El nuevo paseo marítimo de la playa de El Bol de Altea, inaugurado el pasado jueves día 15, ha generado las primeras polémicas en la localidad. En concreto por las restricciones al uso de la bicicleta que el Ayuntamiento quiere implantar en la nueva franja litoral del municipio para dar prioridad al peatón.

Entre los ciudadanos que no están de acuerdo con la nueva configuración está la vecina Sivia Viana, que en un escrito dirigido a este diario lamenta que el Consistorio alteano “acaba de inaugurar un paseo de más de 20 metros de ancho y ha prohibido que las bicicletas puedan ir por él. No quiere poner carril bici, cuando antes de hacer el paseo sí que había”, y añade que la Policía Local “está paseando continuamente por el paseo para no dejar que nadie vaya montado en la bicicleta”.

Frente a estas quejas, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel de la Hoz, ha explicado que hasta ahora el carril "iba por la parte del antiguo paseo, pegado al muro de contención del mar. Y en el paseo peatonal estaba prohibida la circulación de bicicletas con señales verticales, pero los ciclistas hacían caso omiso a esta prohibición y circulaban por donde no debían, saltándose la normativa y la señalización”.

Y ha matizado que las bicicletas “no pueden circular por la acera, igual que tampoco lo pueden hacer los patinetes, motocicletas o coches. No es una norma nuestra, esta regulado por la ley de la Dirección General de Tráfico (DGT). La Policía hace su trabajo siguiendo la normativa, y protegiendo al peatón de vehículos que circulan por la acera adelantando a peatones y poniéndolos en peligro”.

Silvia Viana afirma en su misiva que “se quiere que las bicicletas vayan por la carretera que hay paralela al paseo, la cual es muy estrecha y además está saturada de tráfico. Me parece un sinsentido. El carril bici sólo ocupa un metro, todos deberíamos de tener el derecho a disfrutar del nuevo paseo”.

La ciudadana también se pregunta: “¿Qué pasa con los niños?, ¿y con las familias?, ¿y con la gente mayor? ¿Acaso no puedes ir de paseo sin necesidad de pasar por la carretera ahora que hay un paseo nuevo?”. En este sentido, la ciudadana pide finalmente que espera que el Ayuntamiento “cambie esta decisión absurda y que al final se pueda ir en bicicleta por el nuevo paseo”.

Miguel de la Hoz disiente de lo afirmado por la vecina de Altea. El concejal ha manifestado que “en ningún momento un niño con su bici es un peligro”, y ha remarcado que el paseo marítimo “no es un paso para ciclistas ni vehículos de mobilidad personal o patinetes”.

En referencia a que vayan las bicicletas por la carretera, el concejal ha afirmado que “en todo el casco urbano, tanto en la travesía de la carretera N332 (calles Conde de Altea y La Mar) como en otras calles del muncipio, está señalizado vertical y horizontalmente el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, además de que horizontalmente se han pintado los iconos de bicicletas y patinetes indicando que tienen prioridad. Lo hemos hecho siguiendo las indicaciones de la DGT para hacer las calles más seguras para bicicletas, peatones y vehículos de movilidad personal, ya que según datos de Tráfico, por debajo de esta velocidad los accidentes graves y atropellos se reducen en un 70 por ciento”.

Finalmente ha aseverado que “tampoco creo que sea conveniente volver al error de pintar un carril bici por delante de las terrazas de los restaurantes del paseo marítimo como se hizo en su día”.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, ha indicado al respecto del carril bici que pasa al lado de los restaurantes que “el actual carril bici desde la plaza de Europa al Carreró del Astillero, donde empieza el nuevo paseo de El Bol, vamos a eliminarlo porque da más problemas que otra cosa. Hay muchas quejas de las terrazas y la gente que pasea por ahí porque muchas veces las bicicletas van a mayor velocidad de la permitida (10 km/h), y el carril ha de estar en un lugar que no sea peligroso para los viandantes y para los mismos ciclistas”.

Sobre la prohibición de circular en bicicleta por el nuevo paseo, Zaragozí ha manifestado que en el equipo de gobierno local “somos partidarios de que el ciclismo recreativo pueda convivir con los peatones. La preferencia es peatonal y evidentemente el ciclista ha de circular a una velocidad recreativa y con cuidado. La idea es que el ciclista que va a un ritmo tranquilo con su bici y su clásica cestita, o en compañía de sus hijos, pueda ir junto a los peatones, pero siempre respetando a estos”.

En el tema de la prohibición de la Policía Local, el concejal ha indicado que “no me consta que la Policía llame la atención a los ciclistas. Pero sí que es posible que sea a los que van como cohetes sin respetar nada”.

Y ha puesto como ejemplo el tramo entre el puerto y la rotonda de Cap Blanc: “Ahí no se prohíbe el uso de la bicicleta y el patinete, pero tiene prioridad el peatón. Y así figura en las señales de tráfico”.

Finalmente, respecto a la “obligación” de que los ciclistas vayan por la carretera, Diego Zaragozí ha manifestado que “las ciclovías que se han hecho en el casco urbano y la carretera son para ciclistas profesionales, gente que va mas rápido o en un grupo grande de ciclistas. Por el paseo pueden circular quienes vayan despacio y respetando a los peatones”.