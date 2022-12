PSOE de Benidorm: "El PP ha incumplido 7 de los 9 acuerdos del presupuesto"

"El PP ha incumplido 7 de los 9 puntos del acuerdo de presupuestos". Esta es una de las críticas que el PSOE de Benidorm ha hecho este viernes al gobierno local popular. La portavoz socialista Cristina Escoda, quien también será la candidata en las elecciones de 2023, ha hecho balance del año y ha puesto sobre la mesa algunas pinceladas de lo que su partido tiene previsto incluir en su programa electoral.

El PP y el PSOE firmaron un acuerdo para aprobar los presupuestos. Es decir, aunque los populares tienen mayoría absoluta, hubo un acercamiento entre ambos partidos para que los socialistas votaran a favor de las cuentas de 2022. A cambio: incluir en ella una serie de proyectos o propuestas. Escoda ha destacado que "el PP ha incumplido 7 de los 9 puntos del acuerdo de presupuestos, anteponiendo en todo momento el asfalto y el ladrillo al bienestar de las familias y a la recuperación del tejido productivo de la ciudad".

Así explicó que "negociamos este acuerdo de presupuestos para mejorar las cuentas municipales y el bienestar de nuestros ciudadanos en el que debía ser el año de la recuperación justa que atendiese las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y de nuestro tejido productivo". Pero, "como nos temíamos, el PP no ha estado a la altura", ha señalado.

Según los socialistas, el gobierno local solo ha cumplido con la puesta en marcha de los bonos consumo y con la construcción de los campos nuevos campos de fútbol, pero "no se han gastado ni un euro" de los 2,5 millones que los socialistas consiguieron consignar para ayudar a las familias; se "cargaron" las ayudas al alquiler y el millón de euros presupuestado; "no han puesto en marcha ninguna nueva ayuda importante para para gastar los 1,2 millones que incorporamos en Bienestar Social y en becas de Educación"; la estación de autobuses "sigue en ruinas"; la remodelación de la vía Emilio Ortuño se ha "pospuesto" y "no hemos visto avance alguno en el proyecto para que Benidorm sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

Escoda fue rotunda: "Tras ocho meses con el dinero consignado, y a punto de finalizar el año, queda rotundamente claro que el PP no ha querido cumplir con nuestro acuerdo y ha faltado a su propia palabra", ha remarcado. Así, describió el 2022 como "el año de la decepción, de los engaños, del incumplimiento del acuerdo de presupuestos que firmamos el pasado mes de enero" y ha estado marcado "por la prepotencia y el rodillo de la mayoría absoluta del PP".

Puso ejemplos como que se ha incrementado el "endeudamiento del Ayuntamiento por la frenética e irracional política de obras del PP que ha provocado un aumento incontrolado de la deuda viva que ha llegado hasta los 59 millones de euros". Añadió que "estamos actualmente con una ratio de endeudamiento del 57%, si llegamos al 75% el Ministerio de Hacienda tendría que intervenir para autorizar cualquier operación de crédito del Ayuntamiento".

2023 y las elecciones

La dirigente socialista ha destacado que el 2023 está marcado por la importante cita de las elecciones municipales a las que se enfrenta con "muchísima ilusión por ser la primera candidata a la Alcaldía del PSPV-PSOE en Benidorm", y con el "respaldo de un partido fuerte y preparado para afrontar el gran reto de ganar las elecciones y tener la primera alcaldesa de la localidad".

Escoda ha expuesto que "queremos ganar las elecciones para gobernar desde la cercanía y la responsabilidad, dejando atrás el rodillo de la soberbia del PP que durante estos años no ha tenido en cuenta a la gran mayoría de sus vecinos".

Para finalizar, la candidata a la Alcaldía y portavoz municipal ha adelantado algunas líneas del proyecto socialista, con el que se presentarán a las elecciones del próximo mes de mayo, que se centran en "mejorar la limpieza viaria para que la ciudad deje de estar en esta lamentable situación"; "cambiar la política de movilidad para que Benidorm vuelva a ser una ciudad cómoda para circular y acabar con el caos de tráfico y falta de aparcamiento"; y en controlar las deuda municipal con una "política responsable" de obras e inversiones proyectadas para mejorar los servicios públicos.