"Larga vida al producto musical". Una industria que tiene su indiscutible hueco en el ámbito cultural pero que ha sabido encontrar también su lugar como elemento de promoción turística de los destinos de la Comunidad Valenciana. Los grandes festivales o las citas musicales ya son un reclamo para municipios como Benidorm que han encontrado en esta actividad un nicho de mercado que había perdido o que no había encontrado aún. La música atrae turistas y se va adaptando a los tiempos hasta tal punto que ya está marcado el futuro: los festivales inteligentes.

Sobre el turismo musical y qué supone para los municipios turísticos se habló este martes en el Invat.tur, en Benidorm, una de las ciudades que ha sabido unir su marca como destino a la de grandes eventos y festivales. Las IV Jornadas Tiim (Turismo & Industria Musical) debatieron por primera vez en la capital turística sobre festivales inteligentes y la revisión de los modelos existentes; el caso del Benidorm Fest en la promoción turística; y la importancia de la implicación hotelera en los eventos musicales. Las jornadas Tiim surgieron en 2019 como fruto del convenio de colaboración entre la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) y Turisme CV.

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, fue el primero en tomar la palabra para defender la necesidad de "rearmar" e impulsar la marca turística valenciana vinculada a la música: Mediterranew Musix. En los últimos años se ha producido una "gran eclosión" de festivales en la Comunidad Valenciana. Hace apenas unos años, la cifra era de entre 30 y 40 y ya hay más de 130. "Ahora es momento de repensarla y reubicarnos", indicó Colomer. Y, para ello, jugará un papel importante el festival inteligente porque es capaz de proporcionar datos, controlar flujos, ser más sostenible, seguro, accesible y establecer mayor interacción con todo el ecosistema turístico y social.

Colomer destacó la importancia de conectar turismo con música y cultura porque, a su juicio, ayudará a desestacionalizar y a diversificar la oferta y a internacionalizar el destino Comunidad Valenciana. Y en todo ese juego, Benidorm tiene y tendrá un papel destacado en el debate sobre el futuro de la música y el turismo: "Benidorm no se entiende sin el espectáculo, la música y el ocio".

Precisamente, Daniel Arnal, responsable de Mediterranew Musix en Turisme Comunitat Valenciana, explicó el proceso que se ha seguido en los últimos años y hacia donde van los festivales y su camino a ser inteligentes: "Nos dimos cuenta que teníamos un amplio abanico de festivales pero a todos les faltaba el dato. De ahí que se les está ayudando a invertir en tecnología" lo que lleva a mejorar, por ejemplo, en seguridad y sostenibilidad. "Los datos se traducen en la búsqueda de soluciones. Es una información que permite tomar decisiones antes de que pase algo", según Arnal. Porque se puede contabilizar cuánta gente hay en un recinto en tiempo real o en qué zonas hay más o menos afluencia, y eso ayuda en la logística.

El responsable indicó que la marca dedicada a los festivales "se tiene que ver como un potenciador; que cada vez que veas esa marca, te sientas seguro". Así indicó que el estudio del "Big Data" permite tener tanta información que "a día de hoy nos parece casi ciencia ficción". Con ella se pueden "tomar decisiones con la información que dan todos esos datos". Arnal explicó que a través de la tecnología, como los teléfonos móviles, es de donde se pueden obtener todos esos parámetros que ayudan en la toma de decisiones.

Pero, ¿cómo serán los festivales inteligentes del futuro? Pues esa tecnología jugará un papel primordial. Pero también las medidas enfocadas a la sostenibilidad. Así, en la mesa sobre Festivales Inteligentes, moderada por la periodista Thaïs Peñalver, Fiachra Mc Donagh, del Festival Rototom Sunsplash, explicó que el festival inteligente es aquel que permite una mejor gestión, manejar los flujos de personas de forma segura y también el entorno. Y explicó que la información es la que permite todo ello. Además puso ejemplos de la tendencia de buscar la sostenibilidad por encima de todo con acciones como la gestión del agua, de la huella de carbono o el ruido.

Con todo, ambos destacaron la importancia de la colaboración entre los promotores privados y la administración para llevar a cabo todas estas cuestiones.

La jornada analizó también el caso del Benidorm Fest y el éxito cosechado de manos de Herick Campos, director general de Turisme Comunitat Valenciana; Carola Valls, técnica en Promoción y responsable de producto Film Friendly en Visit Benidorm; y el concejal de Eventos de Benidorm, Jesús Carrobles; en una mesa moderada por la periodista de INFORMACIÓN, Cristina Martínez.

