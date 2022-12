Fede Fuster (1983) es es CEO y copropietario de Grup Fuster Hoteles (Hotel Benidorm Plaza, Hotel Belroy, 2Sleep Apartaments y Estudios Benidorm). Desde el 2 de diciembre es el nuevo presidente de la patronal hotelera Hosbec y sustituye a Toni Mayor en el cargo. El empresario es de Benidorm y su historia está ligada a la actividad hotelera. Sus abuelos y familia fundaron en los años 50 el hotel Benidorm, en pleno centro de la ciudad. En 1969, el hotel Didac que ahora, tras ampliarse, es el conocido Benidorm Plaza. En 2010 se embarcó junto a sus primos en dirigir el hotel Belroy. Pero la relación de su familia con los alojamientos viene aún de más lejos. Fuster cuenta que su tatarabuela ya regentaba una venta donde ahora quedan los restos de la Torre Morales, en la Cala. No puede quedarse en una segunda línea, y eso lo movió a presentarse a dirigir la principal asociación alojativa de la Comunidad Valenciana. Es el presidente más joven que ha tenido Hosbec.

¿Qué le movió a ser presidente de Hosbec?

En primer lugar, mi naturaleza es esa. Me cuesta formar parte de algo y no involucrarme y ponerme en la primera fila. Me ha pasado siempre en todo lo que he hecho en la vida. No soy de las personas que se quedan en una posición más prudente, soy un poco “kamikace” en ese sentido. Pero también ha sido por el apoyo de los miembros de la junta directiva, en especial del comité más directivo, vicepresidentes… los que tenemos más el día a día de la asociación los que me han animado. Además Toni (Mayor) una de las principales figuras, junto a Pere Joan Devesa, llevan tiempo animándome a ello.

El anuncio de su candidatura provocó un pequeño “tsunami” en la Asociación de Hoteles de Alicante (APHA) al incorporar a la que era la presidenta, Victoria Puche, en ella. ¿Cómo lo valora?

Me sorprendió un poco. Este nombramiento iba aparejado a la oferta que se hizo a la directiva de APHA hace cosa de un mes. Victoria aún era presidenta y a su vicepresidente, que nos reunimos y les ofrecimos que con la nueva directiva podía ser un buen momento para que se unieran y creáramos dentro de Hosbec un departamento, por llamarlo de alguna manera, de Hosbec-APHA Alicante. Intentamos hacerles ver lo bueno de esas sinergias.

¿Qué paso después?

Tenía un pequeño “problema” por lo que recogen los estatutos de Hosbec de que la junta directiva hay que presentarla con la candidatura. No es como otras asociaciones que se presenta la candidatura del presidente y luego ya se crea la junta. Como yo quería que ellos tuvieran un vicepresidente, dos vocales y dos asesores, el mismo modelo que hemos hecho en Valencia y Castellón, la única figura que necesitaba ofrecerles para que vieran que esto iba en serio era la de un vicepresidente por Alicante. Hablé con Victoria, ellos habían convocado una junta pero iban a tardar, por lo que le dije que se asociara y la nombraría vicepresidenta. Y Victoria con mucha generosidad lo aceptó y se comprometió a que fuera así.

¿Se ha malinterpretado ese gesto?

Si creo que se ha malinterpretado un poco. Pero era lo contrario. Un gesto de compromiso, de que esto va en serio. En cualquier caso, cuando tenga la oportunidad de dirigirme a los asociados de APHA pues se lo explicaré, para que tomen su decisión sin ningún tipo de malentendido. Si queremos que vaya adelante no puede ser desde la hostilidad, sino desde la colaboración.

¿Qué otros perfiles incluye su nueva junta?

Prácticamente repiten todos los que estaban y he añadido a María José Sánchez, dueña del hotel Bilbaino, el hotel decano de Benidorm, el primero, que también llevan los apartamentos “Terralta”. Es una chica joven, de mi edad, abogada, a la que conozco muy bien, es una fuera de serie y creo que nos va a aportar mucho.

Sucede a Toni Mayor en el cargo tras 14 años y lleva también tiempo trabajando a su lado. ¿Le ha pedido algún consejo? ¿Se lo ha dado él?

No en particular. Porque es así, llevamos muchos años trabajando; los últimos con mucha intensidad. Prácticamente lo conozco de toda la vida, era amigo de mi padre. Más que darme consejos, con su ejemplo he aprendido. Con el de él, también con el de Pere Joan Devesa, que fue el anterior presidente y sigue formando parte de la junta. Tengo dos buenos ejemplos ahí. No hace falta pedir consejo porque ya lo he mamado de ellos.

