El Ayuntamiento de Altea ha aprobado los presupuestos municipales de 2023 por un importe de 33,3 millones de euros, durante un pleno extraordinario celebrado este miércoles por la mañana. Los concejales que forman la coalición de gobierno Compromís-PSOE han sacado adelante con sus votos favorables unos presupuestos que se han reducido en dos millones de euros respecto a los de 2022, mientras que el PP ha votado en contra, y Altea amb Trellat se ha abstenido. La concejala de Ciudadanos ha excusado su asistencia a la sesión plenaria.

La concejala de Hacienda, Xelo González Ripoll (Compromís), ha manifestado durante la defensa de los presupuestos que “se congelarán los impuestos y las tasas”, y que para 2023 “tendremos menos ingresos, razón por la que nos ha costado mucho cuadrarlos y por lo cual hemos quitado dos millones del Plan Parcial de Bellas Artes. Aunque nada más se apruebe definitivamente se podrán coger de nuevo una vez se apruebe el remanente de liquidación de 2022”.

La edil ha añadido en su intervención que son unos presupuestos “que tienen en cuenta a las personas más vulnerables. Hemos de estar junto al que más lo necesita, así como también hacer en nuestro municipio todas las inversiones que hagan falta para aumentar la calidad de vida de los residentes como de los turistas y visitantes porque entendemos que en estos tiempos que vienen, con la situación económica fruto de la situación internacional, la inflación y la subida de los tipos de interés muchas familias necesitarán de ayuda”.

Por su parte, la portavoz del PP, Rocío Gómez, ha justificado el voto en contra de su grupo “porque el informe de Intervención dice que no es coherente con la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria”, y ha matizado que son presupuestos “irreales y hechos de espaldas a las necesidades reales de los ciudadanos”.

Anna Alvado, de Altea amb Trellat, ha iniciado su intervención afirmando que “parece que el equipo de gobierno nos está gastando una broma en el día de hoy de los Santos Inocentes si no fuera por la importancia del asunto que nos trae al pleno”. Alvado ha añadido que el presupuesto municipal “es el documento más importante del Ayuntamiento que define el plan económico y financiero anual vinculado a la estrategia formulada por el equipo de gobierno, por lo que se convierte en una herramienta clave para la gestión pública. Este documento tendría que ser participativo, y el equipo de gobierno tendría que haber elaborado una propuesta para, sobre ahí, aportar ideas tanto el resto de los grupos municipales como la ciudadanía. No es tan difícil, sólo hay que tener conciencia participativa y voluntad de hacerlo”.

Mejoras sustanciales

Durante la explicación de las diferentes partidas presupuestarias, la edil de Hacienda ha destacado que se mejora “sustancialmente” la dotación para el departamento de Servicios Sociales “con un incremento cercano al 25 por ciento respecto a lo aprobado el año pasado para 2022. Con lo cual, pasamos de 1.210.000 euros a 1.545.0005 euros para el año 2023 aumentando así esta área para las personas más necesitadas de nuestro municipio donde 71.000 euros serán para la acción ‘Menjar a casa’, y 83.000 euros para reparar el hogar del pensionista”.

De igual modo, ha indicado que habrá seis millones “para las infraestructuras necesarias en nuestro municipio y ciclo hídrico, en donde un millón y medio es para el tratamiento de residuos urbanos del plan zonal 6-A1; y casi un millón de euros para pavimentar vías publicas, las obras de la avenida Comunitat Valenciana que costarán 472.500 euros, y la reposición de infraestructuras y bienes entre los que se encuentra la partida del área de Ciclo Hídrico, la reforma de las infraestructuras de subsuelo y la mejora de la urbanización en las calles Sol, Alacant y Portal Vell, por importe de 670.000 euros. El conjunto de inversiones reales de 2023 asciende a casi 4 millones de euros”, ha apostillado.

Xelo González ha añadido que los gastos de personal “ascienden a 9.750.000 euros, medio millón de euros más que en 2022”, y que en el área de Participación Ciudadana “se invertirán145.000 euros para fomento de la ocupación mediante un convenio con la Cruz Roja para integración socio laboral, y otro convenio con la Altea Emprende de la Universidad Miguel Hernández para fomento de la ocupación”. La edil ha afirmado también que habrá medio millón de euros para Urbanismo “donde a través del programa ‘Recuperem llars’ se rehabilitarán tres viviendas de la calle Alicante con una subvención de 160.000 euros”, y ha indicado que otros 600.000 euros se repartirán entre Turismo y Comunicación “a través de los planes de sostenibilidad turística”.

Congelación de tasas e impuestos municipales

González Ripoll ha remarcado que el gobierno municipal “congela todas las tasas e impuestos locales, a pesar de los sobrecostes que significa la gestión de residuos, cuyo incremento no se le deriva a la ciudadanía”. De dicha gestión, la edil ha indicado que a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal se le dotará con seis millones de euros, “de los que tres millones de euros serán para la limpieza viaria y la recogida de basura, otros 700.000 euros se destinan al mantenimiento de jardines y playas, 200.000 euros para la gestión de la piscina municipal, y un millón de euros para la brigada municipal y el pintado de los viales de Altea”.

