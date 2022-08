El Ayuntamiento de Benidorm ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana una multa de algo más de 28.700 euros impuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por considerarla "injusta y desproporcionada". Así lo avanzaron ayer fuentes del gobierno local, después de que el Consistorio haya autorizado el pago de parte de la sanción impuesta por este organismo y cuya devolución exigirá también ahora ante los tribunales.

El origen de este nuevo enfrentamiento entre el Consistorio benidormense y el organismo de cuenca deriva de una sanción impuesta por la CHJ a dos municipios de la Marina Baixa, Benidorm y Finestrat, por unos vertidos no autorizados de aguas residuales al río Amadorio que se produjeron desde la estación depuradora de aguas residuales (ERDAR) de La Vila Joiosa, y de los que tanto este municipio como Orxeta fueron eximidos.

El expediente sancionador se inició en diciembre del año 2020, pero no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto a ponerse de actualidad. Entonces, la Confederación acordó sancionar con 22.132,33 euros a los ayuntamientos de Benidorm y Finestrat por la infracción cometida, cuyo pago debían asumir con 13.159,88 y 8.972,45 euros, respectivamente. Además, la CHJ imponía una obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico valorados en 6.639,70 euros: 3.947,97 para Benidorm y otros 2.691,73 para Finestrat.

De este modo, la ciudad turística debe abonar en total 17.107,85 euros por estos vertidos no autorizados, mientras que el Consistorio finestratense deberá asumir el pago de otros 11.664,18 euros, hasta alcanzar la cantidad total de 28.772,03 euros, una cuantía que ahora, sí o sí ambos deberán asumir, después de que la Confederación haya rechazado las alegaciones formuladas por sus técnicos.

Por lo pronto, y para evitar nuevos gastos que puedan gravar aún más las arcas municipales, el gobierno local de Benidorm ya ha dado luz verde al pago de la parte de la sanción que corresponde a la ciudad turística. Según explican, porque este tipo de sanciones se contabilizan ante la Agencia Tributaria y "no queremos que esto impida al Ayuntamiento poder optar a subvenciones”. En cualquier caso, las mismas fuentes han asegurado que si el TSJ les da la razón, solicitarán la devolución de este importe.

Paralelamente, el Consistorio benidormense acudirá a la vía judicial para defender que no tuvo ninguna responsabilidad en este vertido. Así lo ha asegurado este martes el concejal de Ciclo Hídrico, José Ramón González de Zárate, quien ha recordado que desde que la CHJ inició este expediente sancionador "presentamos un recurso de reposición al entender que no había motivación suficiente para cuantificar el daño que se había producido al dominio público hidráulico y al considerar que hubo deficiencias en el proceso de toma de muestras, puesto que no se citó a ningún representante del Ayuntamiento ni se puso a disposición de los técnicos una muestra para realizar un análisis contradictorio”.

Tal y como obra en el expediente, el mes pasado la CHJ rechazó el recurso impulsado por Benidorm, alegando que la toma de muestras "se hizo en presencia de un representante de la EPSAR, que es la entidad que se encarga de la gestión de la EDAR de Villajoyosa, a la que se entregó las muestras por duplicado para que pudiera hacerse el análisis contradictorio".

De Zárate ha explicado que el departamento municipal de Ingeniera ha rechazado esta explicación y ha expresado su disconformidad con la sanción y la indemnización impuesta, puesto que “el Ayuntamiento de Benidorm no tiene ningún acuerdo con la EPSAR respecto a la explotación de la EDAR de Villajoyosa y no ha tenido la posibilidad de acudir al acto de toma de muestras ni contar con una muestra del vertido para hacer los análisis contradictorios”.

“Consideramos que la actuación de la CHJ no es justa, ni proporcionada, ni está fundamentada; y por eso vamos a acudir al TSJ a defender el interés general de la ciudad de Benidorm, por cierto modélica en la gestión del ciclo hídrico y medioambiental, y que invierte muchísimos recursos para seguir siendo referente”, ha apuntado el edil.

De Zárate ha lamentado que “la CHJ solo se fije en Benidorm para imponer sanciones, que además no nos corresponden, en lugar de para autorizar todas las obras e inversiones que ha solicitado este Ayuntamiento para mejorar los barrancos de la ciudad y evitar así la posible llegada de agua a nuestras playas”.

“La actuación de la CHJ no está en sintonía con el esfuerzo inversor y el interés de este Ayuntamiento por mejorar la situación de los barrancos”, ha concluido el edil.