Mayor no se va del todo, como tampoco lo hizo Pere Joan Devesa, seguirán en una segunda línea…

Los Estatutos de Hosbec dan un protagonismo especial a los que han ocupado el cargo de presidentes anteriores, y forman parte de la Junta (con voz pero sin voto) mientras sigan en activo. Por tanto ambos estarán con nosotros.

¿Va a ser un proyecto continuista en cuanto a la gestión? ¿Qué retos tiene por delante?

Retos te diría que en un primer momento es la actitud defensiva ante todo lo que nos está pasando. Más allá de la situación socioeconómica, la realidad que estamos sufriendo, desde la subida de los tipos de interés, la inflación, etc., Aún no se han recuperado los mercados como antes de la pandemia, nuestras empresas están muy endeudadas porque hemos sobrevivido a la pandemia con deuda, esa es la realidad. Las ayudas públicas han sido irrisorias. Realmente nos hemos salvado por ese endeudamiento, y eso hay que devolverlo y cada día es más caro. Además el Consell no tiene otra cosa que hacer que dificultarnos aún más la vida aprobando la tasa turística, ese impuesto a los turistas que a nosotros nos parece una salvajada, una barbaridad e inmoral.

Hosbec ha dejado muy clara cuál es su postura ante esa tasa turística del gobierno del Botànic de la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasos van a seguir ahora que ya ha sido aprobada?

La tasa turística y sus consecuencias es algo que tengo previsto llevar a la primera junta directiva. Es el tema más peligroso y el mayor problema que tenemos ante nosotros. Tenemos que ver qué hacemos, qué decisión tomamos.

¿Llevarán su “No a la Tasa” hasta el final?

La reivindicación siempre la llevamos en nuestro ADN, lo diremos en todos los sitios donde nos quieran escuchar, lo alto que podamos gritar y nuestra postura es muy clara. Pero además es que mayoritaria dentro de un partido como el PSPV que todos pensábamos que era el que mandaba y ha resultado que no. La mayoría de sus alcaldes ya han dicho que no la van a aplicar, todos los del PP han dicho que no. Incluso Compromís en Peñíscola se ha mostrado en contra. Realmente creo que la única ciudad turística de importancia que se ha mostrado a favor es València, con Compromís.

¿Cuáles son las primeras cuestiones internas que va a abordar como presidente?

Lo primero que quiero recuperar es la presencialidad. Durante este periodo nos hemos acostumbrado a una manera de trabajar que no era la nuestra. Quiero que nos volvamos a ver, todos los miembros de la junta, que volvamos al “networking”, a comentar las cosas… Eso es muy importante y es el día a día de las asociaciones, ese roce… Quiero volver a reorganizar todas las comisiones de trabajo internar. Hay una que sería nueva como la de Turismo de Interior. Y también el turismo “business”, que para eso hemos creado “Hosbec Business”. Ir trabajando poco a poco. Según vamos creciendo e incorporando nuevos asociados con su propia casuística, tenemos que dar respuesta a sus necesidades. Y seguir en la línea del desarrollo tecnológico.

Y ¿en sostenibilidad?

Tenemos muchos proyectos y uno es el de campo solar de energía fotovoltaica. Eso es un tema transformador y disruptivo. Por desgracia las administraciones hablan mucho de sostenibilidad pero cuando vas a arrancar con un programa así son todo dificultades. Sobre todo en materia de infraestructuras. Es fácil comprar las placas solares, pero luego no hay donde engancharlas a la red y que tenga la capacidad suficiente. Si quieren que seamos sostenibles con esa Agenda 2030, tendrán que poner de su parte también, si no, no sirve de nada.

Hosbec lleva 45 años funcionando. ¿El objetivo es ser la única asociación que represente a los alojamientos de la Comunidad Valenciana?

Te diría que ya lo somos. Es verdad que hay otras y se merecen todo el respecto del mundo. Son hoteleros como nosotros, con nuestros mismos problemas y sueños. Pero si hay una gran patronal en la Comunidad Valenciana es la nuestra y por ese camino queremos seguir. No tenemos ninguna prisa ni ninguna urgencia pero lo que quiero es que Hosbec acabe siendo un sitio donde todos se encuentren representados, que se sumen cuantos más mejor, que se les escuche en nuestros órganos directivos y tenemos recursos para defender sus intereses y pelearlos.

En Valencia y Castellón sí se ha logrado, ¿es lo que quieren conseguir en Alicante?

Sí es eso. Replicar ese modelo de éxito y hacer unión empresarial. El objetivo 17 de los ODS de la Agenda 2030 son las alianzas empresariales. Y más en España donde la mayoría somos empresas familiares pequeñas, es necesario. Si cada uno hace su guerra, estamos atomizados, se pierde el mensaje, no nos toman en serio. Tenemos que ser generosos y solidarios y encontrar esos lugares donde nos podemos entender y colaborar.

La asociación hotelera que nació en Benidorm siempre ha sido muy reivindicativa. ¿Qué le pide a las administraciones públicas?

