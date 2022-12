La patronal hotelera Hosbec ya tiene nuevo presidente. El hotelero de Benidorm Fede Fuster sustituirá a Toni Mayor al frente de la entidad tras la asamblea electoral que ha celebrado la asociación este viernes en la capital turística. Fuster ha sido el único candidato al cargo al que se presentó con una candidatura continuista a la que se suma Victoria Puche, expresidenta de la Asociación de Hoteles de Alicante (APHA) como vicepresidenta.

El empresario benidormense, aunque era el único candidato, ha sido votado por la mayoría de los votos. En concreto, de 188 votos emitidos, 174 han sido a favor, 5 en contra y 9 en blanco. Junto a Puche están el resto de vicepresidentes que continúan Javier García (Magic Costa Blanca) y Pablo Hernández (RH Hoteles) junto a Javier Vallés (SH Hoteles) por Valencia y Javier Gallego (ZT Hoteles) por Castellón. Los cargos de tesorero y contador a cargo de José Pascual Medina (Medina Hoteles) y de Iris Blanch (Mediterráneo Sur Hoteles) no varían respecto de la última Junta. La candidatura de Fuster la completan hasta un total de 50 personas, 20 vocales y 18 asesores con amplia representación de todas las tipologías de empresas y de las tres provincias.

La asamblea electoral de este viernes ha servido también para que Toni Mayor se despidiera del cargo que ha ocupado durante 14 años. Pero no lo hará del todo, sino que pasará a la segunda línea porque los Estatutos de Hosbec dan un protagonismo especial a los que han ocupado el cargo de presidentes anteriores, y forman parte de la Junta (con voz pero sin voto) mientras sigan en activo. Por tanto Mayor (Port Hotels) no se desvinculará del todo de la entidad, como Pere Joan Devesa (Hoteles Poseidón), y formará parte de esta Junta.

Fede Fuster es CEO y copropietario de Grup Fuster Hoteles (Hotel Benidorm Plaza, Hotel Belroy, 2Sleep Apartaments y Estudios Benidorm). Tras ser elegido presidente, en su discurso, ha alabado la figura de Mayor y recalcó que, tras 14 años en el cargo, "aún tiene batería para otros 14 años más". Por lo que su presencia en la entidad será de gran ayuda. Tuvo palabras muy cercanas para el que ha sido presidente hasta este viernes. Así recalcó que "el listón está muy alto" tras su mandato y el del anterior presidente Pere Joan Devesa.

El nuevo presidente de Hosbec siguió con la línea reivindicativa que caracteriza a aquellos que han ocupado el puesto de presidente de la patronal hotelera e indicó que "iniciamos una nueva etapa pero continuará como la anterior, porque lo que funciona bien, hay que tocarlo poco". Así se recalcó que Hosbec tiene como objetivo prioritario la integración territorial e indicó que está "en proceso de crecimiento" y que el reto por delante es consolidar la presencia en Valencia y Castellón y "crecer aún más en Alicante". Aunque fue claro: "No somos invasores de nada ni de nadie".

Cabe recordar que el anuncio de la inclusión de Puche en la candidatura de Fuster hace unas semanas fue una sorpresa para la Asociación de Hoteles de Alicante (APHA). Finalmente, la que fuera presidenta dimitió y la entidad alicantina ya ha elegido nuevo presidente. Con todo, el máximo representante ya de Hosbec avanzó que se había propuesto a esta asociación que se sumara a la patronal hotelera. Fuster fue claro: el objetivo es seguir siendo todo lo "generosos, participativos y solidarios que se requiera para aunar toda la representación empresarial del sector".

El nuevo presidente de Hosbec recordó que "sentí vértigo" cuando empezó a pensar en dar el paso para acceder al cargo pero finalmente no se lo pensó dos veces. Fuster ya era vicepresidente de la entidad y conocía con qué se iba a enfrentar. Así destacó el trabajo que se ha hecho en los últimos años, tanto desde la asociación como de las administraciones públicas: "¿cómo no voy a querer jugar con este equipo? ¿Con estos jugadores?", lanzaba a modo de alabanza a aquellos que están al frente del turismo en Benidorm y la Comunidad Valenciana.

Fuster toma el relevo siendo reivindicativo y lanzando críticas "constructivas". Se refirió a aquellos que "confunden su experiencia como turista con los conocimientos de la industria turística, dando lugar a las ideas más peregrinas y descabelladas". Y fue rotundo: "El sector turístico es sorprendente el más desconocido para muchos". Así recalcó que "es hora de desplazar al ostracismo a los que ladran por interés propio y desde la ignorancia y es hora de trabajar con las personas adecuadas, válidas, para mejorar la industria más importante de la Comunidad Valenciana".

