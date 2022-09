En tiempo récord, tras más de una década de espera. Los conservatorios municipales de Música y Danza de Benidorm inaugurarán este miércoles el curso académico 2022-2023 en las nuevas aulas del Centro Cultural, después de numerosos retrasos y de vagar durante los últimos dos años por distintas ubicaciones alternativas, por el mal estado de su anterior sede y la demora en la finalización de las obras de esta primera fase del edificio, promovidas por la Generalitat.

Así lo han confirmado a este diario fuentes municipales, que han explicado que, tal y como el Ayuntamiento había solicitado "durante meses", finalmente varios centenares de estudiantes tanto de Benidorm como de otros puntos de la comarca y la provincia podrán estrenar por fin las flamantes instalaciones de la avenida de Europa, donde se ha realizado una inversión millonaria.

Operarios municipales y de las empresas contratadas para el suministro de materiales se han afanado en los últimos días en realizar los arreglos necesarios para que las aulas reciban a partir de mañana al alumnado en las mejores condiciones.

No en vano, el Consistorio ha tenido que amueblar y equipar el edificio en tiempo récord: menos de un mes, desde que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) le autorizase a finales del pasado agosto a entrar en el inmueble para comenzar a preparar las salas y que, de esta forma, no se produjesen nuevos retrasos en la puesta en marcha de los conservatorios.

Instrumentos, mesas, sillas, ordenadores, pizarras, espejos, barras, cajones, atriles, cajas y cubos con fregonas poblaban todavía hoy aulas, pasillos y otros espacios comunes donde se imparten los estudios elementales y profesionales de especialidades como flauta travesera, oboe, fagot, clarinete, trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión, piano, guitarra, violín, viola o violoncelo, en el caso del Conservatorio Profesional de Música José Pérez Barceló; así como las asignaturas oficiales de la enseñanza elemental o las no oficiales de iniciación y grado medio, en el caso del Conservatorio de Danza.

Además de los muebles e instrumentos de aulas, sala de profesores y despachos administrativos del Conservatorio, también se han comenzado a instalar las butacas de la sala menor del Centro Cultural, con capacidad para 450 personas, que se incluía en la primera fase de este proyecto. Después, una vez entregado oficialmente el edificio por parte de Proyectos Temáticos al Ayuntamiento, se iniciará la instalación de toda la caja escénica, para la cual se tendrá que hacer una licitación ex profeso para adquirir todos los elementos necesarios para poder albergar representaciones teatrales o musicales, según han indicado las mismas fuentes.

Entrega del edificio

Aunque el curso académico de los conservatorios se realizará ya en este edificio, la Generalitat Valenciana continúa si finalizar el trámite del cambio de titularidad para entregar al Ayuntamiento la fase ya terminada del Centro Cultural. Aunque la comisión paritaria para preparar todo el traspaso se constituyó hace más de tres meses, Proyectos Temáticos confirmó al municipio el pasado agosto un nuevo retraso en los trámites, al parecer, por la falta de suministros para culminar las reparaciones que tenía pendientes y que podrían demorar hasta más allá de octubre este trámite.

Preguntadas por este asunto, fuentes de la SPTCV han explicado este martes que no hay "ninguna novedad" al respecto y no han podido concretar las nuevas fechas para la entrega del edificio, aunque han matizado que, gracias al buen entendimiento entre las dos administraciones, esta situación no perjudicará al funcionamiento de los conservatorios.

La primera fase del Centro Cultural cuenta con una superficie de 11.000 metros cuadrados construidos. La Generalitat Valenciana ha invertido 12,7 millones en la finalización de esta primera fase, tras una modificación al alza sobre los 10,5 inicialmente previstos, para incluir en el Conservatorio «algunas propuestas que formuló el Ayuntamiento» y que fueron asumidas por el Consell, según explicó en su día el director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes.

Esta cuantía se suma a los cerca de 24 que se habían invertido ya en la ejecución de toda la estructura del inmueble, lo que eleva a más de 36 millones el dinero que hasta la fecha la Generalitat habría invertido en esta obra, una de las últimas infraestructuras faraónicas de la época del PP.

Y, junto a todo ello, todavía quedaría una cantidad más o menos similar para finalizar la segunda fase, en la que, además de acabar de cubrir las tres fachadas que restan, también estaría previsto ejecutar el auditorio mayor, con unas 1.100 butacas; una sala de exposiciones; biblioteca y parking subterráneo, entre otros. El presupuesto de todo ello, aún sin cuantificar, podría superar los 20 millones.