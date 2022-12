Bonos-descuento para consumir en los establecimientos adheridos de la Vila Joiosa y de La Nucía. Los ayuntamientos han lanzado esta campaña de Bono Consumo de Navidad para fomentar y dinamizar la actividad comercial e impulsar el consumo en estas fechas.

En La Vila Joiosa, el plazo de adhesión de los comercios ya está abierto y los bonos se podrán adquirir del 8 al 15 de diciembre. El objetivo de la iniciativa es seguir fomentando y dinamizando la actividad comercial. Para promover esta nueva campaña de dinamización y promoción del tejido comercial se ha destinado una partida presupuestaria de 173.260 euros que repercutirá directamente en los establecimientos y profesionales adheridos a la campaña; cantidad que tiene su origen en una subvención por el mismo importe otorgada por la Diputación Provincial de Alicante.

En la web https://bonosconsum.villajoyosa.com (a la que se puede acceder desde la web municipal www.villajoyosa.com) los establecimientos y profesionales que desarrollen su actividad en el municipio, pueden solicitar desde este jueves el alta como comercio para poder participar en la campaña Bono Consumo de estas navidades.

Pueden adherirse a la campaña las personas autónomas y microempresas con un establecimiento abierto al público en el municipio que cumplan los requisitos recogidos en las bases reguladoras de la convocatoria. Los establecimientos podrán solicitar esta adhesión como entidades colaboradoras en la campaña hasta el 11 de diciembre de 2022. Para la presentación de la solicitud a través de la sede electrónica será necesaria la identificación con certificado digital o, en caso de no tenerlo, se puede actuar mediante representante debidamente autorizado y con copia del DNI o CIF del solicitante.

Y, ¿cómo acceden a ellos los empadronados en el municipio? A través del mismo portal web habilitado para la campaña Bono Consumo, las personas empadronadas en el municipio podrán obtener del 5 al 18 de diciembre de 2022 hasta 5 bonos-descuento por valor de 10 euros de forma totalmente gratuita para consumir en los establecimientos adheridos a la campaña, que se deberán utilizar con arreglo a las condiciones de uso de la misma, según explicó el Ayuntamiento.

La concejala de Comercio, Marta Ronda, ha celebrado el anuncio de la nueva campaña de Bonos Consumo de Navidad, recordando el éxito de la primera campaña. “Durante estos días hemos dado por concluida la primera campaña Bono Consumo con el pago desde la institución a prácticamente la totalidad de los comercios adheridos; el cual será efectivo al 100% en los próximos días; y damos continuidad a esta iniciativa de consumo local con una nueva campaña para Navidad, a la que invitamos a todos los comerciantes, profesionales y ciudadanía de la Vila Joiosa a formar parte de ella”.

Con todo, el PP de La Vila Joiosa indicó en un comunicado que es una noticia positiva y recordaron que la Diputación provincial "está siendo un organismo decisivo con su contribución a que el Ayuntamiento pueda afrontar algunas medidas como esta". El portavoz del PP, Jaime Lloret, indicó que "nos alegramos de que gracias a esta nueva ayuda provincial se pueda fomentar el comercio en la localidad porque Andreu y su equipo no tenían absolutamente nada preparado para las fechas navideñas".

Pero fue crítico precisamente con el pago de la anterior campaña a los comerciantes: "Es ridículo que tengamos que denunciar que los comerciantes no han cobrado y que el alcalde les ha mentido para que el gobierno se ponga a trabajar en ello, pero la desfachatez del PSOE y Andreu Verdú no conoce límites y encima justifica que ha incumplido con los comercios por culpa de los funcionarios".