Críticas a la tasa turística

En su intervención hizo un repaso de la situación en la que se encuentra el sector tras la pandemia: "Esto no ha acabado. Seguimos pagando la factura" y "tardaremos años en recuperarnos" de la crisis sanitaria o de las consecuencias de la guerra. Pero "pensábamos que no habrían más desgracias". Y en este punto criticó la recién aprobada tasa turística por el gobierno del Botànic. La calificó como un "nuevo palo en forma de nuevo impuesto que nos ha llegado" cuando la industria turística todavía no se ha recuperado.

"El mensaje turismofóbico que se manda a los mercados con este nuevo impuesto no puede estar menos alineado de nuestros valores como pueblo, los valencianos somos acogedores, hospitalarios, divertidos, alegres, agradecidos y tolerantes". En la sala estaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el candidato del PPCV a presidir el Consell, Carlos Mazón. A ambos se dirigió Fuster para pedirle al próximo máximo representante y al próximo Consell que "acaben con este despropósito que nunca debió aprobarse".

Mazón fue el primero en responderle en su turno de intervención: "Seguiremos luchando para conseguir la reversión de la tasa turística, luchando contra ella y también para lograr un trato adecuado por parte del Gobierno de España en asuntos tan importantes como es el Imserso". Además recalcó que "comprometámonos a quitar los palos en la rueda, como la tasa turística o las trabas al Imserso, porque cuando nos ha ido bien, hemos mirado al turismo para que nos aportara calidad y excelencia, y cuando nos ha ido más, para que nos ayudara a recuperarnos antes por la profesionalidad del sector, que es un ejemplo".

El alcalde de Benidorm también habló de la tasa turística: "No voy a permitirle al presidente Mazón que no quite la tasa turística, porque sé que es un error, y el presidente Puig me permite que diga esto porque sabe que no hay nada peor que un político asuma cosas en las que no cree".

Reivindicaciones actuales y futuras

Las peticiones no quedaron ahí por parte del presidente de la patronal hotelera. En el ámbito municipal, con el alcalde de Benidorm Toni Pérez escuchando, Fuster reclamó una nueva contrata de la limpieza viaria para mejorar la ciudad; y criticó al alcalde de Valencia tras despreciar la celebración de una nueva edición de la Copa América. El ya presidente de Hosbec coincidió en Toni Mayor en que viene una época difícil con "muchas curvas", sin fondos europeos que mejoren nuestra competitividad y una recesión en Reino Unido que "ya nos está afectando". Aun con este panorama, Fuster cree que "hay luz al final del túnel, que el futuro es nuestro por poco bien que hagamos las cosas. Valores no nos faltan".

Antes de que hablara Fuster, el turno fue de Toni Mayor quien hizo su último discurso como presidente de Hosbec. No defraudó. Mantuvo su ironía y su habitual tono reivindicativo. Mayor recordó aspectos esenciales para la industria turística que todavía no se han resuelto favorablemente, empezando por las propias instalaciones del Centro Cultural, solo acabadas en parte desde que se plantearon hace 15 años y que deben "experimentar un impulso importante para terminar el conjunto lo antes posible".

Entre los temas que reclamó a las administraciones, viejos conocidos como el bypass de Alicante, la ampliación de los aeropuertos de Alicante y Murcia, la cooperación comarcal y la infrafinanciación autonómica y de los municipios turísticos, temas que se quedan en el tintero tras su mandato y que espera que se resuelvan pronto. Así indicó que "trabajaré desde la segunda línea para las cosas que han quedado por hacer".

Mayor ha anunciado la "tormenta perfecta que nos acecha: la combinación de la inflación, con el incremento de interés y la disfunción de la cadena de suministros energéticos ocupará una gran parte de nuestros esfuerzos". Y lo describió en una frase: "No sé si es un Black Friday o un Black Winter".

Entre los retos empresariales que hay que acometer se encuentran los nuevos baremos para medir el valor de las empresas, más allá de términos exclusivamente financieros, y las actuaciones decididas para frenar el cambio climático. En el "haber" de logros conseguidos, Mayor ha alabado la modernización de la industria del alojamiento, el trabajo incansable frente al Imserso que terminará por dar sus frutos, VisitBenidorm, la vertebración territorial y el consenso y colaboración con todas las administraciones.

