Condicione "pésimas" con espacios cerrados y con "obras de rehabilitación abandonadas". Así ha descrito Ciudadanos (Cs) de Benidorm la situación en la que se encuentra la estación de autobuses de Benidorm además de acusar al gobierno del PP de incumplir el plazo para sacar a licitación la explotación de esta infraestructura, aún en manos del empresario Enrique Ortiz.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, ha denunciado que los populares "siguen en su empeño de beneficiar a Enrique Ortiz por encima de los intereses del pueblo de Benidorm". Así acusó al gobierno de "estar evitando sacar a licitación la explotación de la estación de autobuses, incumpliendo el plazo fijado en el convenio firmado el 16 de marzo, que daba 6 meses más otros tres de prórroga como límite máximo para este procedimiento".

Cs recordó que, por este motivo, la estación "sigue en manos del empresario que la mantiene en condiciones pésimas con espacios cerrados y con obras de rehabilitación abandonadas", según ha recordado el edil, quien ha vuelto a "poner de manifiesto la situación" este lunes en comisiones informativas.

Balastegui ha recordado que en agosto de 2021 el PP aprobó a Ortiz un convenio para que dejara de explotar el complejo a cambio 24.5 millones de euros. La cantidad compensaba la amortización de las obras del proyecto, el cual tuvieron que legalizarle dado que su construcción incumplió el proyecto aprobado. El convenio fijó también que, una vez saliera a licitación la explotación de la estación por el citado importe, Ortíz tendría dos meses para rehabilitar y arreglar los innumerables desperfectos de la instalación.

Pasados siete meses de aquel convenio, el PP llevó a pleno en marzo de este año una modificación de las condiciones fijadas, que el alcalde y el representante del empresario firmaron en un convenio el día 16 de marzo. Los cambios ampliaban el plazo para sacar a concurso la explotación y, supuestamente, harían que Ortiz hiciera la reforma de inmediato.

Sin embargo, ha incidido Balastegui, "otra vez todas las partes han incumplido lo fijado". El Ayuntamiento "no ha sacado a concurso público la explotación y Ortiz dejó paralizadas, este verano, las obras de rehabilitación". Así añadió que "todo con la callada por respuesta del alcalde y de sus concejales, cada vez que he preguntado en sucesivas comisiones, durante meses, por este asunto". Esa falta de respuesta por parte del gobierno local "preocupa" a Ciudadanos, cuyo portavoz ha concluido diciendo que "a día de hoy no se sabe administrativamente cómo queda este asunto".