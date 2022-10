Las exigencias impuestas por el Ministerio de Fomento a los nuevos enlaces del futuro polígono industrial de Benidorm han disparado de 12 a 20 millones el coste de dichas obras, entre las que se incluye el desarrollo del conocido como "Vial Discotecas" y de la rotonda de conexión con la carretera Nacional 332. Así lo ha reconocido este miércoles el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, durante una rueda de prensa en la que ha censurado el "maltrato" del Gobierno central a la provincia de Alicante, y especialmente a la ciudad turística, en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Toni Pérez ha puesto este proyecto como ejemplo de "abandono" al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene sometida la ciudad, al explicar que la ejecución de la conexión con el PP 3/1, donde se ejecutará el primer centro comercial de Benidorm, "debería corresponder, como mínimo, en un 80% al Estado", al tratarse de una carretera de competencia estatal. "Y no solo no la ejecutan ellos ni destinan presupuesto, sino que además no han dejado de ponerle trabas en todo este tiempo", ha agregado el regidor.

El primer edil ha explicado que, entre las exigencias del Ministerio que han encarecido tanto la obra, destaca el diseño de la futura rotonda, con unas dimensiones similares a las de la glorieta de acceso a la Universidad de Alicante, y todas las infraestructuras para conectarla tanto con la N-332 como con el propio polígono.

¿Cómo hará frente la ciudad a esta obra? Por lo pronto, el Partido Popular llevará al próximo pleno una moción para modificar el presupuesto y actualizar el coste del proyecto, hasta ahora valorado en 12 millones de euros, tras lo cual tendrá que pedir otro préstamo bancario con el que obtener financiación. No en vano, solo los 20 millones que costarán ahora estos accesos representan alrededor del 20% del presupuesto municipal de todo un año, lo que hace "totalmente inviable" poder asumir su coste sin recurrir a un crédito, según han explicado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han indicado que sin esta modificación presupuestaria no se puede avanzar y han explicado que, una vez que se realice este trámite, el Ayuntamiento estará en disposición de poder licitar el proyecto, con las vistas puestas en los primeros meses de 2023, cuando se prevé que pueda arrancar también -y de una vez- la urbanización del sector industrial.

"Maltrato" en los Presupuestos del Estado

Además de referirse a esta importante infraestructura, el alcalde de Benidorm ha afeado al Gobierno central el "olvido" de Benidorm en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, donde no se destina ni un euro en inversiones para la ciudad.

"La provincia de Alicante está en el puesto 52 de 52 provincias que tiene España; nos han relegado a ser los últimos de la fila, pero es que dentro de la provincia, la situación de Benidorm es todavía peor", ha lamentado Toni Pérez.

Por ello, el primer edil ha avanzado que su grupo político elevará al próximo pleno municipal una moción para intentar solventar en parte este maltrato y, además, presentará a través del grupo parlamentario popular distintas enmiendas en Madrid con las que pretenden conseguir inversión para cuatro proyectos que ha considerado "irrenunciables": la nueva Comisaría de la Policía Nacional, la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil, la prometida segunda fase del paseo marítimo de Poniente y los accesos al Hospital Comarcal de la Marina Baixa desde la N-332, una obra que trasciende de lo local, puesto que afecta al conjunto de la comarca.

Moción a pleno sobre la Comisaría de Policía

El primer paso será la moción plenaria, que el equipo de gobierno del PP elevará al próximo pleno para exigir que la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se incluya en los Presupuestos y se inicie de forma "inminente" en 2023.

Pérez ha explicado que esta moción llega después de que en el borrador de Presupuestos presentado por el Gobierno de España “ni siquiera aparezca esta infraestructura tan esperada y merecida", que en las cuentas de 2022 se incluyó con una partida de 8 millones de euros y con previsión de iniciarla en 2025, pero que ahora "ha desaparecido por completo y ya ni siquiera aparece en la programación plurianual”.

Por ello, el primer edil ha afirmado que “vamos a exigir no sólo que se dote a la comisaría de consignación presupuestaria, sino también que las obras empiecen en 2023 porque no hay excusa para no hacerlo”, puesto que hay trámites avanzados. En este sentido, ha recordado que “el Ayuntamiento ha hecho muchos esfuerzos para que esa comisaría fuera ya hoy una realidad”, recordando que se cedió el suelo al Ministerio del Interior en 2017 y al año siguiente se redactó el anteproyecto de esta infraestructura, adecuándolo a las precisiones técnicas hechas desde Madrid.

Toni Pérez se ha mostrado convencido de que la obra se podía haber iniciado en 2019, año en que ya aparecía en los Presupuestos Generales del Estado, y haberse concluido en “36 meses”. Pero “se ha demorado a voluntad política”, ha asegurado.

El alcalde ha recalcado que “exigimos la nueva comisaría y lo hacemos por el Cuerpo Nacional de Policía” -que ocupa una infraestructura que se diseñó y construyó en los años 70 para una plantilla que ha pasado de 170 efectivos a más de 300-, y también “por los benidormenses, que tienen que acudir a realizar sus trámites a un edificio que suma muchas décadas de antigüedad".

Pero la de la comisaría no es la única inversión reclamada por Benidorm. De hecho, el alcalde también ha hecho referencia a otros proyectos “olvidados” por el Gobierno de España en los Presupuestos para 2023. Concretamente se ha referido a la segunda fase del Paseo de Poniente, la conexión de la variante de la N-332 con el hospital de la Marina Baixa desde el norte de la comarca y a una nueva casa-cuartel para la Guardia Civil de Benidorm.

Sobre el Paseo de Poniente, Toni Pérez ha recordado que otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, no asumió el coste que le correspondía de la primera fase con el argumento de ejecutar de forma inmediata la segunda: la que va desde la avenida Vicente Llorca Alós a Tamarindos. Esta segunda fase, para la que existe proyecto, sigue pendiente una década después mientras el Gobierno de España “está invirtiendo en paseos marítimos en otros puntos de la costa española, con incluso tres actuaciones en menos de una década, mientras que aquí no invierte nada. Y eso, a pesar de que hablamos de una playa, la de Poniente, que está entre las mejores del mundo”, ha reprochado el alcalde.

Acerca del acceso al Hospital desde la N-332, el regidor ha incidido en que no hay proyecto de crear esta conexión para los usuarios que circulan en dirección Alicante, que son la población de la mayoría de los municipios de la Marina Baixa, mientras que la conexión desde Alicante en dirección a Valencia, que solo beneficiaría a un escaso número de habitantes, se presupuestó en 2022 y sigue sin haberse iniciado y sin plazos de ejecución.

Por último, ha reclamado también invertir en una nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil, probablemente “la infraestructura pública más antigua de Benidorm”.

Estas cuatro inversiones reivindicadas se incluirán las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que el Partido Popular va a presentar en el Congreso y en el Senado, y con cuyos representantes se ha trabajado a nivel local. El objetivo de estas enmiendas y de la moción que se elevará a pleno es "conseguir que el Gobierno de España invierta en Benidorm", a insistido Pérez, "a la vista de que en estos momentos esa inversión en infraestructuras es de cero euros por habitante”.