En el debate, la portavoz popular, Rocío Gómez, ha rebatido las palabras de la edil de Hacienda diciendo que “no se bajan impuestos ni hay sostenibilidad social con inversiones que necesitan de verdad los ciudadanos. Los negocios están ahogados con vuestros impuestos, la inflación y la subida de la luz. No les valen las ayuditas que dais de subvenciones cuando después les machacáis con tasas e impuestos. Mejor sería que los bajaseis en vez de darles parte de las ayudas de otros organismos”. Y ha acusado al equipo de gobierno de anunciar “muchos proyectos que luego no se llevan a cabo como la potabilizadora tan necesaria para Altea, las concesiones del gimnasio y la cafetería del polideportivo, o el proyecto ‘Puerta de Altea’ que conectaría la Plaza del Mercadillo con la Plaça dels Furs y que anunciasteis a bombo y platillo en prensa durante la campaña de las municipales de 2019”.

Ante esto, el portavoz socialista Miguel de la Hoz le ha dicho a la portavoz popular que “es increíble escuchar tus palabras cuando sabes que hemos trabajado muchísimo para llevar a cabo las partidas de ayuda en los colectivos más vulnerables. Y encima después de que cuando estuvisteis en el Gobierno de España subisteis el impuesto de la luz”. El edil ha añadido que “nosotros hemos hecho el mayor incremento en ayudas para los más necesitados, así como el de ayudas a los comerciantes. Y no es cierto lo que dices, Rocío”.

La concejala de Hacienda ha continuado explicando que en los presupuestos de 2023 “se incluyen un montante de 900.000 euros para el desarrollo de las políticas culturales, que comprende la reforma de la Cúpula del Palau d’Altea, dotado con 200.000 euros. En materia de Deportes, dentro de las políticas de incentivo y refuerzo social, hay destinados 570.000 euros, que comprende una partida específica para la renovación del césped artificial del campo de fútbol, y otros 80.000 euros para los monitores de las Escuelas Deportivas.

Además, se destina al sector del turismo 260.000 euros para el plan de marketing y otras actuaciones de los planes de sostenibilidad turística en destino, potenciar eventos como el Castell de l’Olla, la generación de nuevas rutas de bicicleta y el apoyo al sector comercial, que contará con una dotación de 140.000 euros, y otros 400.000 euros que irán destinados para los departamentos de fiestas y juventud, además de 40.000 euros para la promoción de mercados navideños y cursos de hostelería. Y casi 200.000 euros para medio ambiente, donde 60.000 euros se invertirán en la señalización y homologación de las rutas ciclistas del IMBA (International Mountain Bicycling Association)”.

Referente turístico

En su intervención final, Xelo González ha afirmado que las inversiones presupuestadas “se enfocan hacia la consecución de que Altea sea un referente turístico que siga siendo el destino preferido de muchos turistas y el que tantas personas continúan eligiéndonos para pasar unas horas, unos días, o bien el resto de sus vidas. Queremos ser uno en lo referentes a nivel turístico, pero un referente del turismo de calidad, un turismo sostenible, donde podamos facilitar la vida de los alteanos y nuestros visitantes. Es por eso, que si hubiera que hacer alguna modificación de crédito para cualquier necesidad que surgiera en nuestro municipio, no dudaremos ni un segundo en ponernos a gestionarlo”.

Quejas de la oposición

La portavoz popular Rocío Gómez se ha quejado, no obstante, de que el equipo de gobierno “no nos haya facilitado con tiempo suficiente los presupuestos para que aportásemos propuestas. Ha habido cero participación de los grupos de la oposición porque vosotros (a Compromís y el PSOE) no habéis querido. Las diferentes opiniones son para sumar. Es una apena que no lo veáis así y que nos los deis a última hora para que no podamos participar en ellos dificultando, incluso, el estudio los mismos”, ha aseverado que “es el pleno más importante del año. Pero no ha habido calendario de planificación ni voluntad. Con el añadido de que esta semana no está el Interventor para consultarle”, y ha apostillado que me satisface decir que estos presupuestos serán los últimos de espaldas a los alteanos sin tener en cuenta sus necesidades. Son presupuestos de un fin de ciclo que se han hecho sin medir el contexto económico con una inflación del 15 por ciento”.

Y Anna Alvado, de Altea amb Trellat, ha echado en cara a los concejales valencianistas y socialistas que “no se pueden convocar dos plenos en 6 días entre los cuales hemos celebrado la Navidad. ¿Cuánto tiempo consideráis que es el indicado para preparar un tema cómo este? Hay que estudiar informes técnicos, el listado de inversiones, el estado de la deuda, el presupuesto por áreas, etc. El pasado jueves día 22 convocasteis el pleno ordinario de diciembre con temas tan densos como las cuentas anuales de 2021. El mismo día se convocan unas comisiones extraordinarias para dictaminar el punto de los presupuestos para realizar el pleno de hoy, y ese día se nos dio acceso a toda la información del expediente. ¿De verdad pensáis que en 5 días, entre los que se encuentran los festivos de Navidad, se puede preparar un pleno de estas características? ¿Es esta la planificación de la que hace gala el equipo de gobierno? De esta manera es difícil hacer nuestro trabajo correctamente”, ha apostillado.