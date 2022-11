Los libros ganadores de los VI Premis Altea de Literatura i Investigació en los apartados del “Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa” han sido “Com és de gran el meu voler!” de Modest Barrera Aymerich, y del “Premi de Literatura Infantil i Juvenil”, con el título “La marca del temps” de Silvestre Vilaplana i Barnés. Ambos fueron presentados en sociedad este jueves en la Casa de Cultura de Altea recién salidos de las linotipias de Aila Edicions.

La obra “Perdre l’escriure. Cròniques particulars del món de les lletres (2006-2013)”, de Jordi Julià Garriga, ganadora del “Premi d'Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez”, lo publicará más adelante el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de Alicante.

Más de un centenar de personas de congregaron en la Casa de Cultura para asistir a “uno de los acontecimientos literarios más importantes del municipio que tienen lugar cada año junto a la Gala de entrega de los Premis Altea de Literatura i Investigació que ya han llegado su sexta edición y que tiene lugar el sábado anterior a cada Domingo de Ramos”, según afirmó la concejala de Cultura, Aurora Serrat, durante el acto presidido también por los autores galardonados, el director de la Càtedra Enric Valor, Joan Borja, y la presidenta de la Fundación Caixaltea, Rocío Gómez.

Los “Premis Altea” cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Altea, que otorga 3.000 euros al “Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez” y otros 4.000 euros al “Premi de Literatura Infantil i Juvenil”; y de la Fundación Caixaltea que dota con 5.000 euros el “Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa”. La concejala de Cultura señaló que estos premios literarios “ya son una referencia en toda la Comunidad Valenciana y Cataluña. Muestra de ello son las 131 obras que se presentaron en esta sexta edición por autores valencianos y catalanes, de los cuales Modest Barrera es nacido en Borriana (Castellón), Silvestre Vilaplana es natural de Alcoy, y Jordi Julià nació en Sant Celoni (Barcelona)”.

Aurora Serrat remarcó “la importancia que estos premios literarios, que han alcanzado altas cotas en el ranking de libros más leídos en valenciano”, y destacó que “según el ranking de los libros más leídos en las bibliotecas de la Comunidad Valenciana, publicado el día 5 de este mes por el diario La Veu dels Llibres, en primera posición está la novela “Aire”, de Elvira Cambrils, ganadora del Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa 2021, mientras que en el segundo puesto de obras juveniles más leídas aparece “El bosc de les ombres”, de Ignaci García, Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil 2021”.

La presidenta de la Fundación Caixaltea, Rocío Gómez, expresó su “satisfacción por poder representar a una fundación cuyo objeto principal es la promoción social y cultural a través de múltiples colaboraciones con entidades y asociaciones, y también continuas colaboraciones en ediciones de libros locales y comarcales. Especialmente de los ‘Premis Altea’, con los que nuestra entidad viene colaborando desde el inicio del proyecto”. Gómez añadió que “siempre que nace un proyecto, los impulsores del mismo sentimos un vínculo especial. Y no hay nada que pueda llenar más que ver la consolidación de dicho proyecto, que es ya un hecho edición tras edición. Evidencia de ello es la gran cantidad de obras que se presentan y la calidad de las mismas”, apostilló.

Por su parte, Joan Borja calificó esta presentación de los libros ganadores de la sexta edición de los “Premis Altea” como “el día importante para estos porque la Literatura, como arte de las palabras y de la comunicación, tiene un sentido puro y estricto que crea y recrea mundos. Su fin es llegar a las manos de un lector que complete la partida del juego de la comunicación que en último término es la literatura”. Borja agradeció “todas las colaboraciones con las que cuentan estos premios, entre ellas la de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes; y del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, además del Ayuntamiento de Altea y Caixaltea como es lógico”.

El director de la Càtedra Enric Valor, aseveró que “saber que Modest Barrera, hombre de prestigio, historiador y que ahora gana premios con los libros que realiza, o que Silvestre Vilaplana, uno de los grandes autores más leídos en la actualidad, se presenten a los Premis Altea es la historia de un éxito de estos ‘Premis’. Pero esto no tendría sentido si sus libros no llegan a las manos del público que dota de sentido aquel juego incompleto que es la creación literaria”.

Sobre el contenido de las obras, Joan Borja habló del amor “como protagonista tanto en ‘La Marca del Temps’ como en ‘Com és de gran el meu voler!’. Un amor marcado por el tiempo en el que transcurre”. Pero de las sinopsis de las obras fueron los propios autores los que desvelaron el hilo conductor de su creación.

Sobre los autores

Silvestre Vilaplana dijo que su obra “habla de Altea, de una joven que recuerda una vida anterior, en un tiempo y lugar diferente y que cree haber sido asesinada”. Según Vilaplana, “La marca del temps” es una novela “de intriga que discurre a través de diferentes épocas, con unos personajes que luchan por mantener su amor a lo largo de los siglos y al tiempo que intentan escapar de un asesino despiadado. ¿Cómo impedir que alguien te mate una vez y otra?”.

Durante la presentación, el autor alcoyano explicó el motivo que le lleva a escribir este tipo de novelas destinadas principalmente al lector joven: “En general los libros juveniles son libros de segunda categoría y yo creo que no hay nada más lejos de la realidad. Creo sinceramente que la literatura juvenil juega un papel esencial en el mundo literario. Precisamente porque va dirigido a los adolescentes, la franja en la que más lectores se pierden. Los adolescentes están llenos de distracciones y no leen. Por otro lado, posiblemente el público más exigente es el adolescente que has de engancharlo desde la primera página y no puedes decepcionarlo en ningún momento porque sino, se desconectan del libro. Por lo que hay que trabajarlo mucho”, manifestó este escritor de muchas de las novelas juveniles que son de lectura obligada en los institutos valencianos, “una obligatoriedad con la que suelo estar en desacuerdo pues considero contraproducente porque los adolescentes han de leer por placer, no como herramienta de trabajo”, apostilló.

Por su parte, el autor de “Com és de gran el meu voler!”, indicó que su obra “está construido desde la relación epistolar edificada a partir de una confesión de amor que esconde toda una trama de aspiraciones, frustraciones, delitos, delirios y venganzas en una época oscura en la que todo era imposible. ¿Se puede amar en un tiempo de postguerra? ¿Hay esperanza para una persona escondida por miedo a represalias?”, preguntó.

Modest Barrera explicó que su novela “nace de mi experiencia como historiador. El trabajo de los historiadores es dilatado en el tiempo. ‘Com és de gran el meu voler!’ tiene como base un estudio que hice de los procesos que se abrieron al finalizar la guerra, y lo encontrado me helaba el corazón. La narración histórica no permite dejar volar la imaginación y es en la literatura dónde puedes escarbar en los sentimientos, pudiendo escribir esta obra de amor y venganzas”.

Barrera definió su obra como “un conjunto de cartas que hablan de amor y más cosas. La forma es importante porque de un lado cuando escribes cartas, de alguna manera, no es igual que si hablas con alguien cara a cara; no hay contacto físico y entonces es un género apropiado también para hablar de amor. Aquel sentimiento que cuando se manifiesta, suspende la razón. No hay razón cuando apelamos al amor. Este es el planteamiento de la obra, en una época que es la postguerra en la que se cometieron muchas barrabasadas. Hay periodos especiales en los que todo es posible, por increíble que parezca, y es ahí donde se plantea esta relación epistolar entre dos personas, una de ellas escondida. Se abre un juego y aquí está la clave de la obra”, concluyó. Al finalizar el acto, los autores firmaron los ejemplares que previamente se habían regalado a cada uno de los asistentes al acto como agradecimiento.