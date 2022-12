Altea obligará a los dueños de mascotas a inscribirlas en un censo

El Ayuntamiento de Altea va a reformar en 2023 la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía que está vigente desde 2010.

En concreto, según ha explicado el concejal de Sanidad y Bienestar Animal, José Luís León Gascón, “se adaptarán varios artículos a las nuevas leyes valenciana y nacional del respeto y protección animal” además de que será obligatorio “censar a los animales de compañía por parte de sus propietarios para tener un mayor control”, y se concretarán “las sanciones y como aplicarlas cuando se den casos de las deposiciones de los animales en la vía pública o cuando se produzca maltrato animal”.

Según el concejal, “el objetivo de la nueva ley se centra en el conjunto de los animales domésticos, siendo la norma principal de protección para los animales de compañía y sirviendo de norma complementaria en lo que respecta a los animales de producción y renta, así como en otras especies que no están amparadas por normativa específica”, razón por la que “queremos reformar nuestra ordenanza municipal una vez esté aprobada la ley nacional para no incluir artículos que podrían no estar acordes a la legislación vigente y, por lo tanto, quedar obsoleta antes de su inicio”.

De igual modo, León Gascón ha adelantado que espera que la nueva ordenanza “se apruebe en sesión plenaria antes del cambio de gobierno local una vez celebradas las elecciones municipales de mayo de 2023”.

Contratación de una veterinaria municipal

Por otro lado, el concejal ha señalado que el pasado sábado “celebramos en Altea el Día Internacional de los Derechos de los Animales” en donde hicimos un repaso a los avances que se han conseguido en relación al Bienestar Animal en nuestro municipio durante 2022.

José Luís León ha destacado sobre todo “la contratación de una veterinaria que pudiese dar respuesta a la creciente toma de conciencia y respeto por las demás especies que conviven con nosotros. Ha sido un hecho sin precedentes ya que hasta la fecha no teníamos veterinaria municipal en nuestra villa”.

Sobre la actuación de esta profesional, León Gascón ha señalado que “está desarrollando las siguientes competencias: gestión y protocolos de actuación en las colonias felinas (Proyecto C.ER.), registro y recogida de datos de los animales abandonados en el municipio, procedimientos administrativos (instancias, denuncias, partes de mordeduras, licencias PPP, certificados de abandono, convenios y subvenciones, contratos menores, censo animal, etc.), campañas de educación y concienciación de la tenencia responsable de animales de compañía, actualización de la Ordenanza Municipal Reguladora y Fiscal, asesoramiento al Ayuntamiento y las asociaciones animalistas además de los ciudadanos, colaboración con la Policía Local y Guardia Civil, y consultas y comunicación con otras instituciones”.

Esterilización de colonias felinas

Sobre las actuaciones que se han desarrollado durante este año, por parte de su concejalía, ha indicado que “hemos llevado a término con la colaboración de la coordinadora Marijke Viezee, Presidenta de Gatos Felices, dos campañas CER (Captura, Esterilización y Retorno de gatos callejeros) en la que se han capturado un total de 219 gatos, de los cuales 190 han sido esterilizados (89 hembras y 101 macho). Otros 95 gatos, además, fueron atendidos por enfermedades o porque estaban heridos”.

En esta línea, también se está elaborando un mapa de las colonias de gatos existentes en el municipio, “a la vez que se visitan para garantizar el correcto estado sanitario de las mismas. Este proceso se está alargando, ya que en Altea hay más de 80 colonias, de las que se han visitado alrededor de unas 30. De esas 80, el 66 por ciento se encuentran controladas y estabilizadas, con todos los individuos esterilizados. El 20 por ciento están en fase de control, y el 14 por ciento son colonias recientemente conocidas y que se encuentran descontroladas”, ha asegurado León.

113 perros y gatos abandonados

La recogida de animales es otro de los puntos importantes que se han llevado a cabo este año. El concejal ha destacado “el trabajo conjunto que realiza la Policía Local de Altea junto con la empresa encargada de la recogida de animales abandonados o errantes, y de esta con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Benidorm. En este año 2022 se han recogido hasta la fecha un total de 113 animales (63 perros y 50 gatos). De estos, 45 fueron recuperados por sus responsables (42 perros y 3 gatos), 29 han sido adoptados (17 perros y 12 gatos), y 28 (4 perros y 24 gatos) siguen en el albergue esperando una familia. 11 de los gatos fallecieron”.

En este sentido, José Luís León ha dicho que la elaboración de campañas de concienciación “es un punto muy importante, ya que la educación es la base del cambio. Queremos seguir realizando las campañas de esterilización acompañadas de nuestras obligaciones sanitarias como responsables de un animal. Concienciar sobre una convivencia cívica y respetuosa con el resto manteniendo la limpieza de las calles, una adopción consciente, y muchas otras que para seguir fomentando el bienestar de nuestros amigos los animales”.

Y ha recordado que a finales de noviembre se realizaron charlas en el CEIP Blanquinal “donde se ha querido hacer reflexionar a los alumnos sobre las emociones de los animales para que puedan desarrollar empatía con ellos. Esta actuación la continuamos este mes de diciembre en el IES Althaia para los alumnos de 1º de la ESO. Y nuestra finalidad es que en el futuro se sumen los otros colegios e instituto de Altea”.