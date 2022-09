¿Qué necesitan los destinos turísticos para ser inteligentes? ¿Es clave la inteligencia turística para el desarrollo de las ciudades? ¿Y la sostenibilidad? Estas preguntas llevan tiempo sobre la mesa y serán clave en el desarrollo futuro de ciudades turísticas como Benidorm o para la Costa Blanca. Así, conocer qué recursos tienen los municipio y también cómo impactan sobre el territorio también cobra cada vez más importancia en el escenario actual. Una realidad que Dinapsis Benidorm ha puesto en el centro del tercer número de su revista online ‘Digital Paper’ y que se ha centrado en el "Turismo inteligente y sostenible".

Esta publicación, presentada en Benidorm, está promovida por Dinapsis, la red de centros de transformación digital del grupo Agbar para la gestión del agua, la salud ambiental y la transición ecológica de los territorios. Así se ha puesto el foco en evaluar de qué manera se están gestionando los recursos y los servicios en destinos turísticos y el impacto medioambiental, social o económico que esta actividad tiene en el territorio.

Para explicar todas estas cuestiones, tomó primero la palabra Mario Elías Villar, director de Inteligencia Turística de la Comunidad Valenciana, quien destacó que "el turismo ha centrado su hoja de ruta en tres pilares: big data, digitalización y sostenibilidad". Y destacó que, para ello, la colaboración público -privada es "indispensable". Un claro ejemplo de ello se recoge en el documento que hoy se presenta, donde se expone que, gracias a esta colaboración, Benidorm ha conseguido en los últimos años reducir en un 18% su consumo de agua pese al incremento poblacional’ de los últimos 25 años que ha sido de más del 40%.

El experto resaltó la importancia del turismo, de los viajes: "Cuando viajamos a lugares, el mundo real desaparece y creamos uno nuevo". Así, relacionó la innovación con este hecho ya que permite "fijarse en nuevas cuestiones que hay que medir" como la percepción que tiene el turista de todo el entorno. De ahí también la "importancia del dato", por lo que "la revolución tiene que ser digital y medible". Villar destacó que lo que hace diferente a los destinos de España del resto del mundo es "la inteligencia y la sostenibilidad" lo que "permitirá mantener el modelo turístico" actual que perdurará aunque "se tendrá que transformar" mediante la tecnología.

La nueva publicación de Dinapsis recoge las claves que la digitalización y la sostenibilidad aportan a los destinos turísticos. María Tuesta, responsable del centro Dinapsis Benidorm y Antonio Sánchez, responsable de proyectos de Transformación en Hidraqua, expusieron algunos de ellos como "la medición y el análisis de los datos" que "es indispensable para poder actuar y poner en marcha medidas que permitan a la ciudad ser más resiliente". Desde los centros de transformación digital Dinapsis "analizamos los datos y hemos desarrollado soluciones para dar respuesta a estas necesidades. De ahí que Dinapsis sea un gran aliado para crear ciudades preparadas para el futuro", alegaron.

Algunos de los ejemplos que se han expuesto sobre esta labor, son por ejemplo las herramientas para poder medir el aforo de las playas durante la pandemia, la solución para la medición de indicadores ambientales de ciudad o el apoyo que se ofrece al sector del turismo para la medición de datos obtenidos de la gestión del ciclo integral del agua. "Así, la red de centros Dinapsis, que se distribuye por todo el territorio, ha llevado a que cada uno de estos centros se especialice en una temática concreta que permita dar una solución global a todos los retos de las ciudades", indicaron.

La capacidad de adaptación de los destinos

"Las ciudades turísticas necesitan ser resilientes y para ello, antes deben ser sostenibles y digitales". Esta ha sido una de las frases claves que se han lanzado en la mesa redonda en la que han participado Nuria Montes de Hosbec; Leire Bilbao de Visit Benidorm; y Alejandro Fernández, de Distrito Digital Turismo. Entre los tres han analizado las claves de los destinos turísticos inteligentes y sostenibles.

"Somos moderadamente optimistas y la crisis económica vamos a torearla con éxito". Así ha analizado Montes cómo ven el futuro más próximo desde el sector. Porque una crisis económica puede ser una herramienta con la que afrontar ese futuro. Un argumento que compartió Bilbao: "Las crisis son una oportunidad. La subida del coste de la energía es un problema pero también una oportunidad para muchas personas". Porque, si se traduce a los turistas, "muchas personas ya nos eligen en invierno o primavera y lo harán más". La gerente de Visit Benidorm considera que es una oportunidad además porque permitirá incrementar "perfiles de clientes que vienen de zonas mucho más frías".

Para ella, en los retos "no solo hay que ver dificultades sino qué oportunidades nos dan como destino". Y en esto entran los nómadas digitales, aquellos que se desplazan a otros destinos a trabajar ahora que la tecnología lo permite. Fernández destacó esa necesidad de hacer que "el sector sea resilente"; y destacó precisamente que los "cambios continuos y las crisis abren nuevas oportunidades" que, "unidas a los avances tecnológicos", ponen en valor otras cualidades del destino.

En cuanto a la digitalización, Nuria Montes destacó que desde el sector hotelero "se está apostando por ella y por la modernización, aunque no sin dificultades". De ahí que destacara la importancia de la colaboración entre empresas: "Hacen falta organizaciones que tengan objetivos claros y planteen proyectos claros". La responsable de Hosbec indicó que la digitalización se trabaja desde dos vertientes: la "monitorización de las ventas, reservas... donde el dato es fundamental"; y también el reto que está por venir por la energía.

Bilbao destacó la importancia de "compartir los datos. De nada nos sirve que tengamos los datos sino los compartimos. Tenemos que ser todos inteligentes". De ahí el trabajo de la Fundación Visit Benidorm para llegar a todos a través de los informes que se realizan de los mercados, entre otras cuestiones, y que se ponen a disposición del sector.

¿Cambiará el turismo en cinco años?

Esta ha sido una de las preguntas planteadas en esas mesa con expertos. Montes indicó que "no creo que en cinco años el turismo cambie tanto; en 25 años no lo sé". Y destacó el papel importante de los recursos hídricos para un destino: "En el año 78 Benidorm se quedó sin agua. Teníamos 30.000 camas hoteleras funcionando. Fue desastroso para el sector. El futuro pasa por estrategias de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático para poder garantizar al turista servicios tan esenciales como el agua". E hizo una comparación con la situación actual: "Si aquello no nos dio miedo, no nos lo van a dar otras cosas".

Montes sí tiene clara una cosa: "la Comunidad Valenciana, la Costa Blanca y Benidorm estaremos en una posición privilegiada". Así recalcó que, aunque el cambio climático no es positivo, "tendremos a favor que habrá inviernos más suaves como en Canarias. Podremos convertir el invierno en nuestra próxima temporada media/alta".

Por su parte, Bilbao indicó que "el turista en sí no va a cambiar mucho" ya que "seguirá reservando presupuesto para irse de vacaciones, pero serán cinco días o una semana y dejará de hacer otras cosas de ocio por ello". Por su parte, Fernández indicó que "el cambio climático y la sostenibilidad serán pilares fundamentales los próximos cinco años. Y destacó que sí habrá que tener en cuenta al "nuevo posible turista" como los nómadas digitales que "serán más sostenibles porque los viajes serán más espaciados".