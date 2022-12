La Societat Musical L’Artística Manisense (Manises, Valencia) se convirtió este pasado sábado en la vencedora absoluta del 48 Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea (CIMAltea) al obtener la máxima puntuación (287 puntos sobre un máximo de 300) que le hizo acreedora de la Mención de Honor, del trofeo Societat Filharmònica Alteanense y del Premio Villa de Altea dotado con 6.000 euros patrocinados por el Ayuntamiento de la localidad. Además, recibió el “Corbatí d’Or” al haber conseguido en tres ediciones (1996, 2005 y 2022) el Primer Premio y la Mención de Honor, tal como rezan las bases del certamen, y su director Bram Sniekers obtuvo la mención especial del Jurado como mejor director del certamen.

Además de la banda de Manises, concursaron en el certamen las bandas Associação de Cultura e Recreio da Banda Marcial do Vale (Santa María da Feira, Oporto, Portugal) y el Centre Instructiu d’Art i Cultura Vall d’Uixó (Castellón). La banda portuguesa obtuvo el segundo premio al recibir 225,50 puntos, y la agrupación castellonense fue galardonada con el primer premio al obtener 254 puntos. La flautista solista de esta banda, Sara Ureña Cabrera, recibió una mención especial del Jurado formado por el director, y juez durante siete ocasiones en la Olimpiada Mundial para Bandas de Concierto en Kerkrade (Holanda), Pierre Kuijpers (Países Bajos), como presidente; y como vocales, la valenciana Beatriz Fernández Aucejo, directora asistente en la Orchestre National d’Ile-de-France, y la argentina Eva Irene Lopszyc, compositora y vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras.

El 48 CIMAltea se dedicó al Año Europeo de la Juventud, uniéndose de este modo al impulso que desde la Unión Europea se pretende promover el europeísmo y la importancia de la UE para todos los pueblos que la conforman. Para ello, la Societat Filharmònica Alteanense, organizadora del evento desde 1949, encargó al compositor Santiago Quinto Serna (Albatera, 1971) una obra el año pasado para que fuese la obligada de este concurso. Quito Serna creó para la ocasión la sinfonía “Crecer (Grow), Episodios sinfónicos de una vida”, composición que según el autor “muestra el desarrollo y las vivencias de un niño conforme va creciendo y madurando. También se ha intentando recrear en esta obra mis propias vivencias y experiencias como padre, cómo vemos el crecimiento de nuestros hijos y también de qué forma interpretamos y rememoramos aquella época desde la edad adulta”.

El Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea está considerado como el segundo en importancia de España tras el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia. El Palau Altea acogió el evento en donde actuaron en el escenario cerca de 500 músicos si contamos también a los de la banda sinfónica de la Sociedad Filarmónica Alteanense (SFA) que clausuró el evento, aparte de los músicos de las agrupaciones concursantes. La periodista de la cadena de televisión autonómica À Punt, Vanessa Gregori, fue la presentadora del certamen, mientras que la periodista Àngela Tecles, y el profesor universitario y director de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant, Joan Borja, condujeron un programa especial entre las cuatro de la tarde y las once de la noche que fue retransmitido en directo a través de Ràdio Altea y del canal del Ayuntamiento de Altea en YouTube entrevistando a los protagonistas y representantes de las bandas participantes así como de la Sociedad Filarmónica Alteanense, aparte de retransmitirse las actuaciones de las bandas.

El desarrollo del certamen

El 48 CIMAltea comenzó a las 16:30 horas del sábado y acabó a las 22:50 horas. La banda Associação de Cultura e Recreio da Banda Marcial do Vale (Santa María da Feira, Oporto, Portugal) fue la primera en actuar. Bajo la dirección de Bruno Azevedo, interpretó “O xerife”, de Vítor Resende, como obra de presentación; la obra obligada, “Crecer (Grow)”, de Santiago Quinto; y “Sinfonía número 4”, de David Maslanka, como obra de libre elección.

Siguió la Societat Musical L’Artística Manisense con Bram Sniekers a la batuta. Como obra de presentación interpretó “Elsa’s procession to the catedral”, de Richard Wagner. Continuó con la obra obligada. Y acabó con “Concerto for wind orchestra”, de Ximo Tarín Micó.

El Centre Instructiu d’Art i Cultura Vall d’Uixó actuó a continuación bajo la dirección de Josep Domínguez Martín. En primer lugar interpretó “Art i Cultura”, de Iván Romero Fuentes, como obra de presentación. Siguió con la obra obligada de Quinto Serna. Y acabó con “Soul foul stones”, de José Suñer Oriola.

