"Ocho personas no podemos llevar a cabo la organización de las fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario de 2023. Se necesitan como mínimo 30 personas para hacerlo bien, tal como merecen las Fiestas Mayores de Altea, y por eso hemos presentado la dimisión ante la Concejalía de Fiestas". Así se expresaban esta semana Vicente Such e Ignacio Lledó, dos de los ocho "supervivientes" de la comisión de las fiestas patronales del año que viene en donde fueron nombrados 57 mayorales al finalizar la misa de Acción de Gracias y por los Difuntos del pasado 27 de septiembre como acto final de las fiestas en honor al Cristo del Sagrario, tal como viene haciéndose desde 1902, año en que se creó la primera comisión de fiestas del Cristo.

Con la renuncia de los mayorales de 2023, serán ya cuatro años en donde el Cristo del Sagrario no tendrá comisión de fiestas que organice los actos. Los otros años sin comisión fueron 2010, 2017 y 2018, y de organizar los festejos se encargó el Ayuntamiento.

La concejala de Fiestas, Marta Lloret, ha señalado este viernes que "como ha pasado los años en que no ha habido comisión de fiestas, será el Departamento Municipal de Fiestas quien lleve a cabo la organización" de los actos lúdicos, contratando las actuaciones musicales, los fuegos artificiales, las ‘mascletaes’, y todas las actividades que suelen "programarse como la ‘Entrà de la Murta’, la ofrenda de flores a nuestra patrona la Virgen del Consuelo o las verbenas". Además, para los actos religiosos "también contamos con la colaboración de la Cofradía del Cristo del Sagrario, fundada en la Semana Santa de 2017, y la parroquia de Altea como ha pasado en los anteriores años sin comisión festera".

Such y Lledó explicaban que a la imposición de medallas a la nueva comisión de fiestas de 2023 celebrada tras "nombrarnos una vez acabada la misa de Acción de Gracias" del pasado 27 de septiembre "acudimos 13 personas (4 matrimonios y 5 mujeres) de los 57 mayorales nombrados, la mayoría personas que habían formado la comisión de 2019. Muchos no estaban en Altea ese día, pero unas semanas después de su nombramiento comenzaron a dimitir más de la mitad alegando cuestiones de salud, económicas o familiares".

Así añadieron que "nosotros intentamos convencerles para que continuasen, pero no fue posible. A mediados de noviembre quedábamos 8 mayorales (tres matrimonios y dos mujeres) por lo que se lo comunicamos a la concejala de Fiestas, y Marta hizo un llamamiento por Ràdio Altea para que se presentasen voluntarios. No hubo respuesta, ni gente joven ni mayorales de otros años, y a primeros de este mes los ocho que continuábamos presentamos la renuncia con gran pesar porque no podríamos organizar unas fiestas de gran envergadura y presupuesto como las patronales de Altea".

El Ayuntamiento se hará cargo de los actos

La concejala de Fiestas ha señalado que a partir de ahora "será el Ayuntamiento quien organice los actos más próximos que corresponderían a la comisión de fiestas como la celebración de la Nochevieja y Año nuevo en la plaza de la Iglesia, o la cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. Aparte de que, como he dicho, organizaremos los actos de las fiestas patronales que se celebrarán de 22 al 26 de septiembre de 2023".

Sobre la dimisión de la comisión de 2023, Marta Lloret ha afirmado que "no tengo opinión al respecto. Entiendo que cada uno tiene sus situaciones personales y que, siendo pocos miembros los que quedaban, daba un poco de miedo enfrentarse a la organización de las Fiestas Mayores".

Preguntada sobre si habría de cambiarse el sistema de elección de mayorales, Lloret ha respondido que "puede ser que ya esté lejos el sistema empleado y haya que innovar. Ya hubo un cambio de elección a principios de este siglo para que fuese por quintas, pero no funcionó. Las cosas se van adaptando según avanzan los años, la vida, la gente… Puede ser que llegue la hora de un cambio, y que la gente que tenga ganas de llevar adelante las Fiestas Mayores se lance a ello sin necesidad del protocolo de que haya una lista secreta que no se conoce hasta el último día de las fiestas. Creo que si lo hacemos todo más sencillo, todos entenderemos que no es una fiesta más como las de barrio, sino la fiesta más importante de Altea que puede ser accesible para todos", ha aseverado.

Por último, ha remarcado que la Concejalía de Fiestas "siempre estará al lado de las asociaciones, las fiestas de Altea que se celebran en nuestras partidas y el pueblo todo el año, y de nuestro patrimonio cultural y festero".