El Gobierno no da plazos para la nueva comisaría de Benidorm aunque la considera "prioritaria"

Una actuación que se considera prioritaria pero que no se sabe cuándo será una realidad. La nueva comisaría de la Policía Nacional de Benidorm es un proyecto reclamado desde hace años que no para de encontrarse escollos burocráticos. Así, el Gobierno central se ha pronunciado sobre la construcción de la misma: no hay un plazo fijado aunque sí que reconoce que es necesaria y que se está estudiando el proyecto. Es decir, no hay fecha concreta ni siquiera para que se presupueste la misma.

Así se desprende de la respuesta que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha dado a una pregunta formulada por el diputado benidormense del PP Agustín Almodóbar sobre por qué el Gobierno de España había excluido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 la construcción de esta infraestructura tras aparecer durante varios ejercicios en las cuentas nacionales. Además, preguntaba si había dejado de ser una "prioridad" y cuándo está previsto que sí sea una realidad. La respuesta, a la que ha tenido acceso este diario, es clara en su redacción pero no en los plazos en los que está previsto que el proyecto se lleve a cabo. Para empezar, como ya publicó este diario, la inversión para dicha comisaría "desapareció" de los PGE de 2023 después de que apareciera en los presupuestos socialistas en 2022, aunque la realidad es que no se preveía invertir ese dinero antes de 2025. La futura comisaría de Benidorm "desaparece" de los presupuestos generales Así, el Gobierno explica en su escrito que la actuación está "en fase de estudio y análisis" y añade que "sin que esté determinado todavía el ejercicio presupuestario en que se incluirá". Todo a pesar de que en esas líneas se deja ver que es una infraestructura "prioritaria" que está incluida en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado (2019-2025) y "será llevada a cabo por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarias de la Seguridad del Estado". El mismo documento recoge cuatro párrafos, antes de hablar de la comisaría de Benidorm, sobre las inversiones que ha realizado el Ejecutivo central los últimos años para mejorar los medios y equipos policiales y las inversiones que se recogen para 2022 de 45 millones destinadas a la Policía. La respuesta ha vuelto a caer como un jarro de agua fría. Almodóbar explicó que "vuelven a decir que está en fase de estudio", algo que ya se sabía, y que es una "prioridad" pero "no presupuestan nada para 2023 cuando sí lo han hecho otros años". El diputado explicó que "si la previsión es retrasarla a 2025, como ya se recogía en otros presupuestos, debería aparecer ya una previsión de fondos que no está". Para el popular, el Gobierno ha "dejado en un cajón" un proyecto que la ciudad lleva años reclamando. Con todo, el PP presentó enmiendas a los PGE de 2023 para que se reconsiderara incluirla en los presupuestos y están a la espera de si se acepta o no. Tener unas nuevas instalaciones en el terreno que Benidorm ya cedió frente a los Juzgados es casi ya una reivindicación histórica. Las actuales están ubicadas en pleno centro de la ciudad en una estrecha calle. Un edificio que fue construido en la década de los 70 para albergar a 175 policías, cuando la plantilla ha aumentado; así ha quedado obsoleto y pequeño para el volumen de personas que atiende cada día entre vecinos, visitantes y turistas. El Ayuntamiento cedía En 2015 cedía una parcela al Ministerio de 5.000 metros cuadrados y encargó y pagó la redacción del proyecto, elaborado por los arquitectos Rafael Landete y José Manuel Escobedo que fue remitido en mayo de 2017 al Ministerio. Pero nada. Benidorm quiere su nueva comisaría de Policía El pleno de octubre celebrado en la capital turística volvió a votar una moción para exigir al gobierno de España que la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y que se doten las partidas suficientes para la licitación, adjudicación e inicio de las obras en esa anualidad. Algo que, por ahora, habrá que seguir esperando.