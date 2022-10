La fiebre por instalar placas solares se está extendiendo por la provincia y los ayuntamientos no solo están instalando placas en edificios o instalaciones públicas sino que están ofreciendo a los ciudadanos bonificaciones para ello. El último de ellos ha sido el de La Vila Joiosa que ha aprobado en el pleno de este viernes bonificar el 50% de la cuota de IBI si se instalan estos elementos.

La sesión extraordinaria contemplaba la modificación de dos ordenanzas. Por un lado la municipal del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para bonificar a aquellos propietarios que instalen en sus viviendas paneles de aprovechamiento térmico eléctrico.

La intención del gobierno vilero con su moción es fomentar la instalación de estas placas solares y e impulsar la instalación de energía limpia en los hogares del municipio. La propuesta contó finalmente con el voto a favor de todos los grupos municipales.

Así, aquellas viviendas que dispongan de este tipo de aprovechamiento energético, tras aprobarse la modificación en sesión plenaria, verán bonificado el 50% de la cuota del IBI, siendo este el máximo de reducción permitido por ley para este tipo de impuesto. La bonificación del impuesto será efectiva durante los cuatro años siguientes a la instalación fotovoltaica en la vivienda.

El concejal de Hacienda, José Ramón Uclés, explicó precisamente que esa bonificación del 50% es la máxima permitida por Ley y que hasta ahora era del 25% en el municipio. Por su parte, el portavoz del PP, Jaime Lloret, recriminó al edil de gobierno la forma en la que se había redactado la modificación: "Estoy muy decepcionado porque además se ha hecho como una ordenanza de prueba".

El popular explicó que a su grupo municipal le parecía adecuada la medida pero que "no se puede hacer así" ya que en la nueva redacción "no está especificada ni la potencia, ni muchas cosas más". Así describió que la normativa queda "muy abierta" y que "puede ser un coladero" al no especificarse muchas cuestiones técnicas.

Lloret indicó que "se ha hecho rápido" y lo relacionó con "el año electoral" además de recriminar al concejal que "no se ha trabajado bien" el cambio en la ordenanza. El edil del PP apuntó que "esperamos que en el plazo de alegaciones se resuelva si se presentan y plantearemos si presentamos alguna nosotros". Y concluyó: "Pasamos de una ordenanza mala a una menos mala, pero no es buena".

El portavoz de Cs, Francisco Pérez Buigues, se pronunció en la misma línea: "Tiene que comprometerse a revisarlo y corregirlo". E indicó que su grupo apoyaba la propuesta que supone "poner nuestro grano de arena contra el cambio climático" aunque recalcó que aunque "no haya beneficio para el Ayuntamiento". El edil de Hacienda concluyó alegando que "la ordenanza es mejor que la que había sin ninguna duda".

La modificación de la ordenanza del IBI no fue la única ya que el pleno también aprobó este viernes, con los votos a favor de todos los partidos, la propuesta del equipo de Gobierno para la eliminación del pago de la tasa de ocupación de vía pública de terrazas, toldos y veladores a la hostelería local hasta el 31 de diciembre de 2023. Ambas medidas pretenden respaldar hosteleros y ciudadanía vilera en materia económica para afrontar el aumento de precios a causa de la actual crisis económica y energética originada por la guerra de Ucrania.