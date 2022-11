El Ayuntamiento de Benidorm exigirá a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) que abone los 2,2 millones de euros que le cobra de más al municipio para hacer frente al incremento del coste energético que la depuradora tendrá en el año 2023 por el aumento del precio de la electricidad y los combustibles.

La propuesta del concejal del Ciclo del Agua y Servicios, el popular José Ramón González de Zárate, ha prosperado por unanimidad, con el apoyo de los diez concejales del PSOE y los dos de Ciudadanos, en el pleno del mes de noviembre celebrado en la tarde de este lunes, en una sesión ordinaria que se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y el covid-19.

Con rapidez se ha despachado la propuesta de aprobación de la memoria extraordinaria de modificación de las estructuras de costes energéticos del servicio de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Benidorm para 2023. Un documento presentado al Ayuntamiento por la mercantil concesionaria de una planta que también da servicio a los municipios de l'Alfàs del Pi y La Nucía.

En su intervención José Ramón González de Zárate ha recordado que se trata de una "infraestructura clave" para cualquier municipio "pero mucho más para nosotros que somos una ciudad turística y no podemos permitirnos ningún vertido en nuestras playas y en nuestras calles".

La estación depuradora se encuentra en la zona de Serra Gelada camuflada del casco urbano pero se necesitan bombeos por la diferencia de cota del terreno, por lo que el coste energético es, en palabras del concejal, "salvaje y con la actual crisis económica y de los combustibles y la electricidad, al igual que repercute en todos los ciudadanos lo hace también en la Administración".

Críticas a la EPSAR

Pero en la planta de Benidorm el 62% del coste económico del funcionamiento corresponde al consumo energético. "La ciudad siempre ha mostrado su buena predisposición y el Ayuntamiento paga a la EPSAR de la Generalitat Valenciana 6,2 millones, de los que la entidad pública destina a la empresa concesionaria que gestiona la planta 4 millones. Por lo tanto todos los años la Generalitat Valenciana se queda con 2,2 millones de los ciudadanos de Benidorm y no se gastan en lo que se deben gastar que, según la Ley de Saneamiento, es en la solidaridad con otras pequeñas depuradoras y en las inversiones a realizar en la propia planta", ha explicado el concejal del PP destacando que "no puede ser que el 100% de la solidaridad de los ciudadanos de Benidorm se vaya a esa solidaridad -la de las pequeñas depuradoras- y las inversiones que reivindicamos para mejorar la instalación no llegan nunca y las únicas que llegan son las que realiza el propio Ayuntamiento de Benidorm o la Diputación de Alicante".

2,4 millones de coste energético

El concejal de Servicios y Ciclo del Agua estima que el incremento del coste de la depuradora se sitúa en 1.072.000 euros, por lo que el coste energético del servicio de funcionamiento y mantenimiento de la estación de bombeo alcanzará los 2,4 millones en 2023. "Eso es una auténtica barbaridad y todos los ayuntamientos llevamos reivindicando a la EPSAR que haga una modificación y asuma el coste energético en lugar de derivarlo en los municipios", ha apuntado el edil.

El informe municipal contempla la viabilidad de tal medida por lo que el Ayuntamiento va a reclamar a la EPSAR las conclusiones de la memoria municipal para que asuma ese sobrecoste energético del próximo año. "Es un dinero que es nuestro, es de nuestros ciudadanos y nuestra propuesta no implica gastar un euro más pero, por lo menos, que lo que es nuestro se quede en Benidorm y que no se lo lleven a otros sitios o que no se quede en la caja de la EPSAR sin que sus responsables destinen inversión ninguna para nuestra depuradora", ha subrayado José Ramón González de Zárate insistiendo en la bondad de la medida al evitar repercutir el aumento del coste energético al ciudadano.

Apoyo de la oposición

Al finalizar la exposición del regidor del PP, la portavoz socialista Cristina Escoda ha anunciado el apoyo de su grupo municipal. "Tal y como se expone en la moción es una forma de garantizar la viabilidad del sistema de depuración y saneamiento exigiendo unos requisitos para poder modificar de forma extraordinaria la financiación aprobada con anterioridad. Puesto que la propuesta se ajusta a los criterios exigidos en la directriz y viene avalada por la ingeniería municipal nuestro voto es favorable", se ha limitado a señalar sin entrar en más detalles.

También el portavoz de Cs, Juan Balastegui, ha apoyado la iniciativa del gobierno popular señalando que "lo ideal es que todos los recursos que salen de Benidorm se queden en Benidorm en forma de inversiones. Pero usted sabe -aludiendo a De Zárate- que no siempre es así, por lo que hay que seguir reivindicando lo que es lo nuestro y nos pertenece para que ese dinero no tenga que salir de las arcas municipales ni de los ciudadanos de Benidorm".

Sustitución del colector

Tras agradecer el voto a favor de toda la Corporación local, José Ramón González de Zárate ha asegurado que la depuradora de Benidorm es un ejemplo del ahorro energético. "Por eso hago un llamamiento a la EPSAR y a la Generalitat Valenciana para que inviertan en la planta porque, además, es una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana y solo se está sustentando con las inversiones municipales".

Y para dar por finalizado el sexto punto del orden del día ha recordado que la EPSAR no quiere firmar con el Ayuntamiento un nuevo convenio ni renovar el último -es de 2014- "por lo que si hay alguna rotura o sufrimos alguna avería importante podemos encontrarnos con un gran problema en el municipio".

Precisamente está a punto de empezar en el municipio una obra "muy importante" para sustituir la tubería de la "curva del niño" que reventó el año pasado. "Hemos pasado el verano con una sola tubería pero ahora ya toca y vamos a invertir 1,4 millones de euros para tener esa segunda conducción. Así que reclamamos -subraya por último el concejal del PP- a la Generalitat Valenciana que ponga dinero en esa infraestructura tan importante como es la depuradora para Benidorm, l'Alfaç y La Nucía".