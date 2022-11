Netflix ha añadido en su catálogo un documental que trata el tema del turismo en Benidorm, pero en su descripción lo sitúa en la costa de Valencia.

¿De qué trata el documental?

La cinta, llamada Here comes the sun, pequeñas reflexiones sobre turismo de sol y playa está dirigida por Óscar Bernàcer y dura 55 minutos, en ella aparecen numerosas personas hablando de diferentes temas relativos al turismo de sol y playa.

El documental comienza hablando del impacto que tuvo la pandemia en Benidorm, y después abordan otros temas, como el futuro de la ciudad, la estacionalidad, el Imserso, la falta de profesionalización y las consecuencias que tendrá sobre ella el cambio climático. También se relata el origen de ese tipo de turismo y se analiza el sector desde varias perspectivas (económica, sociológica, cultural, histórica).

En la cinta se intercalan imágenes de la ciudad de Benidorm con intervenciones de personas desde diferentes puntos de análisis, algunas de ellas son: Raquel Huete, socióloga de la Universidad de Alicante; la historiadora Ana Moreno Garrido; Nacho Díez, de Cooperativa Cercle; Jaume Ripoll, sociólogo; el periodista José María Perea; Vicent Ferrer, hotelero; Fernando Vera, sociólogo catedrático de la Universidad de Alicante, entre otras figuras.

Esta es la ficha técnica de Here comes the sun