El ya expresidente de Hosbec no quiso despedirse sin antes acordarse del equipo humano con el que ha trabajado estos años y de su familia: "A las personas se las conoce por sus equipos". Y tuvo palabras cercanas para la secretaria general de la entidad hotelera, Nuria Montes, el "alma mater" de la asociación.

Al acto de la elección del nuevo presidente, celebrado en el Centro Cultural de Benidorm, han asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer; el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; así como representantes de la política provincial, autonómica y local; y de otras entidades culturales, empresariales y económicas como Salvador Navarro, presidente de CEV, y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, entre otros.

Apoyo de las administraciones

Mazón fue el primero en tomar la palabra tras Mayor y Fuster. Destacó el potencial de la provincia de Alicante como destino turístico y recalcar que es un "tesoro mayor y una de nuestras principales señas de identidad que hay que seguir cuidando". Sobre la figura de Mayor apuntó que seguirá "ayudándonos, porque la patronal hotelera de la provincia, con sus 40 años de historia, es una gran representante de esta industria que tanto necesitamos en la Costa Blanca".

El turismo es la "principal industria de la felicidad y de la hospitalidad de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante" y, "pese a todas las dificultades que se nos ponen, tenemos una industria de grandísima altura, de hoteles y apartamentos". La Costa Blanca es una de las principales capitales europeas del turismo, en la que viven más de 200.000 residentes internacionales, así como la provincia de España que "más refugiados ucranianos alberga, quienes conviven en concordia con la comunidad rusa que tiene fijada aquí su residencia", por lo que "además de la industria de la felicidad, también somos la industria de la paz".

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, tomó la palabra para destacar la trascendencia del relevo, señalando que el lugar de celebración, el Auditorio del Centro Cultural de Benidorm, ha sido una constante reivindicación de los presidentes de Hosbec y de Mayor en particular. En cuanto al nuevo equipo señaló que son "lo mejor para elevar la voz del sector y la permanente reivindicación", reclamando "escucha activa" para aprender de la entidad: "Hay que escuchar a quien más sabe para actuar en consecuencia".

Respecto a los 14 años de presidencia de Mayor, Pérez los sintetizó en que "no hay límites para la excelencia" señalando las más de 300 empresas que se integran en HOSBEC, de 43 destinos turístico ofertando más de 100.000 plazas. Para el alcalde de Benidorm, "nunca ha habido mejor valedor para el sector" y el relevo, señaló, "va sobrado de energías". Destacó que con la entidad "lo hemos compartido todo" en los buenos y malos momentos, señalando su implicación en la Fundación Turismo Benidorm y el trabajo en equipo con Visit Benidorm.

El Turismo precisa de "certidumbres, inversiones, infraestructuras y cariño" desde las distintas administraciones. Pérez tomó el guante de Fuster y le trasladó el compromiso de resolver la reivindicación "compartida respecto a la mejora en la limpieza viaria, porque es algo que resolveremos y que Benidorm necesita".

El acto lo cerró el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien recalcó la importancia de mantener la "alianza efectiva" público-privada para que el destino turístico Comunidad Valenciana siga siendo "de vanguardia, el mejor de Europa". Afirmó que "gracias a la colaboración, hemos avanzado juntos", porque el camino "es el diálogo y el acuerdo". El presidente ha garantizado en este contexto la continuidad del Bono Viatgem, que ya ha beneficiado a un millar de empresas y a más de 260.000 personas con una inversión, hasta ahora, de 32 millones que seguirá en 2023 con 15 millones más.

Además, ha considerado a Hosbec como un ejemplo de cooperación y ha agradecido en este sentido la labor realizada por Toni Mayor en sus 14 años al frente de la entidad, por su capacidad para lograr la cohesión del sector y la vertebración territorial y por haber sabido compatibilizar el interés empresarial con el interés general. Asimismo, ha dado la bienvenida al nuevo responsable de la patronal hotelera, Federico Fuster, por su "mirada ambiciosa" hacia adelante. "Necesitamos una Hosbec potente, que esté presente en todo el territorio y que sea capaz de orientar una política turística que, a buen seguro, será cada vez mejor", ha indicado.

Puig también ha incidido en la importancia de contar con infraestructuras adecuadas como el Centro Cultural, un espacio que se ha logrado recuperar y que muestra que la Generalitat "cumple con Benidorm", como así lo atestigua también el apoyo a Hosbec o con el refuerzo internacional de la marca a través del Benidorm Fest.