Benidorm siempre ha sido una ciudad ligada a la música, como así lo recalcaron todos los participantes en este debate. Campos destacó que la ciudad "tiene un sustrato" ya relacionado con la música que se formó con el Festival de la Canción y que ahora se ha modernizado con el Benidorm Fest. "Benidorm tiene una capacidad alojativa para hacer este tipo de eventos y para poder acoger a todo un movimiento como este", indicó. Y destacó además la importancia para la promoción turística que este certamen ha supuesto. Si la capital turística ya se conocía internacionalmente, el concurso para elegir al representante de Eurovisión la ha puesto aún más en el mapa nacional e internacional.

"El impacto ha sido muy beneficioso para la ciudad", indicó Valls quien explicó que "se ha maximizado al máximo la imagen que se tiene del municipio y se ha visto el beneficio". Para el concejal de Eventos, el Benidorm Fest es un grano de arena más a una apuesta que ya hizo la ciudad hace años, la de los grandes festivales y eventos. "Es aportar a la ciudad público que echábamos en falta".

Recuperar un evento como un festival de la canción era una idea que rondaba la cabeza de muchos. El de Benidorm de hace años "puso a la ciudad en el mundo" y el de ahora lo ha vuelto a hacer. Pero además, se añade la importancia para la promoción turística: "Benidorm es el plató y tuvimos que convencer a RTVE sobre esto", indicó Carrobles. Y la fórmula ha funcionado: "Ahora lo que hay que hacer con la aventura es consolidarla".

La edición de 2023 ya está en marcha y mucho más amplia, con actividades que se alargarán durante una semana: "Hay que darle contenido para la gente que se desplaza hasta Benidorm", indicó el edil. "El sitio donde se celebre tiene que ser todo el destino, no solo el recinto", indicó Campos. Y el Benidorm Fest tiene otra función: "desestacionalizar en una época en el que el turismo está en zona valle". Con todo, el concejal de Eventos destacó que la ciudad trabaja "con distintos festivales dedicados a diferentes tipos de público". Lo que ha hecho del municipio una de las capitales de los eventos musicales.

Tándem música-hoteles

La última mesa de debate de la jornada trató sobre la "Importancia de la implicación de los agentes hoteleros en la creación de eventos turístico-musicales" y en ella participó Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec; y José Manuel Piñero, director de Producciones Baltimore (Low Fest, Warm Up Estrella de Levante); siendo moderada por Raquel Molina, miembro de la Federació Valenciana de la Indústria Musical.

Piñero destacó la "simbiosis perfecta" de Benidorm con el Low y con la oferta hotelera de la ciudad. "Los alojamientos cogen toda la energía del festival. La ciudad se convierte en otro escenario y también los hoteles". Montes destacó que hay una Benidorm antes de festivales como este y otro después. "No hay otra ciudad en la Comunidad Valenciana que tenga tal número de plazas de alojamiento", añadió.

La responsable de Hosbec explicó que la capital turística no solo celebra festivales en temporada baja sino también en temporada alta, cuando la planta hotelera está prácticamente llena de otro tipo de turismo: "Estos se hacen cuando no hay necesidad de traer más clientes, sin embargo, la industria supo que era un impulso y apostó por ello". Y fue clara: "Ya no entendemos la industria hotelera sin la industria musical al lado". Montes indicó que "hace 10 o 15 años, los festivales no existían como producto turístico. Ahora es raro la ciudad que no quiera tener un festival".

Ambos explicaron cómo ayudan estos eventos a la promoción turística de la ciudad y a completar la oferta. Montes afirmó que "hay quien compra un abono para el concierto del año siguiente y ya hace su reserva de hotel"; a lo que Piñero añadió que "muchos repiten en los mismos establecimientos". La secretaria de Hosbec recalcó que "esta ciudad que teóricamente no necesitaría el producto musical, lo ha encajado perfectamente".

Piñero recalcó que Benidorm "tiene el chip de serie" en relación a los festivales y su organización. Para Montes, el turismo, y ahora el musical, "está en nuestro ADN; así todas las ciudades tienen que buscar su producto". Con todo, para terminar, recalcó la importancia de la música para la industria hotelera: "Todos los hoteles tienen música, y es fundamental".

Con todo, esta jornada ha sido la primera organizada en la provincia y en Benidorm. La segunda entrega de las IV Jornadas Tiim tendrá lugar en Castelló de la Plana el 4 de noviembre, durante la celebración de la décima Fira Trovam!, y la tercera en València los días 24 y 25 de noviembre en el Auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències.