Benidorm se sube a los taxis y autobuses de Londres

Un autobús rojo típico de Londres recorre una de las calles. En su lateral, una imagen de una playa con el sol llama la atención de los viandantes. Por otra zona de la capital londinense, un taxi traslada la misma imagen o una panorámica del casco histórico de Benidorm con la playa a los pies. Y eso bajo la lluvia intermitente de la ciudad solo puede dejar ganas de viajar a la Costa Blanca.

Así es la campaña de Turisme Comunitat Valenciana que se está desarrollando en la capital inglesa en estos días y que coincide con la celebración de la World Travel Market (WTM), la Feria de Turismo de Londres.

La iniciativa tiene como objetivo atraer al turismo inglés hacia Benidorm, uno de los destinos "reyes" para este mercado, a la Costa Blanca y al resto del territorio valenciano. Dos taxis recorren la ciudad con esa imagen de la playa de Benidorm en sus laterales, pero también en el interior, para que, mientras los británicos (o turistas de otros países) visitan la ciudad puedan sentir la necesidad de estar en la playa.

La campaña de taxis se alarga desde el 1 de noviembre hasta el día 14 del mismo mes. A ella se suma otra en los reconocidos autobuses rojos que llegará hasta el 28 de noviembre. La playa de Benidorm a gran escala es también la protagonista pero también una imagen del casco histórico de la ciudad. Todo ello con el logo de Turisme Comunitat Valenciana.

Esta iniciativa se suma a otras acciones de marketing que buscan impactar en los viajeros y que elijan este destino antes que otros. Porque la competencia aprieta con Turquía, Grecia o la zona del norte de África que empieza a despertar de nuevo. Así que la intención es que los británicos, con una sola imagen, quieran acudir a la Costa Blanca o la Comunidad.

No es la única que se ha hecho en territorio inglés. El pasado año, también con motivo de la WTM, Turisme recreó una playa en un centro comercial donde unas gafas de realidad virtual te trasladaban al destino. Sin algunas de las "muchas acciones que se pueden hacer", explicó el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. Por ejemplo, "hemos hecho algunas con mupis en Madrid sensoriales que trasladan y sueltan el aroma de mar, del azahar, de la naranja... Cuanta más creatividad, mejor".

Y, ¿por qué hacerla en taxis de Londres o autobuses? Colomer explica que el taxi "es un icono de la propia ciudad". Lo mismo con los autobuses: "Es también un vehículo muy especial de esta ciudad que irán por las calles, con la movilidad que eso significa, promocionando las mejores imágenes y la mejor gráfica de Benidorm y la Costa Blanca".

Porque utilizar estas acciones de marketing traen buenos resultados: "El marketing es el arte de la constancia. De no perder posicionamiento, de cuando las cosas van bien no abandonar el espacio ni el sitio. Insistir, porque la competencia pega muy fuerte. Turquía no está parada, Grecia tampoco, el norte de África vuelve...". Así recalcó que "gracias al sector también estamos adecuadamente posicionados pero tenemos que seguir corriendo, innovando".

La elección de Benidorm para esta campaña no es baladí. La imagen se reconoce por los británicos que ya han visitado la ciudad. El secretario autonómico de Turisme recalcó que "Benidorm es la ciudad 'resort'. Es 'sol y playa' pero es segmentación, música, ocio, gastronomía, callejear, compras... son mil cosas. Es una ciudad multiproducto en sí misma".

Y, además, "el icono más grande que tiene la Comunidad Valenciana es el 'sol y playa' y a mucha honra. Y está al lado de las 1.000 experiencias que hay como cultura, patrimonio, naturaleza, náutica... muchas cosas más".

Colomer explicó que la Comunidad "es tan fértil en producto pero, efectivamente, el 'sol y playa' y en el mercado británico hay que entrar con Benidorm principalmente" al que calificó de "rompehielos" y como "el punto de referencia y a partir de ahí hay mucho que descubrir".

Benidorm está en el "imaginario colectivo y la memoria del mercado emisor de Reino Unido" porque es el "buque insignia. Y tenemos que estar muy agradecidos a ello", añadió Colomer. Así que trasladar un trocito de esa imagen a Londres podría hacer renacer las ganas de viajar al destino de aquellos que ya lo hicieron; pero también de despertarla en los que aún no lo conocen. Y que mejor que en dos símbolos tan reconocidos de Londres.