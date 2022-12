Elian's British School La Nucía, colegio británico perteneciente al grupo educativo International Education Partnership (IEP), ha dado un paso más en su proyecto educativo y ya se encuentra muy cerca de finalizar su proceso de autorización como Colegio IB en el programa Diploma.

Alineado con su visión “Learning at the speed of life” y a través de su apuesta por un entorno de aprendizaje circular en base a “Towards 360º learning”: Towards Excellence, Towards Personal Skills, Towards Innovation y Towards Knowledge, Elian´s ofrece a sus alumnos el espacio de aprendizaje adecuado donde el equilibrio entre la formación académica y las oportunidades de desarrollar el talento artístico y deportivo se hacen realidad, sin olvidar el crecimiento personal en habilidades y valores.

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional

Elian's British School La Nucía cuenta en la actualidad con más de un 48% de alumnado internacional procedente de una gran y extensa variedad de municipios de la provincia de Alicante, que se ha visto incrementada aún más gracias al lanzamiento de la nueva ruta de bus desde Calpe a San Juan.

El entorno natural de convivencia de nuestras familias de procedencia nacional e internacional es una oportunidad extraordinaria para que evaluemos cómo responder mejor a las necesidades de nuestros alumnos, buscando que nuestro proyecto educativo se complete ofreciendo la opción óptima como colegio.

Sin perder nuestra esencia como colegio británico, Elian´s se incorpora a la red de Colegios IB, en breve a través del Diploma IB 2023

El Bachillerato Internacional (IB) tiene como objetivo formar alumnos que logren una excelente amplitud y profundidad en sus conocimientos, al tiempo que amplía su desarrollo a nivel intelectual, emocional y ético, dándoles los recursos necesarios para un entorno global y en permanente cambio.

Este modelo de educación propone transformar a los alumnos y los colegios en el transcurso de su aprendizaje mediante ciclos dinámicos de indagación, acción y reflexión. Los profesores apoyan a los alumnos y potencian sus capacidades a medida que desarrollan los enfoques del aprendizaje necesarios para alcanzar el éxito académico y personal.

El Bachillerato Internacional evalúa el trabajo de los alumnos como prueba directa de su nivel de logro con respecto a los objetivos establecidos para los cursos del Programa del Diploma (PD).

A través del PD, los colegios forman a sus alumnos con una excelente amplitud y profundidad en sus conocimientos, siempre en un entorno en el que estudian al menos dos lenguas, consiguiendo así sobresalir en las asignaturas académicas tradicionales.

IB Diploma: donde la formación “puramente no académica” se pone en valor

Si hay algo que hace que el Diploma sea un programa singular es su visión de cuidar y desarrollar aspectos que no son puramente académicos en la formación de nuestros alumnos:

Además de los grupos de asignaturas ofertados en Elian´s siguiendo de forma coherente los itinerarios de los IGCSE y necesidades de los alumnos; se incorporan los componentes troncales: Teoría del Conocimiento (TdC), Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y la Monografía.

Gracias a estos componentes troncales, los alumnos reflexionan sobre la naturaleza del conocimiento, llevan a cabo investigaciones independientes y realizan un proyecto que, a menudo, conlleva actividades de servicio comunitario.

Aspectos todos ellos que Elian's British School La Nucía ya viene desarrollando con sus alumnos. Y es que, gracias a su gran proyección internacional, este colegio británico facilita a su alumnado la realización de viajes educativos e intercambios lingüísticos y culturales que fomentan y mejoran su capacidad de desenvolverse en un mundo global.

“Aprendizaje 360º”

El aprendizaje 360º ofrece una experiencia educativa completa abarcando 4 áreas de formación a sus alumnos:

Excelencia - TowardsExcellence

El objetivo es alcanzar la excelencia educativa en todas las etapas.

Talento - TowardsTalent

Este programa se centra en Integración absoluta del deporte y el talento artístico. Ofrece la oportunidad a sus alumnos de explorar toda su creatividad y ponerla en práctica.

Habilidades personales - TowardsPersonalSkills

Se basa en la conciencia de la sociedad y del entorno. El Student Council, compuesto por alumnos de Primaria y Secundaria, promueve acciones sociales para la mejora del ambiente escolar y para estrechar vínculos con la comunidad local.

Innovación - TowardsInnovation

Busca preparar a los alumnos para el presente y el futuro. La tecnología, el descubrimiento y la investigación integrados en sus proyectos educativos forman parte de un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes responderán al diseño de soluciones en determinados contextos de trabajo.

Instalaciones al servicio del aprendizaje

Al margen de una educación 360º que alcanza todos los aspectos de la enseñanza, Elian's British School La Nucía ofrece una gran variedad de servicios en unas instalaciones modernas y totalmente equipadas.

El edificio del colegio cuenta con 53 aulas espaciosas y climatizadas, equipadas con la última tecnología, incluyendo ordenadores y pizarras interactivas. También hay tres aulas TIC y espacios dedicados al arte y el diseño, la música y la interpretación, incluyendo un estudio de danza y un auditorio, así como una biblioteca bien surtida y un centro de recursos de prensa.

Ver instalaciones a través de mapa virtual