La Vila pagará 176.000 euros más por el contrato del alumbrado por incremento del coste de la luz

El coste de la luz está "ahogando" a ayuntamientos, empresas o particulares. La subida de las tarifas ha hecho que las administraciones estén modificando sus presupuestos para poder hacer frente a los incrementos de los últimos meses, tanto del gasto que asumen directamente como de los contratos que gestionan las concesionarias. El consistorio de La Vila Joiosa no es una excepción y este jueves ha aprobado una revisión de precios del alumbrado exterior reclamado por la adjudicataria del servicio. Así, abonará 176.000 euros más por el contrato.

El pleno ha dado luz verde a esa petición de la UTE Pavasal-SICE quien ya registró el pasado mes de junio esa petición de revisión al alza de los precios. La razón: el incremento exponencial del coste de la luz que ha hecho que los números no salgan. Esta agrupación de empresas fueron las adjudicatarias del servicio de iluminación exterior del municipio en 2014 para el que el Ayuntamiento destina más de 550.000 euros anuales entre energía y mantenimiento de las miles de luminarias distribuidas en el término municipal. Así, la revisión de precios aumenta el coste de dicho contrato en 176.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

La propuesta de la empresa cuenta con informes favorables tanto responsable del contrato como de los técnicos del área de Urbanismo. El concejal de Servicios Técnicos, José Carlos Gil, explicó que dicha revisión de precios reclamada por la empresa responde a que "el precio de la luz ha subido de forma considerable el último año" y que la petición de la mercantil se había revisado por los técnicos municipales que han dado el visto bueno.

El edil recalcó que es la primera vez que la adjudicataria solicita este procedimiento desde que se hizo cargo de la concesión pero que "este año han cambiado tanto los costes" que sí han tomado este camino. Así, el responsable del área no descartó que sea la última: "Si el año que viene sigue cambiando el precio, probablemente lo volverán a pedir".

El portavoz del PP, Jaime Lloret, recalcó en el pleno la importancia del contrato que actualmente tiene el Ayuntamiento en funcionamiento: "Con el precio de la luz actual, si no hubiera este contrato, probablemente estaríamos pagando 500.000 euros más al año" y "nos los estamos ahorrando". La propuesta de revisión y aumento del precio de la concesión del alumbrado público salió adelante por unanimidad.

En el pleno además se ha dado cuenta de varios asuntos relacionados con la situación económica del Ayuntamiento. En uno de ellos, se han comunicado los reparos hechos por Intervención en el tercer trimestre del año. El concejal de Hacienda, José Ramón Uclés, explicó que "se han hecho 20 reparos por valor de 485.000 euros". ¿Qué son los reparos de Intervención? Pues objeciones que pone este departamento a pagos que no tienen contrato o que se hacen con adjudicaciones ya caducadas, entre otras cuestiones. Así Uclés indicó que algunos de ellos ya se habían solucionado.

Pero el PP ha vuelto a poner el acento en estas mociones que se llevan a pleno. "Tenemos una nueva hoja de repartos como está pasando toda la legislatura", indicó el portavoz popular Jaime Lloret. "Y se debe a la muy mala gestión del dinero público", añadió. Así hizo cálculos: "Faltan aún nueve meses de legislatura y ya llevamos 2.225.000 euros en reparos y otros 650.000 en el anexo". Recalcó que "por la mala gestión" llegaremos a los "3,5 millones de euros de dinero público muy mal gestionado" por el actual equipo de Gobierno. Una reflexión que también hizo Ciudadanos (Cs). Su portavoz, Francisco Pérez Buigues, indicó que "volvemos a ver más de 500.000 euros en reparos" y recordó su propuesta de que "haya un departamento específico solo para la gestión y control de los contratos públicos".

Dentro de la información contable dada, Uclés afirmó que el periodo medio de pago a los proveedores del Ayuntamiento está en "32,29 días", solo "dos días por encima de lo marcado"; una cuestión que "ha mejorado" tras el tirón de orejas del Síndic de la Comunidad Valenciana.

Modificación de ordenanzas

El pleno también ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por la que los vehículos con motores híbridos disponen de una bonificación del 55% de la cuota del impuesto, siendo la misma del 75% para el supuesto de vehículos eléctricos. Y con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención de la oposición, se ha aprobado la modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público de las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales, cinematográficas, exposiciones y manifestaciones similares a realizar al Teatre Auditori la Vila Joiosa y al Auditorio del Centro Social.

En este punto, el PP mostró su disconformidad porque "se está equiparando el Centro Social con el Auditorio" cuando, además, "en el primero no se ha cobrado nunca". El portavoz popular Jaime Lloret indicó que "no deberían ir juntos porque son infraestructuras diferentes". Ante esto, la concejala de Cultura, Isabel Perona, explicó que, debido a los elevados costes que supone realizar actuaciones en el auditorio, "se ha incluido que se puedan hacer en el Llar del Pensionista aquella que no vayan a llenar toda la sala".

El PSOE, Compromis, Gent per la Vila y PP, con la abstención de C’s, sacaron adelante la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por visitas al museo, exposiciones, monumentos históricos o artísticos, colecciones museísticas y otros centros o lugares análogos y eventos gestionados por Vilamuseu.

En cuanto a propuestas que han sido aprobadas de manos de todos los grupos, ha habido una moción conjunta para la instalación de lazos de inducción (o bucles magnéticos) de audio en los edificios municipales que faciliten a las personas con discapacidad auditiva que utilizan implantes cocleares o audífonos oigan de forma clara, directa y libre de interferencias, cuando están en lugares con exceso de ruido ambiental. Y también el manifiesto consensuado en el seno del consejo comarcal de Igualdad de la Marina Baixa relativo a la erradicación internacional de la violencia de género; el reglamento regulador de los servicios ‘Menjar a Casa’ y ‘Major a Casa’.

Entre otros asuntos, se ha aprobado una moción en defensa del sector citrícola. Con los apoyos de PP, C’s y GPV, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromis, se ha aprobado la propuesta elevada a sesión plenaria por el Partido Popular para solicitar al gobierno de España la no revisión del delito de sedición.