Victoria Puche, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) durante los últimos cuatro años ha dimitido esta mañana para convertirse en la futura vicepresidenta de Hosbec, la Asociación Empresarial, Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Fede Fuster, el empresario hotelero de Benidorm, encabeza la única lista presentada al proceso y relevará al actual presidente de la entidad Toni Mayor.

En la asamblea que APHA ha mantenido esta mañana en las instalaciones del CdT Alicante la mayoría de los socios -han acudido 40 de un total de 60- se han mostrado a favor de la adhesión con Hosbec. De este modo se constituiría una sola fuerza que defendería de forma unida al sector. El futuro presidente de Hosbec que es ya de ámbito autonómico, el hotelero de Benidorm Fede Fuster, ya adelantó a este diario que esa es la intención que hay sobre la mesa y que espera que salga adelante tras debatirse en el seno de APHA.

Pero la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante todavía no se ha pronunciado con votos respecto a la propuesta de fusión. Esa convocatoria le corresponderá realizarla a la próxima junta directiva porque, tras la marcha de Victoria Puche, se quedan al frente de la entidad de forma provisional el secretario general José María Mena y el tesorero Francisco González.

En cualquier caso lo que los socios han dejando bien claro es que necesitan tiempo para dirimir los aspectos técnicos y jurídicos que conlleva el acuerdo de adhesión de APHA a Hosbec. Una decisión que la ya expresidenta Victoria Puche aprueba "porque las prisas en este tipo de situaciones nunca son buenas", ha comentado a este diario al finalizar la asamblea.

Lo que sí es innegociable es que, en caso de fusión, la entidad adoptará el nombre de APHA-Hosbec Alicante y mantendrá "una posición fuerte en el sector", independencia y plena capacidad de negociación con la Administración local. "Aquí nadie ha descabezado a nadie. No se trata de eso sino de sumar fuerzas y beneficiar a ambas entidades para conseguir ser la segunda patronal hostelera más fuerte de España", subraya Victoria Puche.

Las críticas que tres socios han dirigido contra ella se basan, fundamentalmente, en las formas y el inadecuado momento elegido para abandonar una entidad y marcharse a otra del mismo sector.

"Respeto las quejas pero es mi decisión personal y la propuesta laboral que recibí de Hosbec no es de ahora, es de hace ocho meses, y no la podía rechazar", ha indicado Puche insistiendo en querer dejar "muy claro que la propuesta de adhesión no guarda ningún tipo de relación con mi dimisión como presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante".

La candidatura presentada por Fuster se caracteriza por un lado por la "continuidad" respecto a la última junta que ha gobernado Hosbec con Toni Mayor a la cabeza, ya que repiten en sus puestos un gran número de sus miembros. Pero la candidatura presentada contempla una novedad importante: la incorporación de Victoria Puche como vicepresidenta de Hosbec por la provincia de Alicante al haber cursado el Hotel Maya su alta en la asociación. La incorporación de Puche a la entidad a manos de Fuster marca un paso importante para iniciar la nueva andadura y un refuerzo de alianzas dentro del sector hotelero de la provincia.

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) fue fundada en mayo de 1977. En la actualidad APHA cuenta con cerca de 60 establecimientos asociados, de 18 municipios diferentes, representando a más 10.600 plazas hoteleras y 4.870 habitaciones. En cuanto a Hosbec, en la actualidad tiene 310 asociados entre hoteles, apartamentos turísticos, campings y oferta complementaria. con 101.281 plazas de alojamiento en 43 destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. De ellos, 156 alojamientos son de Benidorm y 81 del resto de la provincia.