Benidorm replanta el césped del auditorio de l'Aigüera y del parque

Más verde en uno de los pulmones verdes de Benidorm. El conocido parque de l'Aigüera sufre cada año el deterioro de sus zonas naturales por el uso o las inclemencias meteorológicas. Entre ellas, las gradas que forman el Auditorio Julio Iglesias, uno de los espacios más utilizados en la ciudad para hacer eventos. Por ello, y ante la falta de citas musicales o culturales en esas instalaciones en estas fechas, el Ayuntamiento va a replantar todo el césped que llena esas gradas y devolverlo al estado casi original que tenía cuando se construyó. Pero no será la única parte que se rehabilite, sino que las tareas para que el verde vuelva al reconocido parque se extenderán los próximos dos meses por zonas.

Así lo confirmó a este diario el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, quien indicó que se "va a replantar todo el césped del Auditorio Julio Iglesias" tras el uso que se le ha dado en los últimos meses y que hace que se resientan esas zonas verdes dejando "calvas" donde se ubica el público en los eventos. Cabe recordar que este espacio es uno de los más característicos de la ciudad y un enclave casi único para celebrar conciertos u otros actos.

El Auditorio que lleva el nombre del reconocido cantante (un busto de él se puede ver en una de las entradas) y el parque de l’Aigüera fue un proyecto del arquitecto Ricardo Bofill, recientemente fallecido. Así diseñó un espacio verde en pleno centro de Benidorm sobre el barranco del mismo nombre en los años 80. Fue creado como un gran espacio público con elementos arquitectónicos que recuerdan al estilo neoclásico con grandes "vasijas" a modo de maceteros o capiteles de ese estilo.

Cuenta con dos auditorios, el más pequeño Óscar Esplà; y otro con capacidad para 6.000 personas con el nombre de Julio Iglesias. En este último, la forma en que se abre la grada lo hace casi único ya que se van intercalando los bancos con zonas de césped verde utilizadas por los usuarios que acuden a los eventos. Entre los últimos, alguna celebración de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm pero también una amplia agenda de conciertos el pasado verano.

"Ahora no hay actos ni nada similar, por lo que aprovechamos para actuar sobre esa zona verde de las gradas", indicó el edil. Así, esta parte del auditorio ya ha sido vallada para que no se pueda pasar mientras se llevan a cabo las tareas para replantar el césped. "Hemos cerrado el paso para que no se pise y se estropee antes de que esté todo puesto", explicó el concejal. Unas vallas que no impiden el paso para subir o bajar por el Auditorio o cruzarlo ya que es un camino que usan muchos vecinos a lo largo del día mientras está abierto. La tarea de devolver el color verde las está realizando la empresa concesionaria de Parques y Jardines con "coste cero" para el Ayuntamiento, ya que entra dentro del contrato actual de la concesión, añadió.

No es la primera vez que se actúa sobre el césped del Auditorio aunque González de Zárate recordó que "el pasado año no se pudo hacer porque, debido a las restricciones por el covid, se utilizó para actividades relacionadas con la Navidad".

El espacio que lleva el nombre de Julio Iglesias es el primero donde se va a actuar, pero no el único. Porque la intención en los próximos dos meses, aproximadamente, es que se replanten todos los espacios verdes del parque de l'Aigüera; es decir, las zonas ajardinadas donde se levantan los árboles a ambos lados del pasillo central. Así lo explicó el concejal de Espacio Público: "Se van a arreglar los espacios alrededor de los árboles que se han ido deteriorando".

En esas zonas aparecen también "calvas" o directamente el verde ha desaparecido y es lo que ahora se va a reparar. "Se va a hacer poco a poco y por zonas", indicó el concejal. Porque "no podemos vallar todo el parque de golpe para arreglarlo y no dejar a los vecinos y turistas sin poder pasar". Así que "poco a poco" se irán haciendo tramos. La previsión es que el proceso se alargue hasta el mes de febrero, indicó el concejal.

El reconocido parque de l'Aigüera sufre cada año el paso del tiempo pero también los actos vandálicos. El Ayuntamiento lleva años reparando o limpiando las zonas donde aparecen desperfectos o grafitis que perjudican la imagen de uno de los enclaves turísticos de la ciudad. El pasado año, Cs denunciaba el estado en el que se encontraba el parque entero y presentaba una moción para que se realizara un plan integral de mejora. Ahora se actuará sobre el verde pero está previsto mejorar también la iluminación, entre otras cuestiones. Con todo, el consistorio también se ha renovado todo el pavimento central del espacio verde en los últimos tres años.