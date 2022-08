“La Nucía, Ciudad del Deporte” se ha convertido en un referente nacional e internacional y prueba de ello es la reciente visita de Alexandre Molina, director de Eventos de la Fórmula 1, quien conoció de primera mano la Ciutat Esportiva Camilo Cano y los proyectos de futuro para seguir creciendo.

Una vez más las instalaciones deportivas de La Nucía han sido visitadas por un referente del deporte a nivel mundial como es Alexandre Molina, director de Eventos de la Fórmula 1, que está presente en todos los Grandes Premios como maestro de ceremonias. El objetivo era conocer de primera mano las instalaciones deportivas del municipio para estudiar posibles colaboraciones futuras. Sobre la posibilidad de realizar eventos en un futuro en La Nucía, Alexandre Molina no lo descartó, “la Fórmula 1 es muy popular en este momento y tenemos grandes eventos, pero nunca digas nunca. Aún así muchos pilotos de Fórmula 1 pueden venir a entrenar a estas instalaciones, incluso en invierno, y puede estar muy bien”, señaló.

El director de Eventos y Maestro de Ceremonias de la Fórmula 1 fue acompañado por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, quien le explicó cada una de las instalaciones existentes: Estadi Olímpic, Academia Ferrer de Tenis, Pabellón Muixara, Pabellón Camilo Cano y zona de pádel. Molina también se interesó por los proyectos de futuro de “La Nucía, Ciudad del Deporte” que duplicarán la superficie del complejo deportivo con el Soccer Center; el nuevo campo de fútbol; el Complejo Piscina con olas para realizar surf; el Centro de Hípica y un segundo hotel.

“Es impresionante”

“Creo que es impresionante “La Nucía, Ciudad del Deporte”, nunca había visto nada así. Este lugar tiene una gran cantidad de instalaciones para realizar un gran número de deportes y es muy interesante el poder ver que hay una visión de traer todos estos deportes a un mismo lugar. Los atletas pueden venir a entrenar y pueden disfrutar de un ambiente deportivo, porque tenéis el lugar, tenéis el clima y tenéis la visión de traer todos los deportes a una misma ciudad. Por eso, he de decir, que he visto muchas ciudades deportivas que se centran en un solo deporte, pero esta congrega una gran variedad de deportes, por ello estoy muy impresionado con lo que he visto y volveré en un par de años, cuando esté todo finalizado, para ver cómo ha avanzado. Pero sí, es espectacular y muy bien hecho y programado” comentó el invitado.

El alcalde de La Nucía se mostró agradecido por la visita de Alexandre Molina a la Ciutat Esportiva Camilo Cano, durante sus vacaciones. “Es una magnífica visita y por ello estamos muy agradecidos a Alexandre Molina por habernos visitado y dedicarnos parte de su tiempo. Le habían hablado de “La Nucía, Ciudad del Deporte” pero se ha sorprendido por la gran cantidad de instalaciones deportivas juntas y las sinergias que genera a la hora de organizar cualquier tipo de campeonato o evento. A partir de ahora tenemos un nuevo embajador de “La Nucía, Ciudad del Deporte” dentro de la Fórmula 1, y darla a conocer a nivel internacional” finalizó Bernabé Cano.