Anémona volverá a tomar las calles de Benidorm el 23 de octubre. El Grupo de autoayuda para mujeres con cáncer de mama y ginecológico de Benidorm y la Marina Baixa celebrará su tradicional marcha a pue que este año celebra su vigésimo aniversario.

La concejal de Igualdad, Ángela Zaragozí, junto a la edil de Deportes, Mariló Cebreros, y la presidenta de Anémona, María Botella, han explicado cómo será la marcha. Una actividad que cada vez congrega a más participantes y que, tras la pandemia y el trazado limitado del año pasado, recuperará por fin su recorrido tradicional.

La marcha partirá desde la plaza de Sus Majestades los Reyes de España para llegar hasta el Paseo de Tamarindos. Recorrerá Paseo de la Carretera, Parque de Elche, y Avenida de la Armada Española. Tras un breve refrigerio, regresará, con parada en la confluencia de la avenida de Alcoi con la calle Bilbao, donde habrá puestos de comida proporcionada por restaurantes de Benidorm de manera altruista y una barra con precios populares, gestionada por la Comissió de les Festes Majors Patronals 2022.

Junto a la promoción de la marcha, la actividad de Anémona se concentra ahora en la venta de camisetas, lo que supone un importante empuje económico con el que se cubren los servicios que se prestan a las personas que padecen la enfermedad y sus familiares. “Estamos emocionadas e ilusionadas por batir el récord de venta de camisetas este año después de dos duros”, ha subrayado Botella. La camiseta, diseñada por Mª Carmen Zaragoza, es de un tejido ecológico de color negro, fabricado a partir de botellas de plástico reciclado. Se puede adquirir tan solo por 10 euros en los locales de la asociación de la calle la Biga, en entidades colaboradoras y en la web www.anemonamarinabaixa.org.

Maria Botella ha agradecido la colaboración de empresas locales como Aquambiente, Escuela de tecnificación Antonio López, Grupo PG, Ku Lounge Café o Rótulos Alfaz. “Su ayuda –ha hecho hincapié- es muy importante para que podamos sacar una la camiseta este año al mismo precio que el anterior”.

La presidenta de Anémona también ha reivindicado el soporte recibido desde el Ayuntamiento y las concejalías de Igualdad y Deportes. “Organizar una marcha donde van 5.000 personas no es fácil. Me consta que las concejalías, los Servicios Técnicos, Seguridad Ciudadana. Todo el mundo se vuelca para que esto salga y que todos podamos disfrutar de un día perfecto”, ha finalizado.