Cosas de Benidorm. Ese es el escueto texto que acompaña a un breve vídeo publicado en Twitter y en el que aparece un hombre paseando las calles de la capital de la Costa Blanca. Dicho así, la escena no parece nada extraordinaria, pero desde luego lo es. El individuo camina con total naturalidad mientras carga directamente sobre su cabeza el peso de su equipaje, lo que invita a pensar que se trata de un turista.

Cierto es que en las imágenes cuesta apreciar si el primero de los objetos que lleva apoyado sobre la coronilla es una maleta o tal vez una silla o hamaca plegable. Pero en cualquier caso, son dos los bultos que sobresalen por encima de su cabeza, y no hay ninguna duda de que el segundo, que aparece en la posición más elevada, sí es una mochila de viaje.

La técnica que emplea el hombre recuerda a la empleada por las kikuyus, mujeres africanas que utilizan la parte superior de su cabeza como superficie de soporte para cargar objetos al mismo tiempo que van dando un paso tras otro con total sencillez. Un desafío al equilibrio y a la física que ha traspasado fronteras y que ha llegado hasta Benidorm, en concreto, hasta la zona inglesa de la ciudad, quizá en un guiño al componente multicultural que posee este sector de la capital turística.

Si se atiende a los detalles que se aprecian en el vídeo, la grabación fue realizada junto al Supermercado Veracruz, ubicado en la avenida Castelló, una vía perpendicular a la Playa de Levante y que de hecho conecta con el arenal. Esta fue la localización exacta en la que se dio esta particular escena, que no pasó desapercibida para los pasajeros de una furgoneta, testigos por azar de este momento y que no pudieron evitar la ocasión de grabarlo y difundirlo posteriormente en las redes sociales.