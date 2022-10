No es la primera vez que los movimientos del gobierno británico o de la prensa inglesa ponen a España en el foco, aunque muchas veces no es para nada positivo. Cuando en Reino Unido hay problemas, el foco se pone fuera del país, y muchas veces le toca a España. Así, la advertencia del Ejecutivo británico alertando a sus ciudadanos para que no viajen a España no parece que haya tenido repercusión en la intención de los británicos en seguir viajando a España, sobre todo a sus destinos preferidos, como Benidorm o la Costa Blanca. Pero eso no quita que de nuevo se ponga el acento sobre si es una buena decisión hacerlo.

La prensa británica es la encargada de alarmar en más de una ocasión con sus mensajes. A veces haciéndose eco de manera retorcida de cosas que pasan, como cada vez que en una tintorera aparece en una playa de Benidorm, por ejemplo, y que para ellos supone casi una película de terror. O cuando España introduce medidas que afectan a los ciudadanos extranjeros. Esta vez, ha sido el Gobierno de Reino Unido el que ha lanzado esas recomendaciones de tener cuidado en ciudades como Madrid o Barcelona por la situación actual y los tabloides los que han vuelto a reproducir un mensaje negativo. Ni la temperatura ni el gasto frenan la llegada de británicos a la provincia Pero, ¿qué opina el sector turístico ante estas noticias? Como pasa en otra ocasiones han quitado hierro al asunto porque, entre otras cuestiones, defienden que los turistas británicos conocen muy bien el destino Benidorm. De hecho, los mensajes de la prensa británica contra España parece que cada vez calan menos entre los viajeros. "Están enfocando las recomendaciones a los posibles problemas de seguridad de las grandes ciudades", indicó Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm. Pero los turistas británicos que viajan a Benidorm "tienen una percepción de seguridad muy alta, es uno de los indicadores más altos que tenemos", añadió. Por lo que cree que "no nos afecta" aquello que se está contando. "Cuando tienen problemas internos ellos, ponen el foco en otras cosas", añadió la responsable del ente de promoción turística. Que la historia no nos estropee las vacaciones Porque no es la primera vez que pasa. Cuando Reino Unido tiene problemas en el país, como la situación económica actual, los mensajes hacia otros lugares se convierten al negativo. Porque quizá lo que se busca es que los viajeros locales se queden de vacaciones en su territorio. Bilbao indicó que esas advertencias que ha lanzado el Gobierno británico "no afecta a los destinos de sol y playa, no solo a Benidorm, sino a cualquier otro municipio de la Costa Blanca y otras zonas". Así alegó que "hay que restar importancia porque es un mensaje del Ministerio pero el turista mira otras cosas cuando elige sus vacaciones". De hecho "saben que no existen este tipo de problemas en el día a día de un lugar turístico". ¿Y quién frena ahora en Benidorm a la prensa británica? Con todo, desde la patronal hotelera Hosbec, su secretaria general Nuria Montes se pronunció en el mismo sentido: "Es una alerta muy genérica" hecha por el Gobierno inglés. Además de que está centrada en las grandes ciudades. "Los que vienen aquí se sienten muy seguros". Así alegó que "no han habido ni cancelaciones ni anulaciones en este sentido". El sector turístico tiene claro que los británicos que eligen Benidorm o la Costa Blanca lo hacen por criterios propios y por su propia experiencia en el destino. Así, la prensa británica seguirá intentando poner algunas veces palos en las ruedas de los destinos, algo que parece que ya no cala en sus compatriotas. Y los datos lo corroboran: los británicos siguen siendo mayoría en Benidorm en estos días. Según los últimos datos de Hosbec, el mercado español supone un 46,8% frente al 53,2% del internacional. Del total, un 40,9% son de Reino Unido.