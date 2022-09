"Creaíamos que este día no llegaría nunca, pero ha llegado. Y estamos felices, como un niño con zapatos nuevos". Alumnos y profesores de estudios profesionales y elementales de Música y Danza han estrenado este miércoles el curso en las nuevas instalaciones del Conservatorio, ubicadas en el Centro Cultural de Benidorm. Tras más de dos décadas dando clase en condiciones precarias, las aulas les han recibido hoy con mobiliario, instrumentos, espejos, barras, vestuarios, cajones, atriles nuevos para intentar dejar en el olvido lo antes posible el camino recorrido hasta llegar aquí.

Como ya avanzó días atrás este diario, el Ayuntamiento de la ciudad ha trabajado a contrarreloj para conseguir que el curso pudiera arrancar con normalidad ya en la flamante sede del Centro Cultural, tras obtener hace menos de un mes la autorización de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), la empresa pública encargada de ejecutar los grandes proyectos de la Generalitat, para poder acceder y empezar a amueblar las instalaciones. Y, sobre todo, para que los usuarios del conservatorio no se vieran un año más en la obligación de vagar por ubicaciones alternativas como en los dos últimos ejercicios, después de que el Consistorio acordase la clausura de la antigua sede de la plaza de toros debido a los importantes daños que presentaba su estructura.

José Miguel Mollá, director del Conservatorio de Música José Pérez Barceló, ha destacado que desde hoy mismo Benidorm va a contar "con uno de los mejores conservatorios de la provincia y, muy probablemente, de la Comunidad Valenciana" y se ha mostrado convencido de que esto permitirá "elevar aún más el nivel" de las enseñanzas que en él se imparten. El profesor también ha querido recordar, no obstante, que "ha costado mucho llegar hasta aquí, más de veinte años esperando, así que para los profesores y los alumnos hoy es un día grande".

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, también ha destacado que estos años de "pelea, en lo personal y político, para que nuestros Conservatorios Municipales de Música y Danza de Benidorm gozaran unas instalaciones definitivas más dignas, han valido la pena" y se ha mostrado muy satisfecho de que, por fin, las aulas se hayan llenado de estudiantes para disfrutar de este nuevo espacio.

Ambos conservatorios se ubican en la primera fase de las obras del Centro Cultural, ya terminada tras más de una década de parálisis, en la que la Generalitat Valenciana ha invertido 12,7 millones de euros. En esta fase, además de los dos centros de estudios artísticos, se incluye un auditorio con capacidad para 450 personas y un espacio para habilitar en un futuro una cafetería que preste servicio a ambos espacios.

Aunque el grueso de la obra lleva terminado desde septiembre de 2021, la SPTCV todavía no ha ejecutado de manera formal el cambio de titularidad para poner la obra a nombre del Ayuntamiento. Fuentes municipales y de esta empresa pública no han podido concretar cuándo se producirá este trámite, pero han matizado que, gracias al buen entendimiento entre las dos administraciones, esta situación no ha perjudicado al inicio del curso con normalidad de ambos conservatorios.