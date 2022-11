Hosbec propone a APHA adherirse a la asociación para crear una única fuerza turística en Alicante

¿Acabarán todos los empresarios hoteleros de la provincia de Alicante en una misma asociación? Esta es la propuesta que la patronal hotelera Hosbec ha hecho a la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) con la intención de que ambas entidades se unan en una única fuerza que defienda de forma unida al sector. El futuro presidente de la asociación hotelera que es ya de ámbito autonómico, el hotelero de Benidorm Fede Fuster, explicó a este diario que esa es la intención que hay sobre la mesa y que espera que salga adelante tras debatirse en el seno de APHA.

Hosbec soltaba este lunes la "bomba" de que el futuro presidente de la entidad, Fuster, había "fichado" para su candidatura a la actual presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), Victoria Puche. Una noticia que removió los cimientos de esta última entidad. Tanto que, como ya publicó este diario, muchos compañeros de Puche desconocían los movimientos de su presidenta. Pero además, la asociación ha convocado una asamblea extraordinaria este miércoles en la que, según fuentes de la misma, Puche dimitirá.

Este movimiento hecho en el seno de Hosbec por el que será el único candidato a sustituir a Toni Mayor al frente de la patronal hotelera supone un éxito llegado incluso antes de acceder al cargo. Y además intenta conseguir algo que lleva años sobre la mesa: un acercamiento entre ambas entidades y que, finalmente, todo el sector de la provincia cree una alianza fuerte para favorecer al turismo.

Fuster explicó a este diario que "no tiene sentido a día de hoy no estar todos juntos" y "hacer cada uno la guerra por nuestro lado". Y argumentó que "en España, la mayoría de las empresas son familiares y lo que tiene sentido es crear alianzas" para poder seguir reivindicando y alcanzando retos en el sector. El próximo presidente de Hosbec destacó los méritos que APHA ha conseguido por sí sola estos años: "Han hecho un muy buen trabajo los últimos años, pero por qué no intentarlo" y que el trabajo sea conjunto.

La patronal hotelera lleva años inmersa en un proceso de expansión por la provincia con la intención de convertirse en la única representante de los empresarios hoteleros. Lo confirmó Fuster a este diario que esa es una "aspiración" que tienen como objetivo. Así, lo que se pretende conseguir en Alicante es lo que ya se ha hecho en Valencia y Castellón. Ahora habrá que ver si aquellos que forman APHA quieren repetir ese camino en la provincia. "En las otras dos provincias hemos seguido ese formato y ha sido de éxito", explicó Fuster, quien también reconoció que en un principio hay "inseguridades pero en ambos casos ha sido satisfactorio". En resumen "es un 'win,win' (beneficio) para ambos lados".

Fuster espera que la propuesta salga adelante en APHA tras debatirse. Sobre el nombramiento de Puche como vicepresidenta dentro de su candidatura destacó que "es serio y no un brindis al sol". Con todo alegó que una alianza en la provincia "es bueno para el sector".

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) fue fundada en mayo de 1977. En la actualidad APHA cuenta con cerca de 60 establecimientos asociados, de 18 municipios diferentes, representando a más 10.600 plazas hoteleras y 4.870 habitaciones. En cuanto a Hosbec, en la actualidad tiene 310 asociados entre hoteles, apartamentos turísticos, campings y oferta complementaria. con 101.281 plazas de alojamiento en 43 destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. De ellos, 156 alojamientos son de Benidorm y 81 del resto de la provincia.

Principal asociación

Fuster explicó que "cuantos más seamos mejor" para el sector y que la aspiración de la entidad es "convertirse en la única asociación de la Comunidad Valenciana" tras conseguir una alianza con todo el sector. Pero destacó que "no imponiéndose" en ningún momento sino "viendo cuáles son los intereses de todos y que vean que pueden tener beneficios" como en promoción o en otros aspectos a los que puede "que no lleguen".

La intención del futuro presidente de Hosbec, como así explicó a este diario, es seguir una línea "continuista" con la que ya funciona en la patronal hotelera y "continuar con lo que ya se está haciendo. Toni Mayor ya inició muchas cosas que hay que seguir". Y entre ellas está "seguir reivindicando" temas importantes como el no a la Tasa Turística, uno de los caballos de batalla de la entidad para evitar que se establezca esta cuestión. Pero también avanzar en temas como el aumento de los costes como la luz o el gas; o el mercado laboral: "Nos cuesta mucho encontrar empleados y es una cuestión que preocupa".

Fuster tiene además sobre la mesa reclamar la llegada de fondos europeos Next Generation no solo a lo público, sino al sector privado: "No llegan a la empresa privada y, en lo público, está siendo en algunas ocasiones un fracaso cuando la intención era que sirvieran para la reconversión de los destinos" entre otros aspectos. "Tenemos muchos frentes abiertos", indicó Fuster.

Pero antes de plasmar en acciones todas estas cuestiones habrá que ver cómo termina la historia iniciada con APHA y también Fuster tendrá que acceder al cargo para sustituir a Mayor como presidente de Hosbec. Algo que está previsto que suceda en la Asamblea General Electoral que se celebrará el viernes 2 de diciembre de 2022, a partir de las 12 horas, y en ella, como ocurre cada vez que se elige presidente, los asociados votarán la candidatura de Fuster. Además, este año, se realizará en el recién estrenado Centro Cultural de Benidorm.