El portavoz popular explicó que "vistos los precedentes, ahora entendemos a la perfección por qué Verdú anunció que ponía en marcha el I Bono Consumo municipal con 300.000 euros y cuando crearon la expectativa con los titulares de prensa, prefirieron no hacer nada y nada más se supo de aquella iniciativa. Las palabras que la concejala de Comercio dijo en el pleno de 'no sabemos cómo hacerlo' resultaron ser ciertas", indicó Lloret. "Están demostrando que son incapaces de gestionar nada relacionado con La Vila, como también han demostrado con creces que el proyecto que ellos prometen para el municipio y sus ciudadanos es ninguno. No tienen programa, no tienen ideas, solamente saben tirar la culpa de todo al PP y pedir otros 4 años más para arreglar lo que no han arreglado en 8 años de gobierno", finalizó Jaime Lloret.

Campaña en La Nucía

En cuanto a La Nucía, la campaña de Bono Consumo de Navidad comenzará este viernes 2 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Así, hay 57 comercios adheridos a la campaña y podrán seguir adhiriéndose hasta el 15 de diciembre. Con ella, al comprar con el bono consumo el valor de su dinero se duplica. Es la segunda campaña que se realiza tras el gran éxito que tuvo su primera edición en el mes de septiembre.

Esta campaña es posible gracias a la subvención de 100.947 euros de la Diputación de Alicante, y está organizada está organizada por AECNU, FACPYME y Ayuntamiento de La Nucía. En la presentación de esta campaña “Bono Consumo Navidad” de La Nucía han participado Juan Andrés Montiel, presidente de AECNU, Frederik Herweijer, concejal de Comercio y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

"El objetivo de esta Campaña de Bono Consumo Navidad es fomentar las compras en el comercio local de La Nucía, como en su primera edición que se realizó en septiembre y fue todo un éxito. Es una campaña doblemente beneficiosa ya que los consumidores, al adquirir los bonos consumo su dinero se duplica y podrán comprar más en estas fechas tan señaladas de pre Navidad y Navidad. Y por otro lado las tiendas y comercios de La Nucía ven incrementado sus ventas, gracias a los “Bono Consumo”. Por ello agradecemos a la Diputación por concedernos esta subvención que lo ha hecho posible", indicó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Así, desde este viernes, los vecinos podrán adquirir este bono de 5, 10, 20, 50 y 100 euros, a través de la web www.lanuciabonoconsumo.es. Hasta un máximo de 100 euros por persona. Con estos Bonos Consumo se podrá comprar y consumir en La Nucía en los comercios adheridos a la campaña durante el mes de diciembre (del 2 al 30) y "ganar el doble". Porque al comprar el bono de 5 euros el consumidor paga 2,5 euros; de un bono de 10 euros paga 5 euros; del de 20 euros paga 10 euros; del de 50 paga 25 euros; y del de 100 euros paga 50 euros. Como novedad en esta segunda campaña se podrán utilizar varios bonos en una misma compra, siempre que sean de la misma persona.

Los bonos consumo se destinan directamente a la población empadronada mayores de 18 años. En esta segunda campaña podrán adquirir bono consumos todas las personas que cumplan 18 años durante la anualidad de 2022. El lunes 5 de diciembre de 9.30 a 14.30 h y de 15.30 a 18 horas se habilitará un punto físico para adquirirlos en el Centro de la 3ª Edad La Casilla, para "evitar que la brecha digital deje a la gente mayor fuera de la campaña".

Pueden adherirse a esta campaña tiendas, comercios, supermercados hasta 400 m2, agencias de viaje, bares, restaurantes, hoteles, talleres, academias, instalaciones deportivas, ópticas, masajistas, peluquerías, esteticistas, dentistas…etc. Quedan excluidas Loterías, Casas de Apuestas, Estancos, supermercados de más de 400 m2…etc.

Esta Campaña de Navidad de Bono Consumos es la segunda que se realiza en La Nucía. La primera se desarrolló en el mes de septiembre y fue todo un éxito, con la venta de un total de 5.107 bonos por valor de 188.055 euros. Por sectores los más beneficiados de la campaña fueron Farmacias, Restauración, Alimentación, Mascotas y Papelerías- Librerías. En la primera campaña se adhirieron 70 comercios, cifra que espera superar en esta segunda edición de “Bono Consumos Navidad”