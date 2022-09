Solo tiene 25 años pero ya conoce perfectamente el difícil panorama al que día a día se enfrentan miles de jóvenes en la Comunidad Valenciana para intentar labrarse un futuro que se les presenta casi tan incierto como su presente. «Vivimos atrapados en un triángulo del que es casi imposible salir», dice Irene Peris.

Cuénteme cómo es el día a día al que se enfrentan las personas de su generación.

Muy difícil y muy incierto. Los jóvenes llevamos mucho tiempo siendo el eslabón más vulnerable de la sociedad, en una posición de incertidumbre que nos impide desarrollarnos como personas. Yo siempre digo que estamos atrapados en un triángulo del que es casi imposible salir: baja calidad del empleo, que hace imposible el acceso a la vivienda y que, por tanto, nos impide emanciparnos y tener un proyecto de vida.

"Querer formar un proyecto de vida y que tus ingresos no te lo permitan perjudica mucho la salud mental»

¿Cree que la última reforma laboral ha cambiado algo las condiciones de los más jóvenes en el mercado de trabajo?

Bueno, es cierto que los últimos datos apuntan a que se está empezando a reducir algo la temporalidad, lo que valoramos como algo positivo, porque se traduce en trabajo estable y en poder pensar un poco más a futuro, pero a cambio hay muchos más contratos a tiempo parcial. Somos la comunidad autónoma con más jóvenes que trabajan a tiempo parcial, superando el 25%, y con un salario medio que está por debajo del salario mínimo interprofesional y que cae un 3% con respecto al año anterior. En resumen, lo que se ha hecho no es suficiente para mejorar la realidad de la juventud.

Al margen del plano económico, ¿qué otros aspectos son los que más se están viendo afectados por la actual situación en la que se encuentra la juventud?

Sin duda, la salud mental, que es otra de las patas donde las estadísticas cada vez son peores. Vivir con tanta incertidumbre y con poca estabilidad genera mucho sufrimiento, porque quieres formar tu proyecto de vida, pero a la vez sabes que vas a tener que endeudarte, ir siempre mal de dinero y pasándolo mal, o que directamente te es imposible porque tus ingresos no te lo permiten, así que para nosotros es muy duro vernos en esta situación.

"La gente le resta importancia a nuestros problemas creyendo que tenemos toda la vida por delante y que ya se arreglará. Pero esto no es magia»

¿Hay optimismo a corto o medio plazo?

No demasiado. Quiero decir, mucha gente le resta importancia a los problemas que tenemos los jóvenes precisamente por eso, porque somos jóvenes y parece que tenemos toda la vida por delante. Y que cuando seamos mayores, todo se arreglará. Pero esto no es cuestión de magia, de decir uy, ya me he hecho mayor, ya está todo arreglado. No. Y encima es que no hay nada que nos pueda garantizar, o ni siquiera hacer pensar que cuando crezcamos nuestra vida va a mejorar, sino al revés. Si ahora tenemos problemas para ahorrar, para encontrar un buen empleo, para tener una vivienda, esto se va a cronificar y nos va a seguir afectando.

¿Y cómo podemos cree que podría evitarse?

Pues lo que consideramos que hace falta es que se adopten políticas firmes y decididas para mejorar la situación de los jóvenes. El bono del alquiler está bien, pero es un parche; igual que algunos aspectos de la reforma laboral. Lo que hace falta es un cambio estructural, que nos permita tener un mayor papel en la sociedad y que evite que los jóvenes siempre seamos los primeros en caer.