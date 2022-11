La imagen de terrazas llenas en Benidorm ha cambiado. En estos días, locales hosteleros de la ciudad han decidido cerrar sus puertas prácticamente hasta Navidad y otros muchos reducen sus horarios por la noche ante la falta de turistas pero, sobre todo, para intentar ahorrar gastos tras la subida de costes como la luz, el gas o las materias primas. Un 20% de los negocios han echado la persiana y volverán a abrir a finales de diciembre o incluso ya en enero, cuando la afluencia de visitantes vuelva a ser mayor.

Así lo explican desde la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benidorm (Abreca). El empresario y miembro de la entidad, Alex Fratini, apunta que estas semanas de noviembre y hasta Navidad siempre han sido la época "más tranquila" para la actividad hostelera. Así, siempre ha habido quien ha decidido cerrar sus puertas para "desconectar y descansar pero ahora también lo que hay que desconectar es la luz", añadió a modo de símil. Porque con poco trabajo y los costes por las nubes, tanto en electricidad como en materias primas, las cuentas no salen y aquellos que no habían tomado la decisión de no abrir unas semanas están haciéndolo por primera vez.

Y para muestra, un botón. Fratini tiene un negocio en primera línea de playa que ha estado lleno hasta los topes por la mañana y a mediodía hasta hace unos días. Ahora "estamos a mitad mañana solos, no hay nadie". Y así pasa en muchos otros locales. Además, la llegada del frío de forma repentina también influye en que no se llenen las terrazas tras semanas en las que ha lucido el sol. Todo después de alargar una temporada que ha sido muy buena y ha registrado cifras de récord como en el puente de noviembre.

Esa falta de clientes, unida a los costosos gastos debido a la inflación, ha hecho que algunos propietarios han decidido cerrar la persiana y no la volverán a abrir hasta Navidad o incluso hasta mucho después, cuando el invierno pase; aunque otros sí tienen la vista puesta en el puente de diciembre de este año para intentar seguir facturando con la llegada de turistas. "Las aperturas irán en función de la previsión de ocupación que haya para esas fechas. El puente de diciembre este año es muy goloso y tiene buenas previsiones; lo mismo para las fechas festivas de final de año", explicó Fratini. Con todo, hay empresarios que han decidido aguantar hasta Navidades y cerrar después.

Pero ahora "hay poco trabajo. Los turistas en esta época del año bajan y se han ido también muchos ingleses que han estado aquí hasta la pasada semana. Eso se nota", indicó. Y eso, unido a esa subida de costes hace que se cierre unas semanas en las que los gastos de los locales también bajarán. "Estamos pagando ahora menos gastos que en verano como es normal, pero las facturas sí son más altas ahora que en la misma fecha de 2019 o de otros años". Así que muchos han dado por acabada la temporada y "volverán a abrir para Navidad o Nochevieja pero otros lo harán ya a finales de enero coincidiendo con el Benidorm Fest".

Los empresarios han decidido dar vacaciones a los empleados en muchos casos para mantener los empleos y otros están ampliando los días libres de los trabajadores. El cierre temporal o la reducción de clientes en los que están abiertos se aprovecha además para poner a punto los locales y realizar limpiezas a fondo u otras acciones. "Hay gente que no ha cerrado nunca en estas fechas y ahora sí lo ha hecho para intentar ahorrar para después" y para que las cuentas a final de año salgan a pesar de que se ha vivido un muy buen verano en afluencia de clientes. Pero la rentabilidad no llegará a la de 2019. "Yo no voy a cerrar, pero a veces apetece", añadió el empresario.

Entre otras medidas para intentar sobrellevar estas semanas de poca afluencia está la de reducir los horarios de apertura, sobre todo por la noche. Porque "ahora la gente sale menos desde el cambio de hora" y "a las 22 horas se cierra" porque a partir de ese momento "las calles están vacías"; además "los extranjeros cenan mucho antes". Y eso hace que también se pueda ahorrar algo en el gasto de la luz, aunque "haya que encenderla antes por la tarde".

Pero no es la única. Cerrar un día más a la semana o mantener abierto a mediodía pero cerrar por la noche son algunas de las medidas que están tomando también los empresarios para poder aguantar el chaparrón de los costes sin cerrar las puertas temporalmente en estas fechas. Pero otros no han podido resistir el aumento de los costes de la luz o las materias primas y han dicho adiós a su negocio.

El mismo Fratini ya cerró uno de sus locales hace unas semanas en pleno centro; pero hay quien lo ha hecho en estos días y ha tomado la decisión de no volver a abrir definitivamente. "Hay varios negocios que han cerrado para siempre. Algunos con mucha historia y años abiertos. El motivo no es otro que el aumento de los costes. Con periodos de menos facturación, algunos no pueden mantener los locales", explicó el empresario.

A pesar de todo, los hosteleros siguen teniendo los ojos puestos en que la ciudad se vuelva a llenar en fechas señaladas como el puente de diciembre y ya preparan la tradicional fiesta de Nochevieja que se celebra cada año en el municipio. Pero también siguen mirando a cómo evolucionan los precios y la inflación y reclaman medidas que les permitan seguir estando abiertos sin que los costes fijos los "ahoguen". Entre las reivindicaciones que tienen sobre la mesa hace meses, que haya un plan renove para la maquinaria de los negocios hosteleros, entre otras.