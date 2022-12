Un diciembre de obras en Benidorm: de la avenida Beniardà a Armada Española

Mes de diciembre en Benidorm. La ciudad mantiene una decena de obras en marcha en diferentes barrios que mantienen calles cerradas al tráfico, con solo paso para los vecinos, u otras cortadas completamente para intentar avanzar lo máximo posible y no alargarlas en el tiempo. El municipio se enfrenta a un final de año frenético en el que la maquinaria que no para de un lado a otro; o las grandes grúas realizan tareas para transportar grandes vigas.

¿A qué ritmo avanzan obras como la de la avenida Beniardà o Armada Española? ¿Y la de Els Tolls o Marina Baixa? El ritmo de algunas actuaciones en marcha en el municipio empieza a ser frenético, todo para intentar que entre lo que queda de mes y el de enero, muchas de ellas puedan estar acabadas y acabar con las molestias para los vecinos. Otras, como la que se está llevando a cabo para soterrar el tráfico en una de las principales entradas a la localidad, intentan no alargan plazos para que el próximo verano no se eche encima.

La millonaria actuación de la avenida Beniardà lleva casi tres meses en marcha. Desde que se inició en septiembre, esta principal vía de acceso y salida está cortada completamente al tráfico rodado pero no al paso del Tram en dirección a Alicante o hacia Dénia, una cuestión que está "ralentizando" los trabajos. Así lo explicó a este diario el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, quien argumentó que "si en lugar de cortar el servicio del tren en enero", como está previsto "se hubiera hecho esta semana, estaríamos avanzando en la colocación de las vigas" para ese soterramiento del tráfico.

El edil recalcó que la obra que se realiza desde FGV "no está parada" pero sí "ralentizada". ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las vigas "que hay que están muy cerca de la vías del tren y no se pueden si sigue circulando, por seguridad". Por ello, se están realizando otro tipo de tareas mientras se pueda atajar esta parte del proyecto. Aún así recalcó que "hay mucho trabajo que no se puede hacer por esa cuestión". Entre ellos, el cambio también de algunas tuberías. Con todo, el concejal indicó que el calendario de esta obra "marcha bien" y que el tiempo se podrá recuperar. Cabe recordar que el planteamiento inicial de la obra era de 16 meses y se redujo a solo 10 para que no afectara al verano de 2023, entre otras cuestiones.

Las obras de soterramiento y de supresión del paso a nivel de la avenida Beniardá tienen un presupuesto de 5,2 millones de euros, y están financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Con todo, el corte de esta entrada y salida a la ciudad mantiene como vía alternativa el Camí del Llandero para los residentes, un vial que registra un aumento de tráfico en los últimos meses.

Aunque esta es probablemente la obra más importante que tiene Benidorm en marcha, no es ni mucho menos la única. La primera línea de Poniente, la avenida Armada Española, está también "en alto". En concreto el tramo desde la avenida de Xixo hasta la Cala. Allí se está trabajando para implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es decir, se va a dar prioridad al peatón y a los transportes alternativos antes que a los vehículos. La actuación arrancó a principios de octubre y "se están retrasando" por una cuestión técnica, según explicó el concejal.

En concreto, "cuando se comenzó a hacer catas y levantado para comprobar qué había debajo, los técnicos han encontrado tuberías de servicios que no estaban previstas". Lo que ha hecho que se tenga que estudiar todo a fondo para poder realizar esta "obra de ingeniería". El edil indicó que "no es una obra fácil" pero además recalcó que este "retraso inicial se podrá compensar más adelante". La intención era haber comenzado ya con las catas en el segundo tramo, de Xixo a Jaime I, pero se realizará en unos días.

Así, esta obra no parará en Navidad, según confirmó el concejal del área. "Hemos hablado con los vecinos y negocios y les informamos de todo", apuntó. Porque el Ayuntamiento es consciente de las molestias que puede ocasionar esta obra en los días festivos y con la llegada de turistas. Con todo, en la zona, está restringido el tráfico hace tiempo y solo pueden pasar los residentes.

Una de las actuaciones que está avanzada y que sí estará para los días de Navidad, como prevé el concejal del área, es la rotonda que se está ejecutando en la confluencia de las avenidas Villajoyosa y Marina Baixa con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial de esta zona de la Cala. Además, se están mejorando todos los servicios. Lo operarios se afanan estos días para rematar los trabajos que llevan en marcha unas semanas y que no han cortado el tráfico excepto en momentos puntuales.

Pero esta obra no ha estado tampoco exenta de problemas: "No hay maquinaria para terminar el asfaltado". La "fiebre" de proyectos no solo en Benidorm sino también en otros municipios de la provincia ha hecho que haya "cola" para tener máquinas como las de asfaltado. "Si no llega, se abrirá en Navidad" en la situación en la que esté para "rematar" más tarde, indicó el edil.

Las obras en marcha en Benidorm se extienden por otros barrios como Els Tolls, Alfredo Corral o cerca de l'Aigüera. Allí, los cortes de calles afectan a los vecinos a pesar de que se ha dejado paso para los residentes. La de Els Tolls lleva meses en marcha y la previsión es terminarla entre este mes "o máximo en enero". Ahora se está trabajando en la avenida de Andalucía y falta una parte de asfalto y señalización.

En las calles cercanas a Santa Cristina, perpendiculares a la calle Ondulada, las obras también están en marcha: "Se ha acabado la parte de mejora de los servicios de subsuelo y se está trabajando en los bordillos", indicó el edil. Así recalcó que "se trata de una obra complicada" por las calles estrechas. La previsión es poder terminarla en el mes de febrero. En cuanto a Alfredo Corral, "este mismo lunes se estaba trabajando en el alcantarillado" con una fórmula en la que "no se ha abierto la calle". Solo se hará para esta cuestión "si surge algún problema". Con todo, la primera capa de asfalto está previsto que se ponga esta semana", indicó el concejal.

Trabajos en la avenida Severo Ochoa

En el Rincón de Loix, las obras siguen en la avenida Severo Ochoa donde se están mejorando los servicios del subsuelo, red de agua potable y alcantarillado, pero también las líneas de electricidad. El concejal explicó que "el Consell tardó seis meses en autorizar el cambio de una de las tuberías" por el material del que están hechas, lo que retrasó los trabajos. Ahora mismo se trabaja en "quitar la línea de media tensión que había" y así poder "comenzar a trabajar con la red de agua". Además se mejorarán las aceras. La intención es "llegar a Semana Santa con todo acabado".

Además se una las obras para un nuevo colector en la zona de las calles de Bernat de Sarrià con Ciudad Real dentro del PRI del Hospital. "El Patricova obliga a canalizar el barranco", indicó el edil. Los trabajos seguirán por la calle Ciudad Real hasta Severo Ochoa. "En estas estamos en tiempo", añadió. También en el Rincón está pendiente la obra de la avenida Montecarlo: "Hasta que la empresa no tenga todo el material no va a empezar. No se va a abrir una calle para después dejarla sin terminar por esta cuestión". Una medida que el Ayuntamiento ya ha tomado con otras obras tras los problemas que ha habido con la llegada de algunos materiales.

A los proyectos en marcha se unen obras en las zonas educativas que "estarán terminadas para cuando los escolares vuelvan después de la vacaciones en enero". Y también algunos que no afectan a la vía pública como, por ejemplo, la construcción del Aula del Mar en el Paseo de Levante o la ampliación del Pabellón Raúl Mesa. Con todo, la intención es que las obras en las calles avancen todo lo posible y, las que más plazos tienen, no se alarguen más allá de Semana Santa, arranque de la temporada turística.