Tal y como están las cosas casi les pediría que no molesten. Con eso me daría por satisfecho. Si luego encima son capaces de entender la importancia del sector turístico nuestro que es totalmente transversal ya sería mucho. La locomotora somos los hoteles, campings, apartamentos… pero por detrás viene la restauración, el comercio, los ganaderos, los pescadores… A España llegan 82 millones de turistas, el doble de la población del país. Todo eso es turismo. Dicen que somos el 15% del PIB y es mentira. Somos más del 20 o el 25%. Lo primero que pido es que respiren, que cuenten hasta diez, y empiecen a darnos el valor que tenemos.

¿Y al Ayuntamiento de Benidorm que le reclama?

Es verdad que Benidorm, y la última corporación municipal con Toni Pérez de alcalde, se ha asumido el tema turístico de forma importante y él lo ha hecho en primera persona. En escena urbana hemos pegado un cambio radical; en el concepto de recuperar la ciudad para el peatón y desplazar los coches a aparcamientos disuasorios. La apuesta por la tecnología es muy acertada, pero faltan cosas. Por ejemplo la contrata de limpieza. Tenemos un problema porque la ciudad no tiene en estos momentos los medios para atender al “boom” que se produce en verano; porque están dimensionados para hace años cuando la ciudad no era lo que es hoy. La maquinaria es antigua y hay que modernizar toda esa concesión porque las necesidades de ahora no son las de ayer. Y ahí se están durmiendo.

La colaboración público-privada, ¿es clave?

En materia turística es clave. El turismo es el gran desconocido de la administración. Cuando nos sentamos con funcionarios o técnicos, nos sorprende a veces que tienen su experiencia como turistas pero la industria como tal no la conocen. Es importante transmitirla, que lo entienda, el por qué hacemos las cosas que hacemos… Esa relación se tiene que estrechar.

¿Llegarán los fondos Next Generation a las empresas?

Los fondos europeos, en los países donde se está haciendo caso a lo que dijo Europa funcionan. Tenían que ser para los ejes medio ambiental, digital y de competitividad es donde tienen que ir los fondos, y con una colaboración público-privada. Hay que ir de la mano. Pero en España se ha quedado en la parte pública solo. A la empresa privada no llega ni se cuenta con ella y eso va a hacer que fracasen y perdamos una oportunidad histórica. Se trabaja desde un criterio político y así no se puede. El criterio tiene que ser técnico. No se puede dejar a una ciudad turística como Benidorm con cero euros por un motivo político. Eso es inadmisible.

El sector lo ha pasado muy mal con la crisis sanitaria pero también ha comenzado a recuperarse y ha vuelto a tirar de la economía. ¿Cuál es la situación?

Es cierto. Por ejemplo, el sector del turismo “MICE” (de congresos) pensábamos que iba a tardar más en arrancar, lo ha hecho con fuerza. Viajar se ha convertido para las personas en nuestra máxima prioridad después de las cosas básicas como pagar la hipoteca o el colegio o la comida. En cuanto se puede ahorrar un poco, es salir de viaje. Por eso nos parece que la tasa turística es especialmente dañina. Le quieren robar a la gente hasta ese euro que han ahorrado para poder viajar. Pero es lo que nos acompaña, la demanda. Seguimos teniendo en la Comunidad Valenciana destinos muy atractivos, interesantes, seguros y modernos. Nosotros podemos funcionar perfectamente por eso me conformo en que no nos pongan más palos en las ruedas.

¿Vendrán más?

Ahora hay un borrador sobre la legionela que es devastador. Es absurdo y no tiene ni pies ni cabeza, nos va a obligar, no solo a los hoteles sino a hospitales y otros, a tirar a la red millones de litros de agua cada tres meses, a aumentar los costes de análisis de agua sin sentido… También están modificando la ley para identificar a los viajeros y la propuesta de borrador es desquiciante. Al final ves que se regulan las cosas pero no mejoramos en la calidad o seguridad, sino aumentar costes y hacer daño medioambiental importante, no lo entendemos.

A pesar de la situación que se ha vivido en los últimos dos años, la planta hotelera de Benidorm no ha parado de modernizarse. ¿Es la excepción? ¿Cómo lo valora?

No es la excepción pero sí excepcional. Lo de Benidorm es excepcional. Ver ante una crisis de esta magnitud, donde tiemblan los cimientos, que hay empresas familiares que ante esas circunstancias se tiran a la piscina de esa manera invirtiendo millones y creyendo en su producto y creyendo en la ciudad, me quito el sombrero. Se ha dado en más sitios de la Comunidad. Esa gente se merece el reconocimiento y aplauso. Me encuentro entre ellos porque la obra del hotel me cogió con el covid, también pequé de valiente.