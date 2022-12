Mazazo en la sede de Cáritas Parroquial de Altea. Este viernes por la mañana, la directora de esta ONG en el municipio, Fina Ferrer, se ha llevado un susto mayúsculo al ver que la puerta de acceso a la sede donde están el almacén y las oficinas centrales, ubicada en los sótanos del número 13 de la avenida Rei Jaume I, estaba forzada y con su interior completamente revuelto. A los pocos minutos han acudido otros voluntarios de la organización caritativa y han comprobado que se habían sustraído más de 4.000 euros que estaban preparados para ingresarse en la cuenta bancaria del organismo.

Fina Ferrer ha desvelado que “el o los ladrones han entrado esta madrugada con toda probabilidad” y que el dinero sustraído “procede de una hucha que una colaboradora de Cáritas monta en Valencia y cada año saca todo lo recaudado para llevarlo a nuestra entidad, de un donativo de algo más de 1.000 euros y otros de menor cuantía”. La presidenta de Càritas Altea ha añadido que “todo el dinero estaba preparado para ser ingresado, ya que tanto la hucha como los donativos había entrado esta misma semana. También había un sobre con un dinero en efectivo que habitualmente se tiene para hacer frente a pagos puntuales de emergencia, como medicamentos, o alguna botella de butano para familias necesitadas”.

La directora de Cáritas Altea se encontraba abatida y triste, pues aseveraba que “no es dinero nuestro, es dinero para las familias más necesitadas, y además en unas fechas tan especiales como estas cercanas a la Navidad”. Ha indicado que se ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, y que “el seguro, al no estar el dinero en la caja fuerte, solo nos cubre 600 euros”.

Ferrer ha añadido que sentía “rabia” e “impotencia” por este hecho, y ha manifestado que “lo que peor me sabría es que fuera alguien que se beneficia de nuestro programa de ayuda y siguiéramos dándole alimentos”. En este sentido, ha dicho que ayer, jueves, “estuvo en nuestras oficinas un hombre que el año pasado cometió alguna fechoría, pero no tenemos pruebas de que sea el ladrón”. Así y todo, “la Guardia Civil ha iniciado sus investigaciones siguiendo este hilo con la descripción del individuo, pero no sabemos nada más”, ha apostillado.

Consternación

La reacción de la gente en cuanto se ha ido enterando del robo ha sido de total solidaridad. Fina Ferrer ha indicado que “mucha gente ha expresado su interés por colaborar para que las familias necesitadas no se vean afectadas por este robo”. Al respecto, y ante la insistencia de muchas de estas personas de hacer donativos para resarcir el robo, desde Cáritas Altea se ha hecho público el número de cuenta donde se pueden hacer los ingresos, y recuerda que “todos estos donativos se pueden deducir de la declaración del IRPF del año próximo”. Los bancos y cuentas corrientes donde se pueden hacer los ingresos son el Banco de Sabadell (ES36 0081 1502 4800 0100 0001) y CaixaBank (ES15 2100 2611 3002 1005 2834).

Cáritas Altea tiene actualmente quince voluntarios y se nutre de donaciones y la colecta mensual en los templos de la Iglesia Católica en el municipio. La directora de la ONG desvelaba que esta año “hemos atendido a unas 222 familias con una media de tres o cuatro miembros a quienes principalmente se les da ayuda alimentaria y ropa. Y puntualmente algún apoyo para comprar medicamentos, botellas de butano, o mas esporádicamente ayuda económica para completar el alquiler de la vivienda un mes”.

Por último, Fina Ferrer ha recordado que el pasado mes de abril “atendimos a 24 familias de refugiados ucranianos. Les proporcionamos alojamiento y comida durante un tiempo. Actualmente hay aún alguna familia de Ucrania atendida por nosotros, pero ya son pocos”. Y ha añadido que desde Cáritas Altea “mediamos para buscarles trabajo a las personas que nos piden ayuda, bien en algún restaurante, para cuidar personas o como acompañantes de ancianos”.