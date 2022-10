Un Día de la Hispanidad que deja el festivo en miércoles y que acaba con las opciones de disfrutar de un puente largo, excepto para los más afortunados, unido a un Día de la Comunidad Valenciana que fue domingo. El mes de octubre se ha quedado sin su tradicional puente en el que Benidorm y la Costa Blanca recibían a miles de turistas de la propia comunidad o de otras como Madrid. Pero tener un día libre en medio de la semana no dejará las ganas de salir en casa sino que la hostelería espera que sí sea una buena fecha y poder colgar el cartel de "completo". Esa es la previsión que tienen los hosteleros benidormenses que ven la noche del martes y el festivo del miércoles como otro fin de semana. En Alicante, esperan seguir el mismo camino y que el tiempo acompañe para llenar los negocios.

Benidorm siempre va a otro ritmo turístico. Caminar este lunes por la ciudad era hacerlo entre gente en la playa, los paseos o las terrazas. El fin de semana pasado, la ciudad estaba llena con ocupaciones hoteleras y en alojamientos similares a las de cualquier fin de semana del mismo mes de antes de pandemia. Y se espera aún más afluencia para las próximas horas y el siguiente fin de semana. Así, para este miércoles festivo, la hostelería de la ciudad "esperamos mucha gente aunque no haya un puente" como tal, indicó a este diario Álex Fratini, de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. "El fin de semana pasado hemos estado a tope", alegó. Porque además, a pesar de que la previsión meteorológica apuntaba diferente, el buen tiempo ha acompañado en el 9 d'Octubre y animó a salir a la calle.

Así, el miembro de la asociación alegó que a mitad de semana "será como otro fin de semana; como si fuera un sábado noche y un domingo", pero en martes y miércoles. "La gente está reservando para cenar y comer, sobre todo de la comarca o sitios más cercanos", indicó. Porque "lo que no vamos a tener este año es a los turistas de Madrid que suelen moverse para el 12 de octubre o de otras comunidades al no haber puente festivo". Es decir, ese turista tradicional que acude a la localidad en otoño.

Porque ese turismo "falta" este año aunque la previsión es que el lugar lo ocupen visitantes más cercanos que decidan pasar el día en Benidorm. Eso sí, "si el tiempo acompaña", afirmó Fratini. Una premisa que se traslada también al próximo fin de semana: "Esperamos también tener completo a final de semana". Una situación que se repite prácticamente todas las semanas a pesar de que la temporada estival ha pasado.

Pero la situación casi privilegiada de Benidorm, con buenas expectativas para el Día de la Hispanidad, no es la misma en otras zonas. Las reserva para el día festivo por ahora no son muchas aunque el sector hostelero de la Costa Blanca esperan que finalmente haya buenos resultados. "La verdad es que no se respira ningún ambiente de puente", indicó a este diario, César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). "El fin de semana ha habido gente pero al no ser puente en la Comunidad Valenciana y Madrid, esta semana no se nota movimiento", añadió.

Aún así esperan que para el festivo del miércoles los negocios se llenen, sobre todo, de aquellos clientes de zonas cercanas que hayan decidido celebrar con familiares o amigos el día libre en mitad de la semana. Así que los negocios de la ciudad tienen puesto ya el ojo en el puente de diciembre "donde sí están habiendo más reservas", añadió.

Reservas hoteleras en fin de semana

Benidorm sigue siendo el lugar que eligen muchos para realizar una escapada de dos días; las playas y el buen tiempo animan y la oferta de alojamientos o de hostelería también. Además, en estos días de octubre, la ciudad está llena con la llegada de viajeros del Imserso pero también del turismo británico que está en uno de sus meses preferidos para viajar a la ciudad. Y así se refleja no solo en la hostelería, sino también en los alojamientos.

Pero que el festivo sea miércoles hace que las reservas no vayan más allá del fin de semana, según confirmó a este diario la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes: "Alguien lo habrá aprovechado pero no es un puente como estamos acostumbrados". Así indicó que se ha juntado con otro festivo, el del 9 d'Octubre, que ha sido domingo y "no se ha pasado al lunes"; dejando a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana también sin un día más festivo.

El fin de semana pasado, la ocupación fue buena y la previsión que maneja Hosbec para el próximo fin de semana es alcanzar entre el 80-85% de ocupación entre sus asociados. En la Costa Blanca esos número por ahora se sitúan en el 70-75%. "En Benidorm siempre se da una ocupación más alta" que en el resto de la provincia, indicó. Pero esos números podrían cambiar a mejor si el tiempo acompaña el próximo fin de semana.

Con todo, que haya un festivo en miércoles o como ocurrirá en diciembre que sean martes y jueves, hace que el sector vuelva a plantear un debate: "Seguimos insistiendo en que los festivos nacionales, excepto los que no se pueda por ser fechas muy señaladas, deberían cambiarse a los lunes. Así se fomenta muchos más el movimiento de las personas" y beneficia tanto el sector como a los propios turistas, indicó Montes. Por ejemplo, en países como Reino Unido, "todos los festivos que pueden se sitúan en lunes". Algo que la responsable de Hosbec consideró que debería plantearse en España.

"Turísticamente hablando, los festivos los lunes con lo que más conviene" tanto por "el disfrute" de los visitantes como que permiten mucha más conciliación de las familias y poder viajar más, añadió Montes. Y el sector de los alojamientos no es el único en estar de acuerdo. Es algo que también apoyan desde la hostelería: "Si el festivo es lunes, es brutal", indicó Fratini. Y la afluencia se "nota en todos los sitios".