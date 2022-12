El Ayuntamiento de Altea ha dado un paso más hacia la protección total de la Cala del Soio "y proteger el futuro de este monumento natural único en Europa", según ha manifestado este lunes por la mañana el alcalde Jaume Llinares durante el pleno extraordinario que ha celebrado la corporación municipal. En él se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos "solicitar el rescate anticipado de la concesión del Portet de L’Olla para favorecer la conservación y protección de este espacio por su gran patrimonio cultural, arqueológico, geológico e histórico", según ha señalado el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Orozco, durante su intervención en el pleno.

En el pleno se ha acordado "instar a la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas de la Consellería de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del Territorio la consideración de la existencia de razones de utilidad pública que justifiquen el rescate anticipado de la concesión que finaliza en junio de 2023, asumiendo el Ayuntamiento el coste del lucro cesante por el tiempo que reste del contrato, si procede". El edil ha añadido que "como no sabemos con total seguridad si se renovaría el uso del puerto a la actual concesionaria, preferimos adelantarnos a esa posibilidad y pedir nosotros dicho rescate de la concesión".

José Orozco ha recordado que el pleno del Consell aprobó el 12 de noviembre de 2020 el Decreto que declaraba como Monumento Natural al Afloramiento Volcánico y la Playa Fósil de Cap Negret de Altea. Esta declaración y protección de este entorno geológico único en Europa que tiene una antigüedad de 225 millones de años fue un paso previo para poder solicitar ahora el rescate anticipado de la concesión”.

El edil de Medio Ambiente ha añadido que "nuestra idea va en la línea de trabajar en el ámbito educativo y de divulgación medioambiental y patrimonial, puesto que se trata de un espacio único en el Mediterráneo con una singularidad particular y de un elevado interés científico. Por eso nuestro deseo es la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Cambio Climático que permitiría a estudiantes, científicos y ciudadanía general examinar y visitar los principales puntos de interés, así como su interpretación, generando las rutas correspondientes, incluidos itinerarios marinos".

En este sentido, el alcalde de Altea ha anunciado que el Ayuntamiento "creará un órgano gestor y de gobernanza acorde al plan rector de uso y gestión que se está redactando ahora, y que marcará el futuro en ese espacio natural. En definitiva -ha aseverado- se trata de fomentar usos públicos, fomentar la participación de agentes públicos y privados, y fomentar la participación de universidades y centros de investigación y de las administraciones para divulgar actividades sostenibles".

El concejal Orozco ha remarcado que "no queremos que sea un puerto deportivo como hasta ahora con embarcaciones de recreo y motos acuáticas". De ahí nuestra propuesta para rescatar el ‘Portet’. Un enclave que "precisa de una protección especial que acote las actividades que en él se realizan. Es el puerto más pequeño de la Comunidad Valenciana, con tan solo capacidad para unas 33 embarcaciones, pero su actividad afecta al espacio protegido del Monumento Natural, por lo que se busca delimitar la actividad y realizar acciones de interés público y actividades respetuosas con el entorno".

Al final del pleno, el alcalde Jaume Llinares ha recalcado que "este Ayuntamiento tiene una línea clara de actuaciones siempre del lado de los vecinos de Altea. No vamos a arriesgarnos a que la concesión se pueda renovar el próximo año y perder la oportunidad de continuar con lo que Altea siempre ha querido y por lo que ha trabajado: proteger nuestro patrimonio. Proteger aquello que nos hace únicos". Así añadió que "siempre hemos defendido la cultura, nuestro patrimonio y nuestros espacios naturales. Y esta declaración, y las actuaciones que vendrán después así lo atestiguan, pues la Cala del Soio es algo único y extraordinario que debemos conservar para las generaciones futuras, un lugar que siempre ha sido defendido por sus vecinos y que desde el Ayuntamiento tenemos obligación de proteger y poner en valor".

La Cala del Soio y la playa fósil del Cap Negret

El Monumento Natural nombrado por aprobó el Consell el 12 de noviembre de 2020 cuenta con una superficie de 10,76 hectáreas, de las que aproximadamente 1,20 hectáreas corresponden a zonas terrestres que ocupan la Cala del Soio, la punta de Cap Negret y la playa fósil adyacente que llega hasta el antiguo nido de ametralladoras de la Guerra Civil la Cala del Soio. Las 9,56 hectáreas restantes corresponden al ámbito marino de dichas zonas.

El enclave de la Cala del Soio es único en toda la Comunidad Valenciana, pues presenta un elevado valor ecológico junto a las Islas Columbretes y Cofrentes al estar formada por rocas volcánicas basálticas con una edad de unos 225 millones de años. En Cap Negret, según los científicos Alfonso Yébenes (geólogo) y Joan Piera (biólogo), "hubo una erupción explosiva submarina en aguas someras de tal violencia que el contacto de la lava con el agua de mar provocó el paso a vapor de la misma y la reacción con diversos iones propició la aparición de unos minerales más bien raros: prehnita, pistacita, granate y especularita. Una interesante colección digna de un museo mineralógico de metamorfismo submarino".

Piera explicó que en aquella época existía un solo continente llamado “Pangea” y un solo océano, “Pantalassa”. Particularizando la acción geológica ocurrida en Altea antes del Jurásico, en la Cala del Soio “se desgarró parte de Pangea y los fragmentos se desplazaron por las denominadas ‘corrientes de convección’ originando los continentes actuales, separándose Europa de África. Por las fracturas ascendieron los magmas volcánicos responsables de los volcanes, que, con el paso del tiempo, se fueron erosionando y desaparecieron, preservándose algunos como nuestro Cap Negret que ponen en evidencia la rotura y fragmentación de antiguo continente”, aseveró.

En la década de los 60 del siglo pasado se construyó junto a la Cala del Soio el embarcadero conocido como “Portet de l’Olla” con capacidad para 36 embarcaciones de 6,5 metros de eslora. Desde entonces hasta la primera década de este siglo, la cala estuvo sufriendo diversos intentos de urbanización que no llegaron a término por la decisiva defensa de su entorno llevada a cabo por los vecinos. La actual concesionaria del puerto, Vincelen 2006, SL, intentó cambiar la bocana del puerto eliminando la actual y abriéndola en el dique sur.

Esta acción, que no se llevó a término, produjo una reacción vecinal en su contra con múltiples manifestaciones y la petición de amparo por la Associació de Veïns L’Olla-Cap Negret ante el Parlamento Europeo, junto a las continuas peticiones del Ayuntamiento ante la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para paralizar las obras. Finalmente en agosto de 2015 la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio procedía el inicio de la recuperación y protección definitiva de la Cala del Soio hasta llegar a la declaración del Monumento Natural al Afloramiento Volcánico y la Playa Fósil de Cap Negret de Altea en noviembre de 2020.