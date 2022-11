Las obras del nuevo carril de Benidorm a la N-332 durarán dos meses y cortarán el tráfico de uno de los viales

La ampliación de la N-332 a su paso por l'Alfàs del Pi no solo afectó a terrenos y viales del municipio sino que tuvo consecuencias también para Benidorm. El Ministerio de Transportes eliminó el carril de acceso a esta carretera desde el Trinquet de la capital turística. Tras provocar las quejas de Ayuntamiento y vecinos, el departamento estatal va a licitar las obras que tendrán una duración prevista de dos meses y obligarán a cortar al tráfico uno de los carriles de la carretera nacional mientras duren los trabajos.

La eliminación de este carril dejó a vecinos y residentes de la zona de la huerta y alrededores sin una salida directa a la misma y obligándoles a dar un "rodeo" para poder salir hacia Alicante o Valencia. Desde entonces tienen que dar una vuelta de varios minutos para hacerlo por l'Alfàs del Pi o volver a la avenida Comunidad Valenciana para volver atrás dirección a Valencia. El Ayuntamiento reivindicó desde el momento que se cerró la necesidad de recuperar esa movilidad para los residentes. Porque, en algunos casos, los vehículos tienen que hacer trayectos de más de tres kilómetros frente a los 0,8 que se recorrían hasta ese momento.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya tiene en marcha la licitación por 385.929 euros el contrato de obras para la construcción de ese carril de incorporación a la N-332. El nuevo vial se ubicará en el km 152 de esta carretera en sentido desde Benidorm hacia València. Se trata de una actuación que se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

Pero, ¿cómo será este vial y a qué zona afecta? El nuevo carril tendrá 185 metros de largo con 3,5 de ancho, según recoge el proyecto. Según la documentación, además se repondrán los accesos a las parcelas afectadas mediante la creación de un camino de servicio asfaltado de 5 metros de anchura, paralelo al carril de aceleración y separado del mismo mediante un bordillo recto de hormigón. Así, la construcción del mismo afectará al tráfico en la zona durante los dos meses que duren los trabajos. En concreto, según la misma documentación, se tendrá que "cortar la circulación del carril de la N-332 más cercano al mismo". Y se especifica en el proyecto que las obras deberán realizarse solo entre semana, devolviendo el paso de vehículos los fines de semana y festivos. Pero también habrán obras nocturnas, las primeras que se hagan para retirar los elementos actuales.

Además llevará aparejada la expropiación de terrenos, como recoge la documentación. En concreto, el nuevo vial afectará a una superficie de 2.500 metros cuadrados de suelo urbano en la zona. Así, Transportes recoge en su proyecto que el importe a pagar por esas expropiaciones es de 282.056 euros, que se sumarán a los que cuesta la obra. En total, 668.000 euros de inversión.

El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, indicó que, tras conocer el anuncio, "estamos contentos" pero "ya era hora". Porque el Ayuntamiento lleva siete años, desde que se cerró, haciendo todo lo posible para que se volviera a abrir ese tramo de carretera. De hecho, en el momento de su eliminación, el Ayuntamiento presentó alegaciones al proyecto por las "importantes afecciones" que causaría al tráfico interno tanto de la ciudad como de l'Alfàs del Pi.

Aunque la noticia es "positiva", a la administración local le preocupa el tiempo que se va a demorar la obra. Para empezar, el proceso administrativo de licitación tiene sus tiempos, por lo que podría no adjudicarse antes de final de año, según las fuentes consultadas. Así, luego habrá que esperar a ver cuándo se comienza la obra porque, entre otras cuestiones, el proceso de expropiaciones se puede alargar en el tiempo. De hecho, según las mismas fuentes, el Ayuntamiento aún no ha recibido comunicación alguna sobre este asunto.

La reivindicación para recuperar este carril lleva años sobre la mesa. En 2018, la Dirección General de Carreteras aseguraba que ya existía un proyecto denominado "construcción de un carril de incorporación a la N-332" y que se estaba trabajando para aprobarlo y licitarlo en unos meses. La promesa llegaba tras una carta en 2017 que el alcalde Toni Pérez envió al entonces ministro del área para pedirle esa solución. No fue hasta principios de este año cuando se aprobó el proyecto, cuatro años después de aquella contestación, y cuando Benidorm comenzó a ver luz al final del túnel de este asunto.

"Lleva siete años de retraso", indicó el concejal quien explicó que con él "se da solución a que los vecinos no tengan que dar tanta vuelta para salir de la zona de la huerta, la Ermita de Sanz o El Trinquet". Porque "ya era un carril que estaba y decidieron quitarlo de la noche a la mañana", algo que "no nos pareció bien y hemos reivindicado hasta que nos han hecho caso", añadió el concejal de Movilidad. Pero aún hay cautela: "Han licitado las obras y estamos felices por ello. Pero no van a empezar mañana, aunque esperamos que los plazos se cumplan", explicó el concejal del área.

Cesión de un tramo de la N-332

Con todo, el edil aprovechó para recordar otra reivindicación al área de carreteras: la cesión gratuita del tramo de la carretera N-332 que discurre entre los puntos kilométricos 149,200 y 152,360 del término municipal de Benidorm. Una petición que fue aprobada por el pleno y que ha sido denegada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Carreteras, en varias ocasiones.

"Seguimos reivindicando esta cesión", indicó el edil quien apuntó que municipios como l'Alfàs o Altea sí que la han conseguido. El Ministerio siempre ha considerado que el citado tramo “no reúne la condición de vía urbana” y precisa que se trata de “una vía con limitación total e accesos y enlaces a distinto nivel, integrada en un itinerario de interés general, que soporta un intenso tráfico y constituye un complemento indispensable en el sistema de transporte del itinerario europeo”. Algo en lo que Benidorm no está de acuerdo.