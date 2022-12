Una Navidad y Nochevieja con la hostelería al completo y con menús más caros en Benidorm

Cuanto más se tarde en realizar una reserva, más posibilidades de quedarse sin mesa para los días festivos, sobre todo para Nochevieja. La hostelería de Benidorm empieza a colgar el cartel de completo en algunos locales para días como Navidad o la última noche del año. Otros apuran los últimos huecos y casi hacen malabares para poder encajar a los comensales en las mesas. Porque las ganas de celebrar las Navidades por todo lo alto son muchas tras la pandemia y haber tenido que cancelar reencuentros el pasado año. Y todo a pesar de que el aumento de precios en todos los ámbitos deja menús más caros, algo que no frena a los consumidores.

Las reservas para el periodo festivo de este año "van como un tiro". Así lo describe Álex Fratini, empresario hostelero y miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno (Abreca) de Benidorm. Muchos eligen celebrar la Nochebuena, Navidad o Nochevieja en un negocio hostelero de la ciudad y la posibilidad de encontrar un hueco entre tanta petición se va complicando según se acercan las fechas señaladas. "Recibimos todos los días mensajes por teléfono o en redes preguntando por mesas libres o los menús disponibles", indicó. Pero no solo directamente en los locales, sino también en la propia asociación que ha pedido "a nuestros socios que nos hagan llegar sus ofertas para poder tenerlas e informar a los que preguntan".

"En Nochevieja habrá más demanda que oferta", indicó Fratini. Así que da un consejo a aquellos que quieran pasar los días festivos en Benidorm y celebrarlos en un local hostelero: "No hay que arriesgar. Porque si no se reserva con tiempo, puede que no haya sitio". Porque hay locales que "están al 100% y otros ya casi". La afluencia de clientes que se ha visto en verano o en los puentes "se sigue notando; esa tendencia de que la gente tiene ganas de salir y celebrar".

El puente de diciembre ha servido ya de toma de contacto de muchos turistas para elegir dónde celebrar los días festivos. "Aquellos que han venido el puente ya empiezan a buscar sitio, sobre todo para Nochevieja", explicó. Muchos son turistas de otras partes de España que tienen una segunda residencia en la ciudad y que aprovecharán también para pasar unos días en la capital turística. Que coincidan las dos fechas más importantes, Navidad y Nochevieja, en fin de semana hará que muchos decidan hacer las maletas.

Aunque Fratini indicó que "se ha perdido un día este año" al caer el día navideño en domingo. Aún así, las previsiones son muy buenas no solo para las comidas o cenas más destacas, sino para el resto del fin de semana en el que, si además el tiempo acompaña, se llenarán las terrazas mucho más que un fin de semana normal. Según los cálculos de Abreca, la facturación para esos días estará en cifras similares a las de 2019, uno de los mejores años para el sector turístico.

Pero, ¿qué ofrecerán los restaurantes y bares de Benidorm en fechas tan señaladas? Las opciones son muy variadas. Fratini explica que en una ciudad como Benidorm hay una amplia oferta de tipos de bares y restaurantes que hace que las comidas o cenas de Navidad o Nochevieja sean de todo tipo. Eso sí, hay productos estrella como la carne o el pescado y platos tradicionales como el caldo con pelota para el festivo navideño. En la última noche del año sí hay un denominador común: las uvas. "Los locales ofrecen también las uvas a los comensales para que se las tomen en el mismo local o en la fiesta que se organiza en el paseo de Levante".

Pero no solo se servirán menús con platos españoles sino que, con la gran afluencia de británicos, hay negocios que también preparan menús especiales para Navidad con tinte inglés. "Los locales de la zona inglesa o los que más se dedican a este tipo de mercado sí que tienen estas opciones con platos especiales de Reino Unido y que ellos están más costumbrados".

La Nochevieja sigue siendo uno de los días más rentables para los locales hoteleros: "Es una fiesta de un día pero es el más rentable". Todo a pesar de que este año los locales se enfrentan a una subida generalizada de los costes como la luz o las materias primas. Algo que ha hecho que los precios de los menús se hayan incrementado respecto al pasado año en una media de un 15%. "Se han subido los precios pero aún no están al nivel del IPC o de lo que nos cuesta a nosotros", añadió.

A ello se suma que hay productos para los que hay que hacer "acopio" semanas o meses antes. "Tenemos problemas ya para encontrar 'champagne' y otros productos", indicó Fratini. Así que algunos locales ya han empezado a comprar género para "luego no tener problemas". Entre los productos más demandados, el marisco o, dentro de la carne, el solomillo, entre muchos otros. "No hay que esperar a última hora en algunos casos", añadió el empresario.

A pesar de las buenas previsiones, la hostelería de la capital turística se enfrenta estas fechas navideñas a un problema que lleva arrastrando todo el año: la falta de personal. No encontrar camareros u otros profesionales que quieran trabajar esos días hará que negocios renuncien a dar cenas en Nochevieja: "Se necesitan muchos extras para este tipo de cenas más complicadas. El trato y el servicio es diferente, especial ese día y no encontramos personas para trabajar. Queremos contratar pero no podemos".

Aunque serán unas buenas fechas para la hostelería, el sector sigue intentando que las cuentas salgan a final de año. "Tenemos que ha aumentado la facturación pero el porcentaje de beneficio ha bajado" por el aumento de costes, entre otras razones. "Estamos ganando más o menos igual que en 2019 pero lo importante es la rentabilidad, y esa está muy por debajo". Así que los hosteleros volverán a hacer encaje de bolillos para afrontar los meses de menos afluencia turística y esperarán que lleguen otras fechas importantes como el Benidorm Fest para dar otro empujón a la economía. Pero eso será ya cuando reciban el nuevo año.