Fuera de concurso, clausuró el certamen la banda sinfónica de la Societat Filharmònica Alteanense dirigida por Rafael M. Garrigós García mientras deliberaba el jurado. En su actuación se interpretaron las obras “Valencia-París”, de R. Martínez Segura; “Divertimento (I Ragtime / III Mambo)”, de Ira Hearshen; “Symphonic Dances (II Tango / III Hoedown)”, de Y. Fukuda; y “Jazz Suite número 2 (III Dance I)”, de Dimitri Shostakovich.

Acto seguido, se dieron a conocer los resultados otorgados por el Jurado. El eurodiputado Domenech Ruiz le entregaba el galardón del segundo premio a la banda portuguesa, el diputado provincial Juan Bautista Roselló le entregó el diploma acreditativo del primer premio a la banda de Manises, y el diputado provincial Gerard Fullana entregaba el galardón como primer premio a la banda de Vall d’Uxó. Por otro lado, la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Daniela González, le entregó al conductor de la banda de Manises el diploma que le acredita como mejor director del 48 CIMAltea; el director del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, entregaba el premio honorífico a la flautista Sara Ureña como mejor solista del evento; el alcalde de Altea, Jaume Llinares, entregó al presidente de la Artística Manisense el trofeo Societat Filharmònica Alteanense y el Premio Villa de Altea; y finalmente, la concejala de Cultura, Aurora Serrat, le entregaba al presidente de la banda Manises el Corbatí d’Or.

En cuanto a los premios en metálico, además de los 6.000 euros para la banda vencedora, las otras dos bandas participantes recibieron 3.000 euros cada una. Cantidades subvencionadas por el Ayuntamiento de Altea.

Anuncio de la edición de 2023

Finalizó el certamen con el anuncio de la cuadragésima novena edición que se celebrará dentro de un año y que estará dedicada al centenario de la muerte del pintor Joaquín Sorolla. Para la ocasión, la obra obligada será la sinfonía “Homenaje a Joaquín Sorolla”, de Bernardo Adam Ferrero, compositor que falleció el pasado 12 de octubre y al que se le rindió un pequeño homenaje en su memoria antes de comenzar el certamen (él fue presidente del jurado en las ediciones de 1983, 1984 y 1997; y autor de las obras obligadas de los certámenes de 1989, 1991, 1997 y 2003). De igual modo, también se le rindió un recuerdo al director de la banda “La Artística” de Buñol, Henrie Adams, fallecido el pasado 25 de noviembre, que también concursó en el certamen de Altea ganando el primer premio con Mención de Honor en los años 2000, 2009 y 2018.

Historia del certamen

Desde 1889, la Sociedad Filarmónica Alteanense ha sido la principal entidad cultural de Altea. En los años 30 del siglo XX mantenía la única biblioteca de la población -con más de 2.000 volúmenes- y, desde 1931 a 1936, editó la revista ALTEA de aparición mensual. Este dinamismo cultural hizo que la Sociedad Filarmónica Alteanense convocara y organizara en el año 1949 el I Certamen de Bandas de Música de Altea. Desgraciadamente, las dificultades económicas de la época no permitieron que esta iniciativa tuviera continuidad. El segundo Certamen de Bandas se llevó a cabo en febrero de 1973. Desde esta fecha hasta nuestros días, con el patrocinio del Ayuntamiento de Altea y de otras entidades y organismos, y con la organización de la Sociedad Filarmónica Alteanense, no ha habido ninguna interrupción excepto en los años 1992 y 1995 donde no se presentaron bandas a concurso.

Hasta el año 1978, el Certamen tuvo carácter provincial. Desde 1979 hasta 1989, el Certamen se convocó con categoría regional. A partir de 1990, el Certamen asumió categoría nacional. Y en 1996, con motivo de la 25ª edición, la Societat Filharmònica Alteanense le dio un nuevo impulso a este acontecimiento con la convocatoria de carácter internacional. Premios importantes, jurados de gran cualificación musical y una esmerada organización en la que participan más de 50 personas son las claves para que el Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea haya merecido año tras año el reconocimiento y el prestigio a nivel estatal e internacional

Por otro lado, prestigiosos compositores y directores, como J. Alfosea, Carlos Cosmén, José M. Cervera, Jesús Montalbán, Vicente Sempere, Gerardo Pérez Busquier, Julio Ribelles, José Ferriz, Eduardo Cifre, Vicente Perelló, Bernabé Sanchís, Moisés Davia, Salvador Chuliá, Francisco Signes, Luis Blanes, Jef Penders, Rafael Talens Pelló, Bernardo Adam Ferrero, Pablo Sánchez Torrella, Francisco Grau Vegara, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Vicente Zarzo, José Vicente Egea, Johan de Meij, etc., han sido algunas de las personalidades del mundo de la música que han juzgado las actuaciones de las excepcionales agrupaciones musicales que han competido con deportividad para merecer el máximo galardón.