verano o la Semana Santa. Porque conseguir no provocar ninguna molestia a vecinos o turistas va a ser casi una misión imposible.